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Автор Ольга Лазарева

Как бюрократия Смольного "ставит крест" на развитии Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

17 тысяч рабочих мест, льготная "промышленная ипотека", кластер для представителей IT, а также уютный парк и новый современный музей. Всего этого Петербург не увидит в ближайшем будущем из-за нерасторопных чиновников Смольного, утонувших в собственной бюрократии. Вместо этого в бывшей промзоне "Горская" в лучшем случае откроют яхт-клуб и очередной торговый центр.

Как бюрократия Смольного "ставит крест" на развитии Петербурга

В 2024 году на месте бывшей промзоны "Горская" в поселке Лисий Нос Санкт-Петербурга должны были торжественно открывать принципиально новый для города кластер, который бы совмещал в себе пространство для работы IT-специалистов, экопарк и складскую зону по формату Industrial Light. Все эти вещи вполне себе актуальные, особенно в свете последних событий, когда иностранные корпорации покидают российский рынок, а следом за ними в попытке ухватить за хвост удачу за рубеж пытались уехать отечественные айтишники. В общей сложности реализация этого проекта от компании "Мегалайн" должна была дать Петербургу по меньшей мере 17 000 новых рабочих мест и хороший такой толчок для развития нынешних окраин мегаполиса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в качестве стабилизационных мер в стране предложил, в том числе и поддержку малой промышленности, которая очень компактно и экономически выгодно сегодня размещать как раз в комплексах формата Industrial Light. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев даже начал воплощать идею на практике, объявив льготную промышленную ипотеку.

В Смольном, по всей видимости, на каком-то этапе тоже собирались реализовывать проект на месте бывшей промзоны "Горская" в том виде, в котором он был представлен еще год назад. Так, в рамках ПМЭФ-2021 между компанией "Мегалайн", которая отвечала за реализацию проекта и комитетом по инвестициям Смольного в присутствии губернатора города Александра Беглова было подписано соглашение о намерениях рекультивировать ныне депрессивную промзону. Петербургская компания объявила международный конкурс на определение лучшего архитектурно-дизайнерского решения для кластера в "Горской" и даже подвела итоги, причем заранее начала согласование всех своих решений с различными комитетами того же Смольного. Каким образом при всех этих вводных выгодный инвестиционный проект, который не требовал от города ни копейки вложений, угодил в бюрократический ад остается только догадываться, но произошло именно так.

Так, 17 марта 2022 года состоялось совещание под руководством председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Романа Голованова, по результатам которого компании "Мегалайн" был предоставлен срок до 8 июля на доработку материалов представленной концепции. Собственно, когда замечания были устранены, тот же комитет внезапно говорит, что все это нужно было сделать до 1 июня (письма имеются в распоряжении редакции).

Помимо этого в рабочем процессе происходило взаимодействие и с другими комитетами, например, замечания комитета по благоустройству Санкт-Петербурга были устранены и 18 мая из этой структуры Смольного было получено письмо с положительным заключением по поводу концепции. В апреле свои пожелания "Мегалайну" прислал комитет по градостроительству и архитектуре, а уже в мае СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" согласовал параметры элементов магистральной улично-дорожной сети. 1 июня "Мегалайном" было получено письмо от комитета по промышленной политике, что нужно только учесть те замечания, которые были указаны в письме комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, которые уже на тот момент были устранены.

В итоге, накануне начала ПМЭФ-2022 комитет по инвестициям в одностороннем порядке "Мегалайну" отказывает из-за того, что замечания должны были быть выполнены до 1 июня, как уже было сказано выше. Причем там же, на ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга внезапно заключает соглашение на строительство на этом месте яхт-клуба. Как выясняется впоследствии, еще и торгово-развлекательного комплекса.

Правда по информации СМИ, в бюрократический ад проект "Мегалайна" попал тоже не случайно — еще в мае один из вице-губернаторов поспешно "отдал" землю бывшей промзоны "Газпрому". И это тоже не случайно — не так давно на поверхность всплыл еще один проект по застройке территории "Горской" — элитный коттеджный поселок на 18 домов и 1 резиденцию с фонтаном и бассейном под названием "Клуб 19". Примечательно, что застройщиком называют "Газпром Трансгаз СПб" — то есть фирму, в совет директоров которой входит зять действующего губернатора Петербурга Павел Белов.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы павел белов михаил мишустин санкт-петербург александр беглов
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