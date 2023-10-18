Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ульяна Власова

Избыток подводки и отсутствие румян: распространённые ошибки в макияже, которые придают уставший вид

3:18
Моя семья » Красота и стиль

Многие люди думают, что макияж может скрыть признаки усталости и подарить отдохнувший вид, но иногда он может лишь усугубить ситуацию. Эксперты HerBeauty.co выявили 10 ошибок при нанесении косметики, которых стоит избегать, чтобы достичь более бодрого и свежего вида.

Избыток подводки и отсутствие румян: распространённые ошибки в макияже, которые придают уставший вид
Фото: https://wg-up.ru/

Пропуск увлажняющего крема

Идеальный макияж начинается с нанесения увлажняющего крема. Ухоженная кожа выглядит более молодой и сияющей.  Независимо от наличия макияжа, уделяйте внимание увлажнению, особенно в холодное время года. Убедитесь, что крем содержит SPF для дополнительной защиты от солнечных лучей.

Неправильный выбор тонального крема

Неправильно подобранный оттенок тонального крема может придать лицу усталый вид. Попросите консультацию при выборе продукции и предпочитайте жидкую или кремовую текстуру.

Избыток подводки для глаз

Избыток черной подводки может создать ощущение тяжелого и уставшего взгляда. Чтобы избежать этого, используйте белый карандаш для нижнего века, он сделает глаза визуально больше и придаст свежесть внешнему виду.

Недостаток румян

Румяна придают лицу здоровый и отдохнувший вид. Наносите их на яблочки щек, чтобы создать эффект естественного сияния кожи.

Избыток макияжа

Переизбыток макияжа может создать эффект маски и прибавить возраст. Постарайтесь использовать минимум продуктов и выбирайте многофункциональные средства, которые ухаживают за кожей.

Избыток пудры

Переизбыток пудры может подчеркивать морщины и шелушения, что придаст внешнему виду усталости. Используйте её с осторожностью и отдавайте предпочтение кремовым и жидким текстурам.

Неправильное использование консилера под глазами

Использование неправильного оттенка консилера под глазами может подчеркивать мешки и темные круги. Подбирайте продукт, который соответствует вашему цвету кожи и наносите его при хорошем освещении.

Использование серых теней

Серый макияж может придавать лицу нездоровый и даже больной вид. Выбирайте цвета, подходящие вашему типу кожи.

Неподходящий оттенок подводки для глаз

Неправильный цвет подводки может придать взгляду тяжесть и болезненный вид. Подбирайте оттенок с учетом вашего цветотипа. Обратитесь к визажисту, чтобы получить консультацию по выбору подходящих продуктов и цветов.  

Неправильный оттенок красной помады

Красная помада может стать ярким финальным штрихом в вашем образе. Однако существуют тысячи оттенков этого цвета и некоторые, могут добавлять внешнему виду возраст. Используйте чистый красный, который подходит для всех оттенков кожи, и он сделает вас более яркой и свежей.

Избегая вышеуказанных косметических ошибок, вы сможете всегда выглядеть отдохнувшей, свежей и бодрой, даже если на самом деле вы чувствуете себя иначе. Макияж – это инструмент, который должен подчеркивать вашу красоту, а не скрывать ее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Новости Все >
Нападающий Родриго Силва может покинуть "Реал Мадрид"
Депутат Госдумы Ремезков: российские компании копят долги по налогам
РСТ: Российские туристы массово поехали в Европу
Губернатор Развожаев рассказал об отражении атаки воздушных целей в Севастополе
Глава Рособрнадзора анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс в самом скором времени
Валерия призналась, что любит гастроли за то, что "принадлежит на них самой себе"
43-летняя Виктория Боня показала молодого бойфренда, который привез её на Мальдивы
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, почему из НАТО трудно выйти
Стоматолог Габеева рассказала, что простая вода может навредить зубам
Учёные представили самый подробный атлас человеческого мозга
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS Любовь Степушова Транспортный чиновник рассказал о Крымском мосте Олег Володин Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
Глава Рособрнадзора анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс в самом скором времени
Грунт для рассады заготавливаем сейчас: почему это важно?
Валерия призналась, что любит гастроли за то, что "принадлежит на них самой себе"
43-летняя Виктория Боня показала молодого бойфренда, который привез её на Мальдивы
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, почему из НАТО трудно выйти
Врач рассказала, чем опасен дефицит магния
Стоматолог Габеева рассказала, что простая вода может навредить зубам
Учёные представили самый подробный атлас человеческого мозга
На Западе заговорили о поражении в битве с Россией за Глобальный Юг
Учёные спорят, сможет ли астероид Апофис разрушить всю жизнь на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников