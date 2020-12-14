Очередной жертвой уходящего високосного года, но не коронавирусной инфекции, а пневмонии, стал 89-летний британский писатель Дейвид Джон Мур Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре. Автор 25 романов, для многих он останется творцом таких шедевров, как "Шпион, выйди вон!" и "Идеальный шпион". А название "Шпион, пришедший с холода" едва ли не звучит словно афоризм.
Штатный сотрудник британской контрразведки МИ-5, затем он перешел в службу внешнеполитической разведки МИ-6. Отчасти этому способствовало знание им французского и немецкого языков. Своим литературным творчеством Джон ле Карре продолжил линию своих соотечественников шпионов-беллетристов от Даниэля Дефо, Сомерсета Моэма до Яна Флеминга. В отличие от двух первых ле Карре всё своё творчество посвятил миру разведки и шпионажа. В отличие от "отца" Джеймса Бонда не остановился на одной лишь развлекательной стороне этого увлекательного жанра.
"Непрерывное шествие очаровательных людей", как отозвался о преступниках сам Джон ле Карре, прошествовали через его детство. С младых ногтей он был "освобожден от всякого реального представления об истине". Таким образом, ему слишком хорошо знакомы аферисты, которые заняли свое место в центре внимания в современной политической пантомиме.
Когда Джонни было пять лет, его отца Рональда посадили в тюрьму за мошенничество, а мать ушла к другому мужчине. Несмотря на то что папаша Корнуэлл был под стать авантюристу Феликсу Крулю (не от этого ли персонажа любовь мальчика к литературе?), его неоднократно избирали в парламент и сажали на скамью подсудимых. Своему отпрыску Рональд успел дать прекрасное образование, отправив его сначала в школу-интернат в Итоне, а затем в Бёрнский университет. Именно в Швейцарии Джон стал осведомителем тайной службы Её Величества.
Во время учебы в Оксфорде ему пришлось вступить в Оксфордский коммунистический клуб, чтобы "стучать" на студентов, исповедующих левацкие убеждения. Впрочем об этом Джон не сожалел до конца своих дней. Мыслителя больше заботили более насущные и тяжело разрешимые проблемы, к примеру, как отделить скверный национализм от хорошего патриотизма.
В беседе со своим тёзкой и коллегой ирландским писателем Джоном Бэнвиллом (John Banville) Джон ле Карре отметил, что именно этот конкретный вопрос "с тех пор меня не покидал. Это остается нерешенным".
В своем последнем романе "Агент, бегущий в поле" (Agent Running in the Field) автор иронизирует над Трампом, Брекситом и британскими чинушами. Главный герой Нэт, сокращенно от Анатолий, сын шотландского гвардейца и белоэмигрантки из России, является резидентом английской разведки. На экране монитора он наблюдает за операцией по слежке, проводимой на улицах Лондона, и внезапно его обволакивает восхищение своей страной и ее народом:
"Дети разных национальностей, которые играют в импровизированный нетбол, девушки в летних платьях, греющиеся в лучах беззакатного солнца, прогуливающиеся под ручку старички".
Ирония в том, что сотни этих на первый взгляд невинных людей, в том числе и приветливый полицейский, который "спокойно прогуливается среди них", на самом деле агенты британских спецслужб. Нэт об этом прекрасно осведомлён. Свобода — вещь хрупкая и должна быть защищена всеми доступными — порой даже негодными — средствами.
Незадолго до ухода из жизни писателя один из экс-боссов МИ-6 Ричард Дирлав (Richard Dearlove) публично сказал, что за недолгий период службы ле Карре в разведывательных органах тот настолько был на этом "зациклен", что впоследствии использовал в качестве основы для своих произведений. Они продемонстрировали "настолько агрессивный его взгляд на МИ-6, что большинство офицеров Секретной разведывательной службы (СИС) изрядно рассержены на него".
На самом деле Джон ле Карре — патриот своей страны. Только любит он свою родину на манер певца "бремени белого человека" и Британской империи Редьярда Киплинга.
В своем последнем интервью Джон ле Карре сказал:
"Замечательный правый военный историк Макс Гастингс (Max Hastings) указывает, что мы были плохими бойцами, что мы были чрезвычайно плохо организованы, и наш вклад кровью, материальными ценностями и материальными средствами был, я не могу сказать, ничтожным, но чрезвычайно малым по сравнению с жертвами других крупных держав. Россия потеряла 30 миллионов человек! И только небеса знают, сколько она потеряла материальных ценностей. Мы не выиграли войну в этом смысле. На момент её окончания мы были на стороне победителей, но в действительности мы были довольно посредственными игроками".
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