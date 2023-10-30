Увлажнитель воздуха и гиалуроновая кислота: секреты дерматологов для идеального осеннего ухода за кожей

По мере наступления осеннего сезона, смена погоды может оказывать негативное воздействие на вашу кожу. Холод и включение отопления в домах могут вызвать сухость и дискомфорт. Дерматологи HerBeauty. co предоставляют проверенные советы и рекомендации для поддержания здоровья и безупречного состояния вашей кожи в это время года.

Фото: nuevamujer.com

Гиалуроновая кислота для интенсивного увлажнения

Добавьте сыворотку с гиалуроновой кислотой в свою рутину ухода за кожей. Используйте ее после очищения кожи и перед нанесением более плотного увлажняющего средства. Вы также можете комбинировать ее с другими сыворотками или маслами в зависимости от климата в вашем регионе.

Увлажняющий лосьон для тела

Летом коже необходимо дышать, но с приходом холодов она становится сухой и зудящей из-за недостатка влаги в воздухе. Рассмотрите натуральные средства, такие как масло жожоба или масло ши, чтобы создать защитный барьер и сохранить кожу увлажненной.

Используйте увлажнитель воздуха

Сухой и теплый воздух внутри помещений вреден для кожи, и увлажнитель воздуха поможет поддержать необходимый уровень влажности, предотвращая шелушение и раздражение. Вы даже можете добавить ароматические масла для приятного запаха.

Очищение и отшелушивание

Чтобы избавиться от сухости кожи, используйте очищающее средство с отшелушивающими свойствами. Мягкие ферменты, такие как папайя, помогут избавиться от омертвевших клеток и загрязнений.

Плотный увлажняющий крем

Выбирайте крем, который обеспечивает коже достаточное увлажнение, но не забивает поры. Масла, такие как кокосовое, могут быть отличным дополнением. Главное, чтобы кожа могла дышать.

Уход за губами и глазами

Осень и зима могут сделать чувствительные области лица, такие как губы и кожа вокруг, подверженными пересыханию. Воспользуйтесь увлажняющими бальзамами, маслами, или вазелином, чтобы сделать губы мягкими и гладкими.

Увеличьте потребление воды

Увеличьте потребление воды, чтобы поддерживать уровень увлажнения кожи изнутри. Жидкость поможет предотвратить появление акне и пятен, связанных с сухой и холодной погодой.

Витамин Е для восстановления кожи

В холодное время года кожа подвергается воздействию агрессивных факторов, таких как ветер и снег. Добавьте витамин Е в вашу рутину ухода за кожей. Этот антиоксидант помогает бороться со свободными радикалами и восстанавливать кожу.

Не забывайте о солнцезащитном креме

Даже в холодное время года солнце может повреждать вашу кожу. Используйте солнцезащитный крем с SPF (не менее 50) для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Осторожно с горячей водой

Избегайте длительного принятия горячей ванны и душа, так как они могут сушить кожу. Лучше используйте теплую воду, чтобы избежать дополнительного обезвоживания.

Избегайте ингредиентов, раздражающих кожу

Избегайте средств с агрессивными ингредиентами, такими как спирт и ароматизаторы, которые могут раздражать кожу. Предпочтите продукты с натуральными и нежными компонентами, такими как овес или алоэ.

Следуя советам дерматологов, вы можете сохранить кожу здоровой, увлажненной и сияющей вне зависимости от перемен природы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.