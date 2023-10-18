Избыток подводки и отсутствие румян: распространённые ошибки в макияже, которые придают уставший вид

3:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие люди думают, что макияж может скрыть признаки усталости и подарить отдохнувший вид, но иногда он может лишь усугубить ситуацию. Эксперты HerBeauty.co выявили 10 ошибок при нанесении косметики, которых стоит избегать, чтобы достичь более бодрого и свежего вида.

Фото: https://wg-up.ru/

Пропуск увлажняющего крема

Идеальный макияж начинается с нанесения увлажняющего крема. Ухоженная кожа выглядит более молодой и сияющей. Независимо от наличия макияжа, уделяйте внимание увлажнению, особенно в холодное время года. Убедитесь, что крем содержит SPF для дополнительной защиты от солнечных лучей.

Неправильный выбор тонального крема

Неправильно подобранный оттенок тонального крема может придать лицу усталый вид. Попросите консультацию при выборе продукции и предпочитайте жидкую или кремовую текстуру.

Избыток подводки для глаз

Избыток черной подводки может создать ощущение тяжелого и уставшего взгляда. Чтобы избежать этого, используйте белый карандаш для нижнего века, он сделает глаза визуально больше и придаст свежесть внешнему виду.

Недостаток румян

Румяна придают лицу здоровый и отдохнувший вид. Наносите их на яблочки щек, чтобы создать эффект естественного сияния кожи.

Избыток макияжа

Переизбыток макияжа может создать эффект маски и прибавить возраст. Постарайтесь использовать минимум продуктов и выбирайте многофункциональные средства, которые ухаживают за кожей.

Избыток пудры

Переизбыток пудры может подчеркивать морщины и шелушения, что придаст внешнему виду усталости. Используйте её с осторожностью и отдавайте предпочтение кремовым и жидким текстурам.

Неправильное использование консилера под глазами

Использование неправильного оттенка консилера под глазами может подчеркивать мешки и темные круги. Подбирайте продукт, который соответствует вашему цвету кожи и наносите его при хорошем освещении.

Использование серых теней

Серый макияж может придавать лицу нездоровый и даже больной вид. Выбирайте цвета, подходящие вашему типу кожи.

Неподходящий оттенок подводки для глаз

Неправильный цвет подводки может придать взгляду тяжесть и болезненный вид. Подбирайте оттенок с учетом вашего цветотипа. Обратитесь к визажисту, чтобы получить консультацию по выбору подходящих продуктов и цветов.

Неправильный оттенок красной помады

Красная помада может стать ярким финальным штрихом в вашем образе. Однако существуют тысячи оттенков этого цвета и некоторые, могут добавлять внешнему виду возраст. Используйте чистый красный, который подходит для всех оттенков кожи, и он сделает вас более яркой и свежей.

Избегая вышеуказанных косметических ошибок, вы сможете всегда выглядеть отдохнувшей, свежей и бодрой, даже если на самом деле вы чувствуете себя иначе. Макияж – это инструмент, который должен подчеркивать вашу красоту, а не скрывать ее.

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