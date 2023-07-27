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Даниил Полоников

3 ошибки водителей, убивающие двигатель летом

5:35
Авто

В южные регионы нашей страны длится знойное лето с высокими температурами. Через несколько недель знойная погода охватит большую часть страны. Самое время подготовить свои автомобили, потому что экстремальная жара, так же как и низкие температуры, создает огромную нагрузку на системы вашего автомобиля.

3 ошибки водителей, убивающие двигатель летом
Фото: https://liganu.com/7-influential-inventions-in-history/

Итак, что именно нужно сделать? Перед наступлением лета было бы разумно пройти некоторые процедуры технического обслуживания: заменить моторное масло на более густое, проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости и при необходимости почистить радиаторы.

Казалось бы, необходимость этих процедур очевидна, но многие водители — особенно те, у кого относительно новые автомобили — пренебрегают ими, что является серьезной ошибкой, которая может привести к преждевременному выходу двигателя из строя.

Ошибка №1 — ИГНОРИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРУЖИН

Когда дело доходит до моторного масла, важно следовать рекомендациям производителя при выборе правильного смазочного материала. Если в руководстве указано, например, масло 5W30, лучше всего придерживаться этого. Однако важно помнить, что эти рекомендации, как правило, подходят для средних условий эксплуатации и могут не применяться при сильной жаре.

В преддверии лета имеет смысл перейти с рекомендуемого масла, скажем, 5W30, на немного более густое, например, 5W40. Если мы сравним эти два продукта, то последний демонстрирует лучшую кинетическую вязкость при высоких температурах. Таким образом, при прочих равных условиях масло 5W40 образует более эффективную смазочную пленку на движущихся частях двигателя по сравнению с маслом 5W30.

Что касается охлаждающей жидкости, то антифриз следует заменять каждые 50 000-60 000 километров пробега. Те, кто пренебрегает этой рекомендацией, рискуют столкнуться с целым рядом проблем, включая заклинивание насоса, выход из строя ремня ГРМ и засорение каналов и трубопроводов системы охлаждения из-за коррозионных отложений. И все это может произойти даже при нормальных условиях эксплуатации. Не говоря уже о проблемах, связанных с высокой температурой, которая доводит компоненты двигателя до предела.

Ошибка №2 — НЕСПОСОБНОСТЬ ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ

Вторая серьезная ошибка, которую совершают многие водители летом, — это пренебрежение прогревом двигателя после длительной стоянки. Да, многие ошибочно полагают, что этот шаг необходим только зимой. Они думают, что в жаркую погоду они могут повернуть ключ в замке зажигания, немедленно переключиться на D (или включить первую передачу) и отправиться в путь.

"Летом масло не загустевает чрезмерно, что может нанести вред двигателю. Однако важно помнить, что двигатель имеет заданную рабочую температуру, при которой тепловые зазоры достигают заданных значений. Более того, гидрокомпенсаторы, натяжители, фазеры и другие компоненты, зависящие от давления масла, могут корректно функционировать только при рабочей температуре", — объясняет "АвтоВзгляду" Алексей Рузанов, технический директор Fit Service."

Проще говоря, если вы не хотите ускорить выход из строя вашего двигателя, все равно рекомендуется потратить от 1 до 3 минут на его прогрев. Этого времени достаточно для того, чтобы масло начало циркулировать по системе. Кроме того, как и при низких температурах, лучше всего избегать немедленной полной загрузки автомобиля. Пока температура двигателя не достигнет 80-90 градусов по Цельсию, старайтесь воздерживаться от резких ускорений, торможений и высоких скоростей.

Ошибка №3 — НЕСПОСОБНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ДВИГАТЕЛЯ

Наконец, в летний период крайне важно следить за температурой двигателя и осторожно нажимать на педаль акселератора, особенно в сложных дорожных условиях, таких как длительные пробки, крутые подъемы в гору или пересеченная местность. Двигатель и так находится под нагрузкой, и когда вы добавляете тепло (что увеличивает нагрузку на систему охлаждения) и включаете кондиционер на максимум…

При первых признаках потенциального перегрева — когда показания термометра выходят за пределы "здорового" диапазона в 80-90 градусов Цельсия — необходимо съехать на обочину, заглушить двигатель и открыть капот. Только через 10-15 минут, когда давление в системе охлаждения спадет, вы можете осторожно и неторопливо долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок, если это необходимо, а затем перезапустить двигатель.

Если стрелка термометра продолжает подниматься, несмотря на ваши усилия, возможно, неисправен термостат. В таком случае лучше прекратить эксперименты и вызвать помощь или буксир, особенно если ваш автомобиль все еще находится на гарантии. Игра с перегретым двигателем всегда приводит к печальным последствиям: расплавленным поршням, трещинам в головке блока цилиндров, закрученным подшипникам или сломанному коленчатому валу. Разве это то, чего вы хотите?

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ОШИБКИ ВОДИТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ УБИВАЮТ ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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