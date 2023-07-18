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Даниил Полоников

Почему вредно глушить двигатель во время заправки на АЗС - не ставить, повтор

5:30
Авто

Согласно статье 451 Правил пожарной безопасности Российской Федерации, заправка транспортных средств с работающими двигателями на всех автозаправочных станциях запрещена. Однако причины, лежащие в основе этого ограничения, должным образом не объяснены. Даже сотрудники этих заправочных станций не могут дать удовлетворительного ответа — они просто пожимают плечами и говорят, что это правило.

Почему вредно глушить двигатель во время заправки на АЗС - не ставить, повтор
Фото: https://miro.medium.com/

Наиболее часто приводимым аргументом тех, кто всегда выключает свои двигатели перед тем, как вставить топливную форсунку в отверстие бака, является высокий риск взрыва. Пары бензина задерживаются в воздухе рядом с топливными насосами, и достаточно одной искры, чтобы огонь охватил всю станцию в течение нескольких минут.

Речь идет не только о том, чтобы щелкнуть зажигалкой рядом с заправщиком — неисправные реле, стартеры или даже свечи зажигания в автомобиле также могут вызывать искры, предупреждают законопослушные граждане.

Учитывая серьезность аргументов против этой практики, возникает вопрос, почему оппоненты готовы рисковать не только собственной жизнью, но и благополучием окружающих, оставляя свои двигатели включенными во время дозаправки. Онлайн-форумы приводят множество аргументов на эту тему. Хотя не все из них значительны, некоторые заслуживают внимания.

Стартер

Возможно, одной из самых веских причин не выключать двигатель без необходимости является нагрузка на стартер, который подвергается нагрузке каждый раз, когда водитель заводит двигатель. Для современных автомобилей в регионах с мягким климатом это может быть не критично, хотя и не выгодно — срок службы стартера не увеличивается из-за ненужного проворачивания.

Однако для старых автомобилей дополнительный запуск двигателя может привести к летальному исходу. Спросите владельцев старинных автомобилей "Жигули", и они вам все об этом расскажут.

Аккумулятор

Ни для кого не секрет, что, как и стартер, аккумулятор также испытывает нагрузку при запуске двигателя. Опять же, если аккумулятор находится в хорошем состоянии, нет причин для беспокойства. Однако, если он разряжен или изношен, велика вероятность застрять на заправочной станции дольше, чем ожидалось, особенно при минусовых температурах, когда аккумулятор уже разряжается.

Не могу открыть, не могу запустить

Экстремально низкие температуры оказывают негативное воздействие на все электрические компоненты автомобиля, включая систему сигнализации. Дополнительные системы безопасности вторичного рынка, как правило, выходят из строя, раздражая владельцев автомобилей, а зимой они дают сбои еще чаще.

Если вы не хотите провести весь вечер на заправке, следуя советам технических консультантов, которые часто не знают, как самостоятельно привезти продукты на заказ, то воздержитесь от выключения двигателя без необходимости. Это девиз тех, кто пренебрегает правилами пожарной безопасности на автозаправочных станциях.

Из-за турбонагнетателя

Среди тех, кто всегда заправляется при работающем двигателе, есть владельцы автомобилей с двигателями с турбонаддувом. Их пугает перспектива дорогостоящего ремонта турбокомпрессора, поэтому они обязательно следуют всем рекомендациям производителя, давая компрессору остыть не менее пяти минут, чтобы избежать колебаний температуры и, как следствие, повреждения сварки, прокладок и других компонентов. Возможно ли добиться этого на оживленной заправочной станции, где малейшие задержки вызывают бурю негативных реакций со стороны окружающих?

Климат-контроль

Некоторые водители предпочитают заправляться при работающем двигателе исключительно ради комфорта. Неприятно входить в душный салон автомобиля летом или в морозный зимой. А что, если на заправке будет очередь? Да, на первый взгляд этот сценарий может показаться сомнительным, но для тех водителей, которые борются с экстремальными температурами, он имеет свои достоинства.

В случае чрезвычайной ситуации на заправочной станции — например, если кто-то уронит горящую спичку в лужу бензина и вспыхнет пожар — для водителей припаркованных автомобилей важна каждая секунда. Естественно, у тех, кто оставил свои двигатели включенными, больше шансов спастись невредимыми.

С другой стороны, угонщики автомобилей быстро исчезают из поля зрения, когда замечают ключи, оставленные в замке зажигания оставленного без присмотра автомобиля. Поэтому, если у вашего "ценного имущества" нет возможности запирать двери при включенном двигателе, лучше выключить мотор. Стоимость ремонта стартера или турбокомпрессора была бы дешевле, чем покупка нового автомобиля.

Следует отметить, что, несмотря на все риски, все же желательно выключать зажигание на заправочных станциях — для этого правила есть веская причина. Если из-за вашей халатности произойдет пожар или взрыв (а таких инцидентов в Интернете предостаточно), вы подвергнете опасности не только себя, но и окружающих вас людей. Более того, даже если ничьему здоровью не причинят вреда, вам все равно грозит крупный штраф за нарушение правил.

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Вот почему надо глушить двигатель на заправке
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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