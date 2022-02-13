Смольный проиграл Москве в успехах по борьбе с COVID-19

Власти Москвы и Санкт-Петербурга практически одновременно отчитались о прохождении пика заболеваемости коронавирусом. Однако в действительности Смольный сильно преувеличил свои успехи в борьбе с распространением инфекции и обстановка в городе остается тяжелой.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица смогла справиться с новым всплеском заболевания COVID-19 за три недели, о чем говорит спад числа зараженных горожан на протяжении десяти дней.

"На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным", — рассказал Собянин.

Днем позже с похожим заявлением выступил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Однако свои выводы о прохождении пика пятой волны пандемии он сделал на основании всего трех дней, в которых число заболевших незначительно снизилось.

"Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах: на сегодняшний день это число составляет более 287 тысяч, вчера оно было чуть более 290 тысяч человек, а днем ранее — более 297 тысяч. Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен", — отметил Лисовец.

Статистика по COVID-19 в Санкт-Петербурге. 13 февраля 2022 года

Отметим, пятая волна коронавируса в России началась в середине января, когда в стране начал активно распространяться новый штамм "омикрон". Изначально Москва лидировала по уровню суточной заболеваемости. В частности, 15 января в столице выявили 5 534 случаев COVID-19, тогда как в Петербурге заразилось всего 2 853 человек. Однако позже ситуация изменилась, и на данный момент в Северной столице количество заболевших в сутки превышает московские показатели на несколько тысяч. При этом в Москве проживает в два раза больше жителей и имеется более высокий пассажиропоток.

В СМИ объясняют разницу в динамике заболеваемости разными подходами в профилактике распространения коронавируса. Например, в Москве успешно функционирует система бесплатной ПЦР-диагностики, которая позволила выявлять инфицированных COVID-19 на ранних стадиях болезни и своевременно начать их лечение. В Санкт-Петербурге же пока не спешат применять данную практику.

Кроме того, столичные власти смогли избежать кризисной ситуации в сфере здравоохранения даже в условиях роста числа заболевших. Сообщается, что в московских поликлиниках почти нет очередей, а ожидание врача для осмотра на дому не превышает одного дня. В Северной столице сложилась обратная ситуация. Горожане жалуются, что им приходится стоять в очереди по несколько часов, чтобы попасть на прием к врачу. Примечательно, что в Смольном опровергают подобные сообщения и считают их преувеличенными.

Также в петербургских амбулаториях образовался дефицит кадров, а в некоторых медучреждениях не хватает аппаратов КТ, которых в городе всего десять. Для сравнения, в Москве для обследования пациентов используют 30 подобных аппаратов.

Имеются различия между Смольным и московской мэрией в подходе пропаганды вакцинации среди населения. Например, в Москве среди вакцинированных проходил розыгрыш автомобилей и квартир, тогда как в Петербурге не предприняли существенных мер для стимуляции прививочной кампании. В итоге за сутки в городе вакцинируется чуть более 7 тысяч человек вместо 40 тысяч. При этом провал вакцинации признавал сам губернатор Александр Беглов, однако после не предпринял никаких шагов для исправления ситуации.

Несмотря на успехи московских коллег по борьбе с распространением COVID-19, чиновники Смольного не смешат пользоваться их наработками, чем подвергают горожан угрозе заражения новой инфекцией.