Ремонтировать трещины на лобовом стекле нет никакого смысла

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Палящий летний зной иногда может привести к неприятностям даже при установке кондиционера на максимальное охлаждение. Если направить поток воздуха из кондиционера на лобовое стекло, то от перепада температур на нем может появиться характерная трещина в нижней части.

Фото: educatorpages. com/site/kevinevans/pages/myths-about-car-windshield-replacement

Некоторые водители при малейшем намеке на трещину на лобовом стекле спешат в специализированный автосервис, чтобы предотвратить её распространение. Их, конечно же, встречают с распростертыми объятиями.

Механик просверливает отверстие в "кончике" трещины, чтобы не дать ей расшириться. Затем в отверстие и в саму трещину вводится специальный полимер, который затвердевает под ультрафиолетовым светом. После этой процедуры повреждение считается отремонтированным и едва заметным. Однако если длина трещины превышает пару сантиметров, сделать ее полностью незаметной не удастся — она все равно будет мерцать и преломлять свет, выдавая свое присутствие.

С другой стороны, если стекло получило травму от удара камнем, то возможно отслоение внутреннего слоя. Устранение и маскировка таких повреждений — сложная задача даже для опытного виртуоза ремонта стекла. Помутнение и другие неприятные побочные эффекты практически гарантированы.

А что вы скажете? Многие автовладельцы годами ездят со значительными трещинами без ремонта и чувствуют себя прекрасно. Да, раньше так и было. Но теперь, с введением "новых правил техосмотра", этой свободе приходит конец. Люди больше не могут покупать диагностические карты через Интернет, все должны ездить на авторизованные пункты техосмотра.

Согласно регламенту, автомобиль не пройдет техосмотр, если на лобовом стекле со стороны водителя появится хоть малейшая трещина. Аналогично, небольшой скол, расположенный со стороны водителя, также является дисквалифицирующим фактором. Таковы требования национального стандарта. Однако на практике сотрудники пунктов техосмотра отбраковывают практически 100% автомобилей с любыми видимыми повреждениями на лобовом стекле. Предположительно, они делают это для своего спокойствия, чтобы инспекторы потом не нашли никаких дефектов.

В результате ремонт повреждений лобового стекла стал практически бессмысленным. Независимо от этого, если после ремонта остается хоть малейший след от трещины, необходимо заменить всё лобовое стекло.