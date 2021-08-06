"Как же мне хорошо быть с тобою, Лизок!" - Пугачёва дала урок музыки дочке Лизе

На фан-страничке Аллы Пугачёвой появилось трогательное видео, на котором Примадонна играет на фортепиано, а потом они по очереди с дочкой Лизой поют. Девочка влюблёнными глазами смотрит на маму и нежно прижимается к звёздной родительнице.

В семье Аллы Борисовны воспитывают детей в творческом ключе. Лиза очень выразительно читает стихи, тонко чувствует ритм и прекрасно танцует.

Кроме того, от мамы ей передался и вокальный талант. У девочки отличный голос и хороший слух.

Лиза получает уроки музыки. Иногда в роли педагога выступает сама Примадонна.

"Нам нужно добиться, нашу песенку спеть. Как же мне хорошо быть с тобою, Лизок! Мне б ещё станцевать, ну хотя бы разок. Ну ничего, мы станцуем, обязательно станцуем и друг друга на свадьбе поцелуем," — поёт Алла Борисовна.

Пугачёва настолько проникновенно спела эти строки, что у Лизы на глазах выступили слёзы. Девочка ещё сильнее прижалась к горячо любимой мамочке.

Подписчиков видео тоже растрогало.

"Дай Бог, чтобы мама всегда сопровождала везде и всюду! Здоровья, счастья и долгих лет жизни!"; "Какое счастье, когда дети маленькие, и им ещё нужна мама", — комментируют видео интернет-пользователи.

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