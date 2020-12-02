Полина Бертен: в жизни каждого есть место опере

Оперные театры, залы консерваторий и филармоний первыми закрыли свои двери из-за эпидемии коронавируса.

Творческие коллективы остались без работы. Но, в отличие от "звёзд" эстрады, не кинулись дружно жаловаться и требовать, чтоб их пожалели, дали денег или каких бы то ни было преференций.

С тех пор, как оперные театры и филармонии закрылись, музыкальные спектакли и концерты оказались доступны всем, в любом уголке страны и бесплатно. Культура почти полностью переместилась в интернет.

О том, как живётся оперным певцам, ведущему программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" Саиду Гафурову рассказала режиссер, руководитель большого проекта "Опера для всех" Полина Бертен.

Читайте начало интервью:

Премьера оперы в пандемию — пир во время чумы или победа над вирусом?

— Когда только начался карантин, я подумала — как же актеры, которые остались сейчас без работы? Для певца очень важна практика. И не просто петь дома, себе подыгрывая, для родителей, для жены, мужа. Важно петь для аудитории. И важно коммуницировать с другими профессионалами.

На базе моего проекта "Опера для всех" мы создали Академию оперного певца. Прямо сразу же, как только началась эпидемия коронавируса.

— Что это было?

— Я приглашала специалистов из Зальцбурга, из Венской консерватории, из Парижской консерватории, итальянских дирижеров. Мы занимались по Zoom.

Я набирала вокалистов из разных регионов России, из разных городов — Краснодар, Ставрополь, Казань. И мы по Zoom занимались с этими ведущими профессионалами мира.

Причем эти люди занимались с нами абсолютно бескорыстно, бесплатно. Они делились своими знаниями.

— А это кончилось или продолжается?

— Это закончилось. Сейчас же не закрыты театры. То есть вокалисты, певцы имеют возможность ходить и петь. Но если у нас опять будет локдаун, то я думаю, что мы продолжим.

— Мне, я честно скажу, очень понравилось, когда заполнено 25% зала. А театр вообще может выжить с такими условиями?

— Я думаю, что нет. Хотя бы потому, что театр — это большой коллектив. Это же не только артисты. Это работники сцены, администрация, продюсер, бухгалтерия и прочее-прочее. Без дотаций вообще, без дотаций государственных театр ни один, мне кажется, не справится.

Я очень надеюсь, что эти временные меры скоро закончатся и зритель вернется в театр.

Что такое "Опера для всех"

— А как поживает сейчас проект "Опера для всех"? В регионах оперы нет. И вы со своим проектом делали очень важную штуку — привозили её туда. Мало кто ведь может позволить себе съездить на спектакль в столицу. Это, скажем так, весьма накладно…

— Да. А запрос-то есть. Поэтому мы взяли на себя роль Магомета, который идёт к горе. Налаживаем связи с региональными министерствами культуры. Объясняем и наглядно демонстрируем, что организовать премьеру или же просто привезти какой-то очень хороший качественный спектакль в регион — это не так дорого. Потому что обычно все боятся цифр.

Оперный спектакль — это оркестры, хор, декорации, костюмы. И набирается какая-то такая нереальная цифра для привоза, что все боятся, хватаются за голову. А на самом деле нет. Я придумала интересную, как мне кажется, схему в "Опере для всех", которая удовлетворяет все стороны:

есть регион, который имеет оркестр и свой хор,

он просто приглашает уже готовый спектакль в лице нескольких вокалистов; грубо говоря, 10 человек.

И всё. Несколько совместных репетиций, и готов поставленный спектакль на примере "Царской невесты", допустим. Или "Счастливый день".

"Счастливый день" — чуть больше людей, потому что там много танцев, и танцам ты не можешь научить местный хор достаточно быстро, это должно пройти какое-то продолжительное время. Но всё равно это не очень большая труппа.

То есть не надо бронировать половину гостиницы для того, чтобы поставить в регионе спектакль.

Местный оркестр и местный хор учат свои партии. Приезжает режиссер за какое-то количество дней до премьеры. Он работает с хором, вводит в спектакль. Потом, через какое-то количество дней, приезжают солисты. Мы так же с солистами и местным хором пару-тройку дней репетируем и на четвертый день выдаем прекрасный спектакль.

Потому что спектакль уже готов, костюмы уже есть, декорации можно найти в местных театрах.

На выходе получается совместный очень качественный проект.

Спектакль на улице

Кстати, у нас был удачный опыт постановки оперы на улице. В прямом смысле слова. Мы играли "Царскую невесту" на площади Тульского Кремля. Площадка вместила 5 тысяч зрителей.

То есть мы можем выносить на улицу массовое зрелище в городе, где люди, в общем-то, не имеют возможности ходить в оперу, увидеть по-настоящему первоклассные вещи.

Особенно в городах, где есть кремлевские площади, площадки, это очень актуально, потому что это уже живая декорация, тебе ничего не нужно.

Есть прекрасная кремлевская стена, на фоне которой ты можешь показывать практически любой спектакль современный.

То есть эти задачи, которые Министерством культуры ставятся в регионах, решаются, это не очень дорого и не очень технически сложно.

Абсолютно доступно для любого региона. Любого.

— Есть какой-то миф, что людям не нужна опера, что опера — элитное искусство.

— Это неправда. Как-то я привезла спектакль — это был "Евгений Онегин" — в Тулу и Калугу. И в одном из этих городов я нанимала фотографа.

И фотограф мне сказал:

"Ой, я так не люблю оперу, просто ужасно".

Ну, я говорю:

"Вы можете ее не любить, но сделайте мне, пожалуйста, хорошие фотографии".

И потом, когда он мне присылал фотографии, он в течение полугода, наверное, мне писал:

"А когда вы к нам еще приедете? Мне так понравилось, я, наконец-то, понял!"

Вот это и есть это то, что я пытаюсь донести:

людям, прежде чем начать любить, надо начать понимать;

для того, чтобы начать понимать, им надо хотя бы один раз посмотреть.

Не по телевизору, а живьем. Потому что по телевизору это совсем не то. Это телевизионный монтаж. Ты не получаешь той энергии, нет того обмена между актером и зрителем.

Поэтому я думаю, что опера жила, жива и будет жить, и она очень нужна.

Беседовал Саид Гафуров

Материал подготовила Ольга Лебедева