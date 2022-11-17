Родственница любовницы Беглова получила полный контроль над Арбитражными судами Петербурга

На посту губернатора Александр Беглов обзавелся множеством помощников, советников и спецпредставителей, контролирующих самые различные экономические и политические сферы жизни Петербурга. С их помощью приближенные к губернатору люди могут решить имеющиеся проблемы, зачастую в этом процессе законность уходит на дальний план. Так, деятельность судов в городе помогает Беглову курировать Елена Малинина, помощник полномочного представителя Президента России в СЗФО.

Карманные судьи

С конца 80-х до 2007 года Елена Малинина проходила службу в Прокуратуре Санкт-Петербурга, а после увольнения возглавила департамент по обеспечению конституционных прав граждан в аппарате полпреда Президента в СЗФО. Именно к ней приходилось обращаться жителям регионов СЗФО в случаях, когда нарушались их фундаментальные права — действия или бездействие чиновников, нарушения в судебных разбирательствах, инциденты с правоохранительными органами и иное. Зачастую такие проблемы возникали и у бизнесменов, что уже само по себе многократно повышало коррупционные риски в работе департамента.

В 2015 году влияние Елены Малининой существенно возросло. Она была назначена помощником полпреда Президента в СЗФО. Согласно информации на официальном портале полпредства, она решает вопросы взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, судами и органами судейского сообщества.

О деятельности Елены Малининой еще в 2014 году подробно рассказал общественный активист, юрист и бывший сотрудник прокуратуры Александр Скуркис. Он неоднократно подавал в полпредство Президента обращения по фактам коррупции и нарушения прав граждан, но реакции на них не следовало. Отписки составляла как раз Елена Малинина. Как отмечал Скуркис, это она делала даже за подписью полпреда Николая Винниченко. Информация о подобного рода деятельности Малининой возникает регулярно.

"Малинина Елена Владимировна не прочь воспользоваться должностными полномочиями и удостоверением федерального органа власти ради личного обогащения. В сфере ее возможностей муниципальные образования и суды общей юрисдикции. Если нужна "команда из Москвы" (которая на самом деле из Петербурга) — то это к Елене Владимировне. Однако, результат никому не гарантируется, денюшку Елена Владимировна всегда объясняет, как передавать, а вот продукт ее труда может получиться так, что "не получилось" или не захотелось, приболелось или занята, или вообще ваша "просьба" останется без рассмотрения, так как сейчас нет возможности", — писал автор одного из Telegram-каналов в августе 2022 года.

Впрочем, некоторым петербуржцам Малинина все же, судя по всему, помогает. Например, в 2012 году ее муж Виктор Малинин попытался приватизировать одно из городских помещений на Приморском проспекте Петербурга, но получил отказ от КУГИ. Представители комитета заявили, что приватизация невозможна, так как помещение является частью многоквартирного дома и должно вскоре стать частью общедомового имущества, что позволит жильцам распоряжаться им самостоятельно. Но Арбитражный суд обязал КУГИ лишить жителей дома этого помещения и передать его Виктору Малинину.

Показательно, что Елена Малинина является членом квалификационной комиссии Арбитражного суда Петербурга и занимается рассмотрением кандидатов на место судей первой инстанции. По имеющейся у нас информации, против одного из членов комиссии Петра Михайлова в настоящее время Верховным судом проводится проверка, так как комиссия принимала экзамены на должность судьи у советника Михайлова, что создает вполне определенный конфликт интересов. Среди судей ходят слухи, что проблемы организовала как раз Малинина, которой в последнее время необходимо усилить свое влияние на судебный аппарат города, якобы для увеличения масштабов своих коррупционных дел.

Полезные родственники

В декабре 2017 года непосредственным руководителем Малининой стал Александр Беглов. Однако они были знакомы задолго до этого. Еще в сентябре на портале Politonline.ru появилась информация о внебрачной дочери губернатора Александре Александровне Бегловой. Ее матерью оказалась профессор ГАСУ (ранее ЛИСИ), где в 1997–1999 годах преподавал Беглов, Ксения Малинина. Сама Ксения окончила этот же университет по специальности архитектура.

Информацию Politonline.ru позже подтвердили журналисты "Хроники.Медиа" в своем расследовании. Оказалось, что Александр Беглов и члены его семьи переписывали свою недвижимость на Малинину и ее родственников. В результате скромный петербургский профессор и ее родители стали владельцами нескольких квартир в элитных ЖК Москвы.

По имеющейся в нашем распоряжении информации, Ксения Малинина и муж Елены Малининой Виктор являются родственниками. Это подтверждает и одно интересное совпадение. Как сообщал Александр Скуркис, дочь Елены Малининой Дина длительное время работала в Комитете по градостроительству и архитектуре. В частности, она занималась организацией встреч с руководителями ведомства. Не исключено, что молодой девушке с получением соответствующего образования и устройством на работу в КГА помогла ее родственница, профессор главного петербургского архитектурного университета Ксения Малинина.

Таким образом, Елена Малинина и члены ее семьи позволяют Александру Беглову контролировать не только судебную систему Петербурга, но и градостроительный сектор. Выходит, что родственница любовницы Беглова занимается назначением судей Арбитражного суда Петербурга, и по большому счету любые попытки горожан судиться с губернатором заранее обречены на провал. А жалобы на такие решения будет рассматривать все та же Елена Малинина. Беглов выстроил фактически замкнутый круг в городской судебной системе, полностью обезопасив себя, и своих приближенных от гражданских исков.