Художник Шилов: в изостудии я занимался в две смены

О своём детстве и первом знакомстве с искусством живописи рассказал ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой народный художник СССР, академик Российской академии художеств Александр Максович Шилов.

Художник Шилов: Как изоляция влияет на творчество

Путь художника

— Как вы начали путь художника? В детстве вы ходили в изостудию Дома пионеров, но там было много кружков. Почему вы выбрали рисование?

— Я не сам выбрал рисование, а я так создан родителями. Каждый человек, на мой взгляд, запрограммирован от природы и исполняет в короткий жизненный путь свою функцию. Я с детства любил рисовать. Меня никто к этому не призывал.

Учителя ещё в школе меня просили делать стенгазеты, когда заметили, что я относительно других более-менее прилично рисую. У меня был брат (был, потому что его уже давно нет), на 6 лет моложе меня и тоже любил рисовать. В 7 лет он записался в изостудию октябрьского Дома пионеров. К счастью, раньше было очень много таких заведений, как Дома пионеров.

Сейчас дети сидят, уткнувшись носом в телефон, от которого, на мой взгляд, только глупеют, вместо того чтобы получать образование, чему-то учиться. А раньше большинство мальчиков и девочек были увлечены каким-то делом с детства.

Мой брат записался в изостудию, и учитель Василий Александрович Воронин, который этой студией руководил, послал его рисунок, выполненный в акварельной технике, на Всемирную выставку детского рисунка в Австрию, в Вену. Мы жили тогда по-нищенски, в коммуналке, в комнате 12 или 13 метров, но душа летала у каждого из нас. Нас было трое детей, две бабушки, мама. Как-то мы лежали все вместе в комнате, и вдруг неожиданно по радио объявляют, в "Пионерской зорьке", что Шилов Серёжа на Всемирной выставке детского рисунка в Австрии получил первую премию за картину "Полёт на Луну".

Какой это был допинг и стимул к дальнейшей жизни! В школе меня все поздравляли, как будто это я добился такой победы.

Соседи мне говорили: "Ты тоже хорошо рисуешь. Почему бы тебе не записаться?" Я тоже записался в Дом пионеров. К сожалению, вскоре брата затянула улица, ребята. Он бросил рисование, как я его ни уговаривал. В дальнейшем он, конечно, пожалел об этом.

Я записался и стал заниматься не в одну, а в две смены, потому что меня было уже не оторвать от рисования. Мне хотелось научиться в профессиональном плане как можно большему. При первой материальной возможности мама водила меня в Третьяковскую галерею и Большой театр, и я помню, как первый раз пришёл в Третьяковскую галерею, увидел полотна великих художников:

Карла Брюллова,

Дмитрия Левицкого,

Василия Перова,

Ивана Крамского и так далее.

Скажу без преувеличения: я был просто околдован. Думал, как это из красок можно создать человека, с которым хочется говорить, то есть создать жизнь, заключённую в раму. Меня прельстило величайшее исполнительское мастерство, без которого, как я быстро понял, в жизни нельзя сделать ничего, какие бы мысли и чувства ни были у меня внутри. Если писатель не знает алфавита, не владеет словом, то не сможет передать в своей книге богатство мыслей и чувств. Без мастерства в искусстве человек — ноль, он так и останется со своими мыслями, желаниями, которые не сможет воплотить. А в реалистическом искусстве, которому я пытаюсь служить, чем больше знаешь и умеешь, тем больше сомневаешься в своём мастерстве, потому что каждому мастеру в любом виде искусства надо обязательно избрать себе икону, на которую ты смотришь, — тебе хочется подняться до этого уровня хоть чуть-чуть.

Как говорил Репин, "если хотите создать что-то хорошее, смотрите на самое великое". Вот по этому принципу я пытаюсь развиваться.

— А на кого равнялись вы? Кто для вас был образцом?

— На всех тех, кто владел величайшим исполнительским мастерством, перед которыми я снимаю шляпу до сих пор:

наши передвижники, классики Александр Иванов, Орест Кипренский, Дмитрий Левицкий, Карл Брюллов и так далее,

французские художники Жак-Луи Давид, Эдгар Дега.

То есть я смотрю до сих пор на них с благоговением, потому что если не смотришь на образец, а образец должен быть обязательно, то очень быстро художник становится рабом своих работ, он не видит их недостатков. А глядя на великие полотна, которые выше тебя, ты чувствуешь и сравниваешь.

Всё в жизни познаётся в сравнении. Ты должен сравнивать свои работы с тем, что делали великие художники, и пытаться от работы к работе хоть чуть-чуть подняться ввысь и в плане мастерства, и в плане мыслей и чувств, которые, будучи портретистом, я должен передавать в портрете.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова