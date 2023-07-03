Почему пистолет на АЗС «отстреливает» до окончания заправки

2:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль упорно отказывается есть. Не в том смысле, что двигатель вдруг стал более экономичным. А в том смысле, что бак не принимает его, будучи почти сухим. Он позволяет залить 10 литров, но потом топливная форсунка срывается и процесс останавливается. Странно, хотя иногда и знакомо, не правда ли?

Фото: https://www.westerndriver.com/

Что мы делаем, когда такое случается? Правильно: сначала мы вытаскиваем форсунку, думая, что вставили её слишком глубоко или не до конца, в результате чего срабатывает запорный механизм и подача топлива прекращается. Затем мы снова пытаемся начать процесс заправки, осторожно проталкивая сопло в горловину бака.

Но через несколько секунд процесс повторяется — щелчок, цифры на экране бензонасоса замирают, а водители, выстроившиеся за вами, начинают заметно терять терпение. В недоумении вы берете управление заправкой в свои руки — нажимаете на кнопку включения и удерживаете её, чтобы она не отщёлкнулась.

В результате бензин проливается на машину, на вас, на землю, куда угодно, только не в бак. Тогда вы начинаете подозревать неисправность на заправке. Однако, скорее всего, проблема кроется в вашем автомобиле.

Могут быть различные причины, по которым заправка вашего автомобиля не проходит гладко. Например, когда повреждена горловина топливного бака. Вы пожали плечами, решив, что это незаметно, и оставили всё как есть. Но проблема не заставила себя долго ждать. Во время ремонта топливного бака работники станции технического обслуживания могли пережать или перекрутить соединительный шланг между горловиной и баком. Или, возможно, односторонний обратный клапан в баке неисправен. Или повреждён сам бак.

Кроме того, к подобной проблеме могут привести неполадки в вентиляции топливной системы. Выхлопная труба насоса, которая помогает обнаружить утечки в системе, может засориться. Засорение угольной канистры или самой канистры, в которую просочилось жидкое топливо, также может быть причиной щелкающего звука после заправки каждого литра. Не исключено, что какой-либо из шлангов системы вентиляции просто пережат.

В общем, как вы уже поняли, причин и решений этой проблемы много. И это, безусловно, хороший повод для посещения автосервиса.