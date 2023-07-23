Что делать, если мотор троит, но свечи, провода, катушка — в порядке

4:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда зима замерзает, затем оттаивает и снова погружается в негатив, это сводит с ума не только людей, но и их транспортные средства. Внезапно начинают всплывать на поверхность все проблемы и слабые места, которых в избытке в любом подержанном автомобиле. Здесь утечка, там разбрызгивание, и кажется, что двигатель забыл об одном из своих цилиндров. Итак, кто же виноват во всем этом?

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Наиболее распространенной причиной являются, конечно же, свечи зажигания. Но что, если их просто заменили? Давайте проверим высоковольтные провода. В темноте они могут вспыхнуть, немедленно сигнализируя о своем вердикте. Не видишь никаких искр? Приложите свечу зажигания к корпусу автомобиля, подсоедините к ней провод, и искра должна не только гореть, но и быть яркой. Если проблема не в этих двух, давайте проверим катушку зажигания.

Он должен быть целым, так как даже мельчайшие трещины указывают на неисправность компонента. Обратите особое внимание на места крепления, где даже микроскопические трещины от влаги могут привести к разрушению. Но нет, катушка тоже в рабочем состоянии. Так кто же тогда несет ответственность?

Для правильной работы двигателя внутреннего сгорания требуется не только искра, но и смесь бензина и воздуха. Часто проблема кроется в этой комбинации, поскольку недостаток или избыток любого из компонентов немедленно сказывается на работе двигателя.

Давайте начнем с топлива. Если нет никаких опасений по поводу качества топлива — вы заправились на надежной заправочной станции, а вечером автомобиль свеж и полон энергии, — тогда стоит задуматься о целостности топливопровода. Лужа с красивыми переливающимися красками под автомобилем говорит нам о том, что идея правильная. Следующий пункт, который необходимо проверить, — это топливный насос. Он должен не только перекачивать, но и выдавать точное количество, рассчитанное инженером.

Засорение фильтра тонкой очистки или износ самого насоса могут быть причиной всех неприятностей. Далее, у нас есть форсунки. Ох, как же они периодически требуют чистки! В России это происходит чаще, благодаря качеству топлива. Это можно сделать с помощью специализированной подставки или пластиковой бутылки в гараже.

Теперь давайте поговорим о кислороде. Это так же важно для двигателя, как и бензин. Засоренный воздушный фильтр легко может стать препятствием, но чаще всего проблема заключается не в недостатке воздуха, а в его избытке. Утечки в шланге или неисправности датчика MAF — датчика массового расхода воздуха — могут легко повлиять на работу двигателя. И обнаружить их просто: мыльная вода немедленно выявит источник утечки. Кстати, также стоит сбрызнуть места соединения между форсунками и двигателем водой, чтобы проверить, нет ли изношенных резиновых прокладок.

Все остальное связано со сложными и относительно редкими причинами, которые необходимо устранять в сервисном центре. Однако опыт показывает, что вышеупомянутые неисправности являются причиной 3 из 4 поломок.

Изучив минимальные методы самодиагностики, которые даже не требуют наличия диагностического сканера или опыта работы с ним, вы сможете значительно сократить свои расходы и почти полностью исключить возможность обмана в ремонтной мастерской. Стоит ли оно того? Абсолютно!

Что касается ранее упомянутого датчика массового расхода воздуха, то проблемы, которые он вызывает, могут быть не такими прямолинейными и простыми, как кажутся на первый взгляд. Дело в том, что когда чувствительный элемент внутри MAF загрязняется, это приводит к неточностям в оценке количества воздуха, поступающего в двигатель.

Следовательно, это негативно сказывается на составе топливной смеси. В результате запуск двигателя становится более трудным, стабильность работы на холостом ходу снижается, а мощность уменьшается.

Более того, эти выявленные неполадки могут даже оказать негативное влияние на работу автоматической коробки передач. Проблему усугубляет тот факт, что в сервисных центрах при возникновении подобных симптомов механики часто рекомендуют просто заменить MAF. Такой подход к решению проблем часто бывает неоправданным. Как показывает практика, этой дорогостоящей процедуры можно легко избежать. Достаточно просто очистить датчик специальным аэрозолем.

Сильно троил двигатель. Думал проблема в катушке... Оказалось всё намного проще...