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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Румыния намерена вернуть в страну золотой запас

Экономика » Финансы » Банки

Председатель правящей Социал-демократической партии Румынии (СДП) Ливиу Драгня и сенатор от СДП Жербан Николае предложили вернуть в страну золотой запас.

Румыния намерена вернуть в страну золотой запас. 399766.jpeg

Об этом сообщает Mediafax. В законопроекте о репатриации золотого резерва Румынии говорится, что "из созданного резерва Национальный банк Румынии может депонировать золото за границей исключительно с целью получения дохода посредством торговли и других специальных операций. Депозиты в золоте, созданные Национальным банком Румынии за рубежом, не могут превышать 5% от общего объема золота, составляющего резерв".

Германия репатриирует свой золотой запас, Австрия репатриирует свой золотой запас, Бельгия, Голландия, Швейцария приняли меры к его репатриации, Венгрия его вернула", — пояснили инициаторы законопроекта. Одним из аргументов является то, что в течение 10 лет Румыния хранит большую долю золота в банке Англии и не получает проценты, а даже платит арендную плату за его содержание.

"Золото Румынии должно быть максимально защищено как в стоимостном, так и в физическом выражении", — сказал Даниэль Дайану, член совета директоров Национального банка Румынии (НБР) в интервью Digi 24. "Мы живем во времена, которые не становятся более добрыми, а наоборот, более опасными. С моей точки зрения с золотом лучше не делать никаких рикованных операций. Я считаю, что для Румынии важно разместить инвестиции там, где у нас есть уверенность, основанная на геополитическом анализе, что они лучше защищены ", — сказал Дайану.

В настоящее время НРБ располагает 103,7 тоннами золота, говорится в недавнем выступлении Ливиу Войня, заместителя управляющего НБР. При этом около 60 % золота хранится в Банке Англии. "Количество золота в резерве изменилось лишь незначительно с 2007 года по настоящее время, но его стоимость выросла с 1,6 миллиарда евро в 2007 году до 3,7 миллиарда евро в декабре 2018 года", — отметил Войня. Согласно законопроекту, Румыния сможет оставить за границей только около 5 тонн, а репатриация составит более 56 тонн. По сравнению с концом 1989 года, когда запас составлял 66,4 тонны, он вырос на 37,3 тонны, или более чем на 50%, отметил заместитель главы НБР.

Действительно, страны возвращают свой золотой запас — одни по геополитическим причинам, другие — по причинам его более рационального использования. Так, в Италии, рассматривает возможность использования части золотого резерва страны, который хранится в Центральном банке Италии, для поддержания дефицита бюджета на уровне 3% в этом году, чтобы избежать запланированного повышения НДС в 2020 году. 

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