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Автор Саид Гафуров

Премьера оперы в пандемию - пир во время чумы или победа над вирусом?

Культура

В последнее время в артистической среде стало модно жаловаться на отсутствие работы и резкое падение из-за этого уровня жизни. Редкая звезда эстрады не выступила по этому поводу.

Но есть люди, которые и в непростое для всех — не только артистов — коронавирусное время живут сценой. В прямом и переносном смысле слова. И умудряются даже ставить спектакли.

Одно из таких ярких событий культурной жизни России состоялось в ноябре в Туле.

Режиссёр, руководитель проекта "Опера для всех" Полина Бертен поставила комическую оперу композитора Александра Журбина "Счастливый день". О том, как её это удалось и с какими трудностями довелось столкнуться, она рассказала ведущему программы "Точка зрения" на "Правда.Ру", большому театралу Саиду Гафурову.

Полина, признайтесь, сложно было организовать мировую премьеру в условиях Covid?

— Саид, изначально проект начинался тогда, когда коронавируса еще не было и в помине.

Идея родилась в прошлом году. Александр Борисович Журбин предложил мне поставить его новую оперу под названием "Счастливый день".

Изначально спектакль должен был стать центральным событием большого фестиваля, приуроченного к 75-летию маэстро. Премьера планировалась на апрель

— Почему в Туле?

— Поскольку я несколько лет сотрудничаю с Тульской филармонией, именно с её руководством мы подали заявку на грант Министерства культуры для того, чтобы реализовать постановку этого спектакля. Чтобы была возможность сделать декорации, пошить костюмы. В общем, всё как полагается в театре.

Но вы знаете обстоятельства 2020 года — в марте всё закрылось. Мы переносили премьеру два раза. Даже три. С апреля — на сентябрь, в сентябре — на октябрь.

А потом гром грянул там, где не ждали — мы все болели коронавирусом. Представляете, вся труппа. Спектакль опять пришлось переносить — ещё на две недели, на ноябрь.

— То есть у вас все исполнители переболели коронавирусом в период репетиций?

— Да, у нас все переболели.

— Включая режиссеров, хор?

— И режиссера, и художника. Вру, у нас не болел хореограф-постановщик. И дай бог ему здоровья.

Всё это очень осложнило процесс подготовки. Нам же не готовый спектакль надо было репетировать и показывать, а премьеру. То есть надо было начинать с нуля: мизансценирование, сценические репетиции, разводки. А тут болеть все начали. В общем, мы выбыли из процесса на целый месяц. И нам пришлось просто какими-то невероятными, титаническими усилиями репетировать 24 часа в сутки, после того как мы вышли из нашего карантина.

На данном этапе у нас есть слегка проработанный набросок, который можно показывать зрителям, но если бы у нас не был потерян этот месяц, я думаю, что там бы появились и фактуры какие-то, и, как я уже говорила, цвета. Может быть, какие-то добавились взаимоотношения между актерами.

Но жизнь продолжается. Мы уже после премьеры показали спектакль в московском Доме музыки…

— И оба раза это было событие — мировая премьера в разгар пандемии. Пир во время чумы?

— Нет, что вы. Праздник музыки. Торжество жизни над болезнью.

Как живут актёры театров в пандемию

— Полина, а как сейчас вообще дела с оперой? Вы за другими антрепризными оперными проектами следили вообще? Общаетесь с людьми, которые заняты? Там как ситуация в пандемию?

— Я, признаюсь, не очень слежу.

— Не за чем следить? Всё умерло от пандемии? Всех убила?

— Нет, нет. Когда началась пандемия, когда всех закрыли, понятное дело, что люди оказались в положении, когда не понимаешь, что делать. Но даже в этих условиях деятельные люди смогли найти выход.

Я слежу — вот Дмитрий Отяковский, который как раз, кстати, поставил "Пир во время чумы" и получил за это премию "Онегин" — я считаю, что это замечательный онлайн-проект.

— Онлайн все-таки не то.

— Нет, безусловно не то. Но это тоже имеет место быть, это очень интересно.

Этого еще не было, и это увлекательно. Кто ещё не видел — очень рекомендую посмотреть.

Беседовал Саид Гафуров

Материал подготовила Ольга Лебедева

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Редактор: Ирина Гусакова
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