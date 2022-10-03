Театр Моссовета решил сделать подарок актёрам и зрителям в виде новой пьесы

Драматургия за последние десятилетия заметно помолодела — современные пьесы и сценарии пишутся всё чаще для молодых актёров, ибо сценическая, а особенно "экранная молодость" стала устойчивым и популярным трендом в обществе.

Актёрам более старших возрастов приходится довольствоваться ролями второстепенного плана, и занимают они там не самое центральное место, поэтому если появляются истории, где потрясающе и живо прописаны образы для маститых корифеев сцены, то публика воспринимает такие пьесы с огромным энтузиазмом.

Пьеса Освальда Заградника "Соло для часов с боем" не нова, её премьера состоялась в 1972 году на сцене Словацкого национального театра. А затем её ставил в МХТ имени Чехова режиссёр Олег Ефремов со вторым поколением мхатовцев. Постановку МХТ можно увидеть в интернете, свою актуальность пьеса не потеряла.

В этом году Театр Моссовета решил сделать роскошный подарок актёрам и зрителям и поставить "Соло для часов с боем" на своей сцене. Спектакль показали 21 сентября 2022 года на большой сцене, и он был специально приурочен к юбилею народной артистки России Ольги Остроумовой, которая сыграла в пьесе главную роль.

Также в постановке молодого режиссёра Павла Пархоменко задействован Золотой фонд театра: Евгений Стеблов, Анатолий Васильев, Леонид Фомин, Александр Голобородько.

Моссоветовские корифеи сцены ещё раз блеснули талантом и продемонстрировали блестящую творческую форму. Каждый актёр внёс в эту историю изумительный индивидуальный колорит и создал на сцене неповторимое живописное полотно философской трагикомедии.

Сюжет этой истории прост и незамысловат. Он об одиноких людях, живущих в доме престарелых. Каждую пятницу они собираются в однокомнатной квартире у их общего приятеля Абеля, чтобы выпить чая и поговорить о своей прожитой и малоинтересной событиями жизни. Старика Абеля играет Евгений Стеблов. Огромное наслаждение видеть на сцене этого актёра и слышать, как он произносит шутливый тост с поднятой в руке чашкой чая: "За жизнь, погибшую в шахте лифта!"

Его герой всю жизнь проработал лифтёром в богатом отеле, он зарабатывал деньги, чтобы помочь своему маленькому внуку, оставшемуся без родителей. А теперь его уж повзрослевший внук вместе с подружкой, выпихивает старого деда на "свалку". А если точнее, в дом престарелых, где живут и остальные герои пьесы. Внука-весельчака играет Алексей Трофимов, его напористую подружку Анна Михайловская. Парочка молодых людей без всякого стеснения обсуждает на сцене как избавиться от старика и освободить квартиру. Но тот проявляет упорную стойкость и не желает "списываться в утиль".

Если зрителю на мгновение покажется, что "Соло для часов с боем" — это грустная и совершенно малоэмоциональная история, это будет неверно. Пьеса буквально искрит шутливой эксцентрикой, розыгрышами и весельем. Ни минуты передышки — от чудаковатых "стариков" можно ожидать всё, что угодно.

Совершенно непредсказуемый персонаж часовщик Райнер в исполнении народного артиста России Анатолия Васильева. Его протесты и выкрутасы, порой, смешны и наивны, но вполне заслуживают уважения, так пожилой человек пытается привлечь к себе внимание. Актёр Александр Голобородько играет инспектора Мича, он любыми законными и незаконными способами "втирается" в эту тёплую компанию. Он хочет дружить и быть принятым в общество сверстников на равных, но "ребята" его всё время выкидывают.

И, конечно, украшение пьесы — это фантазёрка пани Конти. И если мхатовская "пани Конти" в исполнении Ольги Андровской — это скромная, пожилая женщина в побитых молью мехах, то "моссоветовская Конти" — настоящая голливудская дива. Она шикарна, стильна и утончена.

Ольга Остроумова придала этой пьесе блеск. Она увидела свою героиню не бедной и запущенной старушкой из богадельни, погрязшей в "далёких фантазиях" о своей некогда богатой семье, как описывается в пьесе, а уверенной в себе, слегка надменной авантюристкой.

Её недоумение и сарказм на шутки слишком любопытного внука Абеля по поводу своего сына — вполне оправданны и логичны. Её сын проживает в Швейцарии и никогда не приезжает к ней. Он слишком занят, у него много работы, он успешных хирург. Пожилая женщина не приемлет недоверия по отношению к себе и небрежно пожимает плечами, окутанными в дорогие меха, мол:

"Кто он такой, чтобы задавать даме бестактные вопросы?"

Пани Конти спокойна:

"С этим молодым человеком я, кажется, не имела чести быть знакомой", — говорит она Абелю. Пусть ему будет неловко за своего внука.

Пани Конти — дама обеспеченная и хорошо устроенная по жизни, она любит порассуждать о том, какой хороший цейлонский чай продавался в отелях её семьи:

"Настоящий цейлонский чай всегда можно было достать в наших гостиницах. Вы могли посетить "Континенталь" в любом уголке мира. В Африке, на Южном полюсе, зимой и летом, днём и ночью вы могли иметь настоящий Цейлон… А теперь? Кругом одни отели для интуристов. А где тот, где прежний цейлонский чай? Его нигде больше нет. Везде сплошной обман. А ведь ещё наш дед покупал цейлонский чай оптом у "Майнла". Как по-вашему, сколько людей ещё помнит фирму Майнла?"

Пани Конти, рассказывая о своём славном прошлом, не обманывает друзей, она сама верит в свои придумки. И если её приятели вспоминают и описывают свою жизнь в более скромных красках, то она не может смириться с обыденностью: её фантазии красивы, как сказочное подвенечное платье, которое она носит с собой в чемодане. Если на секунду задуматься, то становится понятно, почему она не может оставить его в доме престарелых: когда чемодан откроют, и платье найдут, она станет посмешищем для окружающих.

Поэтому все годы по привычке носит за ней поклажу Пан Хмелик, (Леонид Фомин), который хочет быть полезным:

"Это у меня такая привычка — всегда что-нибудь таскать. Я всю жизнь что-нибудь переносил с места на место. Иногда доставались открыточки с целующимися голубками, а иной раз попадали посылки куда тяжелей этого чемоданчика".

Каждый персонаж пьесы — это отдельный культурный "пласт воспоминаний". Название пьесы метафорично: часы — это символ скоротечности человеческой жизни. И, как сказал часовщик Райнер:

"Часы починить можно, человеческая жизнь конечна".

И собираются наши герои для того, чтобы подвести неутешительные итоги стремительно пролетевших лет. Делают они это достойно и благородно, порой иронизируя над своими недостатками и упущенными судьбоносными возможностями.

Очень приятно смотреть, как играют на сцене любимые актёры, как обыгрываются интересными деталями-находками диалоги. Как наполняются жизнью образы, которые стараются согреть друг друга теплом своих сердец, и эта сердечность буквально передаётся залу.

Пьеса наполнена теплотой и искренностью, и немного грустью. Грустью, потому что очень трогательно в финале смотрится одинокое подвенечное платье, оставшееся без хозяйки. И, быть может, другой невесте, подхватившей его, повезёт больше.

А то, что зритель увидит за эти два акта на сцене, возможно, ему будет полезно, дабы не терять время и попусту не тратить его на разные малоинтересные дела. Может быть, зритель поймёт, что эфемерные "мечты-воспоминания" о нерождённых детях, не состоявшихся свадьбах, не построенных карьерах и не прожитой активной жизни — не самое лучшее, что остаётся в сухом остатке воспоминаний. И если сейчас есть сила и энергия, то можно изменить всё к лучшему. "Соло для часов с боем" изящно и без всякого нравоучения демонстрирует нам это.