Память о фронтовиках закатают под плитку?

Объявленная московскими властями масштабная программа благоустройства Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта в самом начале своей реализации оборачивается скандалом: под угрозой оказалась Аллея Памяти в сквере по улице Академика Петровского.

Кусты жасмина и сирени здесь посадили в 1941 году в самом начале Великой Отечественной войны уходящие на фронт жильцы окрестных домов. Каждый год, 22 июня и 9 мая, местные жители собирались у жасмина, чтоб вспомнить тех, кто не вернулся. Их потомки опасаются, что сегодня подрядные организации Департамента капитального ремонта города Москвы, который возглавляет Алексей Елисеев, уничтожат память о предках.

"Для повышения комфорта в сквере планируем обновить покрытия дорожек, заменить скамейки и другую уличную мебель, установить современную систему освещения", — пишут на сайте чиновники.

На практике, в рамках "благоустройства" рабочие обкопали кусты, повредив их корневую систему, в результате чего некоторые растения уже погибают. Местная жительница со слезами на глазах рассказывает, что при прокладке пешеходных дорожек спилили старый тополь, посаженный ее отцом.

Между тем, комплексная реконструкция сквера уже проводилась всего несколько лет назад. Тогда, в 2016 году, спасти аллею удалось буквально чудом: как рассказывала дизайнер и блогер Ольга Табунщикова, рабочие "снесли пятидесятилетний плодородный слой земли, спилили вековые липы". Но жасмин удалось отстоять в последний момент. Удастся ли это сделать в 2022 году, пока неизвестно.

Нынешний проект реконструкции не показывают ни жителям района, ни журналистам. Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев не скрывает, что благоустройство Москвы — высокорентабельный инвестиционный проект. По его словам, ежегодный бюджет департамента составляет без малого 40 млрд руб. Однако распределение этих средств и выбор подрядчиков — одна из самых закрытых тем в деятельности московского правительства. Поэтому доподлинно не известно, какие именно компании занимаются благоустройством Ленинского проспекта и его окрестностей, но опыт показывает, что выбор подрядчиков находится под жестким и персональным контролем Алексея Елисеева.

До прихода в Департамент капитального ремонта он был заместителем руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Проведенное в 2015 году расследование РБК показало, что компании, "Радор груп" и "Роуд-м" которые принадлежали Алексею Елисееву, с 2010 года регулярно выигрывали городские тендеры по замене асфальта на плитку. А перейдя на госслужбу, Елисеев стал участником конкурсной комиссии на тендерах, в которых принимали участие знакомые ему компании. В итоге они получили контракты более чем на 2,5 млрд руб.

Позднее Общероссийский народный фронт уличил ГБУ "Автомобильные дороги" в махинациях с закупкой краски для дорожной разметки. Сумма контракта превысила полтора миллиарда рублей. В ОНФ заявили, что организаторы закупки "подогнали" условия проведения закупки (объем, сроки поставки, условия транспортировки и хранения) под конкретных поставщиков.

В 2021 году Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве обнаружило признаки картельного сговора при заключении контрактов на ремонт дорог и благоустройство на сумму более 7,6 млрд руб. Сговору компаний мог содействовать руководитель ГКУ "Дирекция капремонта департамента капитального ремонта г. Москвы" (ГКУ ДКР) Алексей Бутусов, подчиненный Алексея Елисеева.

Столичное благоустройство уже давно стало притчей во языцех. На днях известный телеведущий Артем Шейнин в эфире программы "Время покажет" рассказал, что ехал по Москве и увидел, как на одной из эстакад снова меняют бордюры. У журналиста вызвали недоумение эти работы в то время, как стране необходимы средства на специальную военную операцию в Донбассе.

Он напомнил слова министра финансов России Антона Силуанова на совещании по вопросам дорожного строительства у президента РФ Владимира Путина.

"Зачастую едешь по трассе — хорошая трасса. Начинают ремонтировать, полотно снимают, которое абсолютно нормальное. (…) Или бордюры начинают менять. Почему? Да потому что подошли межремонтные сроки, требуется вложение денег. В этом направлении нам нужно больше посмотреть, мы сэкономим ресурсы на решение наших задач", — сказал министр.

Между тем, по поручению Президента России Москве предстоит оказать гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка. Ключевым заказчиком восстановительных работ в сфере жилья, дорог и инфраструктуры в этих городах станет Департамент капитального ремонта Москвы. Ведомству Алексея Елисеева предстоит освоить, по некоторым данным, только на первом этапе около 14 млрд. рублей.

На фоне таких многомиллиардных бюджетов и столь же многомиллиардных скандалов руководителям департамента, увы, не хватает времени задуматься о традициях и переживаниях рядовых москвичей, память которых пытаются закатать под плитку столичные урбанисты.