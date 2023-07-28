Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Где лучше чинить машину после окончания гарантии

2:37
Авто

Отказ от официального сервиса всегда обусловлен одной причиной — стоимостью услуг. Представление о том, что ключевым фактором является сохранение заводской гарантии производителя, больше не актуально. Так зачем платить больше, когда вы можете заменить фильтр и залить масло в любом гаражном кооперативе или даже сделать это самостоятельно, купив необходимые расходные материалы? Теоретически это, безусловно, возможно и может показаться финансово привлекательным в краткосрочной перспективе. Однако автомобиль — дорогое приобретение, и для многих он является самым ценным в их жизни.

Где лучше чинить машину после окончания гарантии
Фото: bizshop.by

Поэтому сохранение его функциональности и остаточной стоимости является важной, если не решающей задачей для каждого автовладельца. Чтобы экономия одного рубля сегодня не привела к расходам на десять рублей завтра, нужно вдумчиво и тщательно подходить к вопросу обслуживания. Лучший подход — разбить счёт за обслуживание на статьи и четко понимать, какие из них можно сократить, а в какие стоит инвестировать.

Современные автомобили — это сложные механизмы, оснащенные многочисленными электронными блоками управления и запутанными электрическими системами. Кроме того, у каждого производителя и модели есть свои специфические требования к ремонту и техническому обслуживанию, которые необходимо изучить, прежде чем закручивать первый винт. Здесь больше нет места импровизации. Те времена давно прошли.

И они исчезли именно потому, что владельцы автомобилей предпочитают комфорт, дополнительные опции и простоту механики. Чем сложнее механизм, тем более профессиональным должен быть специалист по техническому обслуживанию, чтобы справиться с ним. Понимание этого факта — полпути к долгому сроку службы и высокой производительности вашего автомобиля. Однако не всем удается постичь эту концепцию — в конце концов, люди хотят водить машину, а не ремонтировать.

Вторым важным и актуальным фактором является качество запасных частей. Некоторые мастера могут выбрать достойную деталь из множества дешевых "аналогов", но в большинстве случаев они получают китайскую подделку, которая в лучшем случае "не причиняет вреда", но не будет выполнять свои функции по назначению. Или выполнять их не в полном объёме. Дилерские центры предлагают оригинальные запчасти, которые, по мнению большинства автолюбителей, стоят дороже

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ГАРАНТИЯ на автомобиль - ТО не у дилера! Почему машину НЕ могут снять с гарантии?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию
Резерв в сотню тысяч могил: Beregini назвали последствия "мясных штурмов"
Антон Батырев сделал предложение своей возлюбленной
Фигуристка Татьяна Навка уехала из России в Китай ради показа своего ледового шоу
Депутат Госдумы РФ Худяков добавил пикантности фестивалю Лаймы Вайкуле с помощью чёрного юмора
Верховная Рада просит ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации
В Шахтерске загорелась нефтебаза после ударов ВСУ
Пиарщики Зеленского готовят кампанию "Крым и Донбасс — уже не Украина"
Адвокат пластического хирурга Тимура Хайдарова поставил на место Славу и Успенскую
Асмус ответила на хейт, связанный с её признаниями о пережитом домашнем насилии
Популярное
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК

Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.

РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Женщина в бикини избила сразу двух оппонентов на пляже в Приморье
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка
Fox News: что Никсон, Буш и Обама втихаря заявляли про Украину и Крым
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
Где лучше чинить машину после окончания гарантии
Царьград: самолётов F-16 Киеву пока не дадут — учите летать танки "Леопард"
В Госдуму внесен законопроект за мелкое взяточничество
Балерина Волочкова шокировала гостей появлением на вечеринке без бюстгальтера
Портал 66.ru назвал африканские автобренды, которые заменят ушедшие с рынка РФ западные
Нашедший на улице в Москве миллион рублей мужчина стал фигурантом уголовного дела
Новые статьи обвинения Трампу предусматривают наказание в виде 20 лет лишения свободы или штрафа
Песков: речь о поездке президента РФ Путина в США на саммит АТЭС пока не идёт
Politico: США дадут Киеву шесть-восемь старых Abrams, но снимут оборудование и броню
В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников