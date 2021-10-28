Екатерина Рогова: моя "фишка" — раскрыть тембр голоса у солиста

Певица, композитор, лауреат международных и всероссийских музыкальных конкурсов, преподаватель вокала в РАТИ-ГИТИС, художественный руководитель творческой мастерской "Музыкальная дорожка” Екатерина Рогова рассказала Pravda.Ru, как заниматься с детьми музыкой, что самое главное в голосе солиста, а также о своём новом мюзикле "День — R”.

От ученицы до педагога

— Екатерина, у вас были замечательные учителя: Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Гелена Великанова. Насколько обогатило вас духовно и творчески общение с ними?

— Очень обогатило, мне повезло, что я застала эту плеяду артистов. Каждое имя — это целая вселенная! А ещё у меня был замечательный педагог по вокалу Юрий Иванович Олизаров, к сожалению, он уже умер. Были и другие педагоги — я очень благодарна и Ларисе Михайловне Коваль… Я училась, когда не было коммерческой составляющей, у нас было шесть человек на курсе, приезжали со всей страны поступать. Сейчас есть коммерческое отделение и всего 2-3 бюджетных места, на которые попасть крайне сложно.

Я счастлива, что с первого захода попала в Гнесинскую академию. До этого я училась в Гнесинском училище, получила образование как руководитель народного хора. Ещё у меня была музыкальная школа, а до неё были кружки, то есть мама меня с 5 лет в это внедряла.

— Вам это нравилось в детстве или хотелось погулять, с другими детьми поиграть?

— Я с этим сталкиваюсь практически каждый день. У меня студия вокала, и ко мне постоянно приходят мамочки с детками: "Мы сейчас посмотрим, понравилось ли Машеньке. Если понравилось, то будем заниматься". Я говорю: "А причём тут Машенька? А вы как сами-то настроены?" Машеньке надо, чтобы ей конфетку дали и попрыгали перед ней массовики-затейники. Тогда она с удовольствием будет ходить в студию.

Кстати, мой сын окончил музыкальную школу. Бедненький, как ему было тяжело, когда все дети гуляли, а он гигантские произведения Бетховена учил, это адский труд.

Я, как и все дети, не хотела заниматься, у нас были такие разборки с мамой с детства. До сих пор мы вспоминаем, как мама сидит за фортепиано и говорит: "Катенька, это нота "соль". Повтори, пожалуйста, какая это нота?" Я говорю: "Не знаю". Она: "Катенька, слушай внимательно. Это нота "соль". Я говорю: "Не знаю". Мама, бедная, меня держала буквально за волосы. Прибегал папа на крик и нас разнимал.

Конечно, я говорила: "Почему все дети гуляют, а я не гуляю?" Но слушалась маму, потому что один из педагогов сказала, когда мне было лет шесть: "Какая она у вас талантливая. Даже останавливаясь, она чётко знает, где надо вступить". Мама поверила в меня и меня вела, как бы тяжело ни было. Лет в 12-13 отвели в Гнесинское училище на прослушивание, и я там произвела фурор. На любое отделение меня брали. Окончив училище на народном отделении, я выбрала эстрадно-джазовый вокал. Никогда не пела на английском языке, но надо было выучить:

Лайзу Миннели,

Фрэнка Синатру.

Я их выучила и на общем кастинге попала в шикарный коллектив, и с первого захода попала на кафедру, где Кобзон был главным.

Плюс я начала сочинять песни. Меня заметил Юрий Саульский на конкурсе композиторов, где я стала лауреатом. Мне было лет 18-19, я подала свою песню на стихи Есенина, и после этого началась моя композиторская деятельность.

— Как научить ребенка петь? Есть технические приёмы?

— Да, конечно. Зависит от того, в каком стиле ребенок поёт. Я чувствую, к чему склонен каждый голос. Это не каждый педагог может определить. Моя фишка — я очень чувствую тембры. Некоторые могут чистенько спеть, импровизацию пустить, но именно тембра, красоты голоса нет.

Поэтому я всегда вытаскиваю тембр в первую очередь. Его изюминку, харизму, чтобы он был богатый, красивый, где-то с "песочком", где-то с придыханием, где-то мог звонко спеть.

Как поставить голос? Желание родителей, желание ребёнка, чтобы он слушался, и обязательно нужен контакт. Чтобы педагог был авторитетом, кумиром, чтобы ребёнок понимал, что педагог говорит правильно. Ещё терпение, желание огромное, труд. И талант должен присутствовать, зерно.

— Говорят, что музыка лечит душу, окрыляет. Если человек музыкой стал заниматься — у него какие-то изменения происходят в душе?

— Если он музыку чувствует, то конечно. Но не на каждого человека влияет музыка. Это особенные, творческие люди. Я всё время думаю: как же мне повезло, что у меня есть музыка, и я этим живу.

Молодёжный мюзикл о связи поколений

— Вы написали патриотический молодёжный мюзикл "День — R". Там молодые ребята переносятся во времени, попадают в разные эпохи. Что толкнуло вас написать этот мюзикл?

— Я хотела затронуть проблему соцсетей — TikTok, Instagram, блогеры, которые популяризируют песни. Для детей количество подписчиков — это качество человека. В сценарии отражён момент, когда девочки друг с другом спорят, и одна говорит: "Самое главное — сколько подписчиков в Instagram, сколько лайков". В этом конфликте один мальчик умный, правильный; второй мажор, для которого важны:

деньги,

Instagram,

лайки.

Мы их сталкиваем, окунаем в определённые события — трогательные и трагические.

Они погружаются в период Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, чумы. Смысл в том, чтобы они увидели, что в жизни не только праздники и лайки, что есть страдания, поддержка, любовь, дружба.

Есть исторические моменты. А какая пропаганда в TikTok! И они на это ведутся, потому что для них это основная инстанция правды.

За счёт музыки я постаралась, чтобы это было глубоко, сильно. Мальчик, который говорил: "Какая война? Какой дед? Зачем это всё нужно?", в конце совершенно меняется. Он слушает арию Ольги, которая поёт: "А будут ли люди помнить своих отцов?" Рушится его мир, и он поёт арию "А может, что-то не так со мной?" То есть раньше свет огней его манил, а сейчас какой в нём смысл? В итоге он начинает перечитывать военные письма дедушкины, показывает своим друзьям.

Они теряют телефоны, без которых жить не могут, буквально в зверей превращаются: "Отдай мой iPhone, отдай!". В конце они возвращаются, берут свои телефоны и звонят родителям.

Это самая сильная сцена: "Папы, мамы, с нами всё хорошо! Мы здесь! Я тебе столько всего должен рассказать! Я многое понял! Папа, папа, я должен обязательно тебя сейчас увидеть!"

Эта сцена — связь поколений. Они понимают, насколько им нужны родители.

За счёт музыки я пытаюсь, чтобы это было молодёжно, интересно, чтобы эти песни популярны были вне мюзикла тоже. Уникальность нашего проекта заключается в широте охвата зрительской аудитории — помимо концертного зала, где будет поставлен мюзикл, с помощью онлайн-трансляции мы планируем охватить не менее одного миллиона юных зрителей! Мы — это наша команда: автор либретто Ольга Сердцева, режиссёр-сценарист Сергей Кожаев, хореограф Екатерина Щукина, педагог по вокалу Ксения Орлова и многие другие.