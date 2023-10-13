Великобритания явно отстала в борьбе за рынок электромобилей

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На северо-востоке Англии не сумели запустить завод около города Блит, который был задуман как способный производить около 25% необходимых батарей для британской автомобильной промышленности. Это составляло примерно 330 000 аккумуляторных блоков ежегодно. Однако её бизнес-модель всегда оставалась уязвимой, поскольку она не имела крупных автомобильных компаний в качестве клиентов.

Фото: openverse

Несмотря на активную поддержку со стороны бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и обещание предоставления государственного финансирования в размере 100 миллионов фунтов стерлингов при выполнении определенных условий для строительства завода, финансирование проект так и не получил.

Есть надежда, что новый владелец сможет спасти бизнес и продолжить производство батарей для электромобилей на этом месте. Тем не менее, проблемы, с которыми столкнулась компания Britishvolt, поднимают важные вопросы о будущем британской автомобильной промышленности в контексте перехода к производству электромобилей и о том, насколько правительство готово поддерживать этот переход.

Для того чтобы Великобритания стала лидером в производстве электромобилей, необходимы крупные заводы, известные как "гигафабрики", способные производить аккумуляторы для электромобилей в больших объемах. Это становится особенно важным в свете роста спроса на электромобили, особенно учитывая запланированный запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей в 2030 году и требования к нулевым выбросам для всех новых автомобилей к 2035 году. Эта ситуация также акцентируется соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Европейским союзом, которое требует производства батарей в Великобритании или ЕС к концу 2026 года.

Великобритания отстаёт от стран ЕС в привлечении инвестиций в производство аккумуляторов, и ситуация с Britishvolt подчеркивает этот недостаток. Без создания надежной цепочки поставок, включая производство аккумуляторов, британские автомобильные заводы будут вынуждены зависеть от импорта аккумуляторов из ЕС, чтобы соответствовать требованиям правил происхождения, что не будет экономически целесообразным.

В последние годы большие инвестиции в гигафабрики по производству аккумуляторов ушли от Великобритании, частично из-за неопределённости, вызванной Brexit. Илон Маск, глава компании Tesla, объявил в конце 2019 года о строительстве крупной гигафабрики в Германии, а компания Arrival перенесла производство электрофургонов в США. Это создаёт угрозу для будущего британской автомобильной промышленности в эпоху электрических автомобилей, и на данный момент единственной позитивной новостью является обязательство компании Envision по строительству нового завода в Сандерленде, который планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

В Великобритании обычно производится от 1,3 до 1,5 миллиона автомобилей в год, и с учётом перехода к электромобилям, отрасль будет нуждаться в большом количестве аккумуляторов, чтобы поддержать сопоставимый объем производства.

Великобритания долго не придавала важности получению государственной поддержки для инвестиций в производство аккумуляторов для электромобилей. На данный момент выделено всего 800 миллионов фунтов стерлингов на развитие этой отрасли. Однако к 2040 году спрос на аккумуляторы для электромобилей в Великобритании может достигнуть 130 гигаватт-часов (ГВтч) в год, что эквивалентно производству восьми гигафабрик, каждая с мощностью 15 ГВтч. Оценки говорят, что удовлетворение этого спроса потребует инвестиций в размере от 5 до 18 миллиардов фунтов стерлингов к 2040 году.

В то время как в Европейском союзе уже функционируют или строятся по крайней мере 35 гигафабрик, включая производство компаний, таких как NorthVolt в Швеции, Saft/Stellantis во Франции и Германии, Samsung SDI в Венгрии, LG Chem в Польше и Tesla в Германии. Европейская комиссия и семь государств-членов выделили около 6 миллиардов евро (5 миллиардов фунтов стерлингов) на строительство до 20 гигафабрик с целью производства одной трети всех аккумуляторов для электромобилей в мире к 2030 году. К тому моменту рынок аккумуляторов оценивается в 250 млрд евро в год. Страны-члены ЕС активно работают над привлечением инвестиций в производство аккумуляторов, предоставляя финансовую поддержку и создавая специальные экономические зоны для привлечения производителей.

Для того чтобы британская автомобильная промышленность могла конкурировать, необходимо наладить производство собственных аккумуляторов в больших масштабах. Внутреннее производство аккумуляторов снизит затраты в цепочке поставок и упростит логистические задачи. Это также содействует тесному сотрудничеству между британскими автопроизводителями и производителями аккумуляторов в таких областях, как разработка технологии аккумуляторов и подготовка технических специалистов, что крайне важно для конкурентоспособности этой отрасли.

Для достижения этой цели правительство должно более креативно подойти к вопросу финансовой поддержки производителей автомобилей и аккумуляторов, а автомобильная промышленность должна активнее взаимодействовать с правительством, особенно в части переподготовки кадров и реорганизации цепочек поставок в соответствии с электромобильной эпохой.

Здесь не стоит дело в выборе "победителей"; прогнозируется, что спрос на электромобили, произведенные как в Великобритании, так и за её пределами, будет расти. Увеличение продаж электромобилей на внутреннем рынке указывает на растущий спрос на аккумуляторы. Консультанты McKinsey прогнозируют, что к 2040 году спрос на аккумуляторы для европейских электромобилей достигнет 1200 ГВтч в год, что соответствует мощности 80 гигафабрик с средней мощностью 15 ГВтч.

Великобритания рискует упустить новые инвестиции в растущей отрасли. Если она намерена сохранить свои крупные производственные мощности в сфере автосборки при переходе к электромобилям, ей необходимо активно развивать производство аккумуляторов в большом масштабе. Это потребует обновленной промышленной стратегии.