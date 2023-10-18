Многие люди думают, что макияж может скрыть признаки усталости и подарить отдохнувший вид, но иногда он может лишь усугубить ситуацию. Эксперты HerBeauty.co выявили 10 ошибок при нанесении косметики, которых стоит избегать, чтобы достичь более бодрого и свежего вида.
Идеальный макияж начинается с нанесения увлажняющего крема. Ухоженная кожа выглядит более молодой и сияющей. Независимо от наличия макияжа, уделяйте внимание увлажнению, особенно в холодное время года. Убедитесь, что крем содержит SPF для дополнительной защиты от солнечных лучей.
Неправильно подобранный оттенок тонального крема может придать лицу усталый вид. Попросите консультацию при выборе продукции и предпочитайте жидкую или кремовую текстуру.
Избыток черной подводки может создать ощущение тяжелого и уставшего взгляда. Чтобы избежать этого, используйте белый карандаш для нижнего века, он сделает глаза визуально больше и придаст свежесть внешнему виду.
Румяна придают лицу здоровый и отдохнувший вид. Наносите их на яблочки щек, чтобы создать эффект естественного сияния кожи.
Переизбыток макияжа может создать эффект маски и прибавить возраст. Постарайтесь использовать минимум продуктов и выбирайте многофункциональные средства, которые ухаживают за кожей.
Переизбыток пудры может подчеркивать морщины и шелушения, что придаст внешнему виду усталости. Используйте её с осторожностью и отдавайте предпочтение кремовым и жидким текстурам.
Использование неправильного оттенка консилера под глазами может подчеркивать мешки и темные круги. Подбирайте продукт, который соответствует вашему цвету кожи и наносите его при хорошем освещении.
Серый макияж может придавать лицу нездоровый и даже больной вид. Выбирайте цвета, подходящие вашему типу кожи.
Неправильный цвет подводки может придать взгляду тяжесть и болезненный вид. Подбирайте оттенок с учетом вашего цветотипа. Обратитесь к визажисту, чтобы получить консультацию по выбору подходящих продуктов и цветов.
Красная помада может стать ярким финальным штрихом в вашем образе. Однако существуют тысячи оттенков этого цвета и некоторые, могут добавлять внешнему виду возраст. Используйте чистый красный, который подходит для всех оттенков кожи, и он сделает вас более яркой и свежей.
Избегая вышеуказанных косметических ошибок, вы сможете всегда выглядеть отдохнувшей, свежей и бодрой, даже если на самом деле вы чувствуете себя иначе. Макияж – это инструмент, который должен подчеркивать вашу красоту, а не скрывать ее.
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