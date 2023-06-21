Что делать, если двигатель перестал прогреваться до рабочих температур

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Для тех, кто только что сел за руль, напомним, что температура двигателя на самом деле определяется температурой охлаждающей жидкости. На приборной панели есть небольшая шкала с символом, напоминающим гребень в океанских волнах, который отображает "состояние" охлаждающей жидкости.

Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

Температура, считающаяся нормальной, составляет около 90 градусов по Цельсию. Однако, по словам начальника отдела буксировки и экстренной технической помощи компании "ЛАТ" Александра Чирвонова, современные автомобили предполагают температурный диапазон от 95°C до 120°C как допустимый. Итак, что же считается отклонением от нормы? Как быстро следует достичь этих желанных 90°C?

Универсальных временных рамок для прогрева двигателя не существует — все зависит от типа двигателя. Бензиновые двигатели достигают своих рабочих показателей быстрее, в то время как дизельные двигатели, в силу своих конструктивных особенностей, работают дольше. Кроме того, на этот процесс всегда влияет температура наружного воздуха. Логично, что при более низких температурах автомобилю требуется больше времени для прогрева.

Вам следует начать беспокоиться, если вы заметили, что с момента запуска двигателя проходит десять-пятнадцать минут, прежде чем температура охлаждающей жидкости достигнет по крайней мере 70°C. Ещё одним тревожным признаком является ситуация, если вы устанавливаете обогреватель на максимальную мощность, но холодный или слегка теплый воздух по-прежнему выходит из вентиляционных отверстий. Заметили ли вы хотя бы один из этих признаков? Похоже, пришло время запланировать визит в сервисный центр.

Как показывает практика, наиболее распространенная причина, по которой двигатель не достигает рабочей температуры, связана с неисправностью системы охлаждения, в частности термостата. Однако это не всегда так. Иногда двигатель отказывается "набирать обороты" из-за халатности водителя, который по разным причинам пренебрегает интервалами замены охлаждающей жидкости, увеличивая интервалы технического обслуживания до критических уровней.

Итак, прежде чем вы отнесете свои кровно заработанные деньги в автомастерскую, постарайтесь вспомнить, когда в последний раз заменялась охлаждающая жидкость в вашем автомобиле. Если вы уверены, что проблема не в этом, запишитесь на диагностику к специалистам. Откладывать визит в сервисный центр слишком надолго — неразумное решение. И вот почему.

Эксплуатация автомобиля с хронически "холодным" силовым агрегатом влечёт за собой множество неприятных и дорогостоящих последствий. Значительно увеличивается расход топлива, изнашиваются поршневые кольца, которые предназначены для оптимальной работы при определённых температурах, дизельные двигатели с трудом справляются со своими обязанностями по правильной работе сажевого фильтра (который также требует определённых температур), и возникает множество других проблем. Таким образом, срок службы двигателя сокращается.

Кстати, мы поинтересовались мнением нашего эксперта о необходимости прогрева двигателя перед началом поездки. В конце концов, дебаты на эту тему ведутся уже давно и, вероятно, будут продолжаться еще долгие годы.

"На мой взгляд, необходимо прогревать двигатель и трансмиссию по крайней мере до тех пор, пока обороты не снизятся с первоначальных 1200-1500 до нормального диапазона холостых оборотов 800-900 об/мин", — посоветовал он.

Специалист также рекомендовал водителям стараться избегать резких ускорений и дополнительных нагрузок на двигатель и трансмиссию в течение первых нескольких сотен метров движения.