Чего бояться, когда на масляном щупе АКП появилась пена

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Обнаружить пенообразование в жидкости для автоматической трансмиссии (ATF) можно, проверив ее уровень с помощью стандартного щупа. Это следует делать регулярно. Перед проведением проверки желательно прогреть "автомат" до рабочей температуры, спокойно проехав расстояние в 10-20 км.

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Итак, что же делает пену в трансмиссионной жидкости такой опасной? Проблема заключается в том, что любая вспененная жидкость имеет пониженную плотность, измененную вязкость и повышенную сжимаемость. В случае "масла" в трансмиссии это резко снижает эффективность передачи крутящего момента в гидравлическом гидротрансформаторе и давление на фрикционные элементы.

Фрикционные диски начинают проскальзывать, перегреваться и в результате быстро выходят из строя. Из-за пены мелкая металлическая стружка, пыль от трения и другие продукты естественного износа компонентов автоматической коробки передач начинают оседать на поверхностях механизмов, в гидравлическом блоке и в патрубках радиатора охлаждающей жидкости.

Теплоемкость и теплоотдача трансмиссионной жидкости снижаются, что приводит к перегреву трансмиссии. В результате автоматическая коробка передач требует значительного ремонта.

Вспенивание масла может происходить по разным причинам. Наиболее распространенной из них является недостаточное количество жидкости. Насос всасывает "трансмиссионную жидкость" вместе с воздухом, создавая пенистую смесь. Эту проблему можно решить, просто долив жидкость до номинального уровня. Однако необходимо будет поднять автомобиль на подъемнике и тщательно осмотреть трансмиссию снаружи на наличие любых признаков утечек, которые могли привести к падению уровня жидкости.

Важно помнить, что бездумное доливание масла в трансмиссию без решения проблемы пенообразования может не только не решить проблему, но и усугубить ее. Это связано с тем, что чрезмерное количество трансмиссионной жидкости также может вызвать вспенивание.

Когда уровень жидкости слишком высок, вращающиеся части трансмиссии попадают в "масло", заставляя его пениться, как шейкер в баре. Чтобы устранить эту проблему, необходимо убедиться, что уровень жидкости на щупе находится выше максимальной отметки. В этом случае избыток жидкости может быть удален с помощью, например, технического шприца.

Даже в не обслуживаемых автоматических коробках передач трансмиссионную жидкость следует время от времени менять. Особенно, если вы часто занимаетесь агрессивным вождением и сильно нагружаете автомобиль в жаркую погоду. Со временем любое "масло" в трансмиссии насыщается продуктами износа, а присадки, изначально присутствующие в нем, стареют и портятся. Старое, грязное масло может вспениться практически в любой момент. Способ предотвратить это заключается в замене или, по крайней мере, обновлении жидкости с интервалом не более 60 000 км.

Вспенивание масла также может произойти из-за перегрева. При возникновении проблем с охлаждением ATF температура жидкости иногда может превышать оптимальный диапазон в 80-90°C. Примерно при температуре 120°C трансмиссионное масло теряет свои свойства.

Вспенивание также может возникать при смешивании различных типов трансмиссионных жидкостей. Химическая реакция между "конфликтующими" жидкостями в автоматической коробке передач приводит к образованию пены.

Основываясь на всей приведенной выше информации, можно сделать однозначный вывод: когда дело доходит до замены трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач, этой процедуре должна предшествовать обязательная промывка. К сожалению, практика обслуживания часто свидетельствует об обратном. Между тем, рынок предлагает широкий ассортимент промывочных средств для ATF.

Вспенилось масло в АКПП