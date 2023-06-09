Мотор кроссовера ломается быстрее, чем у седана: почему это происходит

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Сегодня многие автомобили оснащаются одинаковыми двигателями. Возьмем, к примеру, седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta. Несмотря на значительную разницу в весе, оба автомобиля оснащены 1,6-литровым двигателем с обозначением G4FG. Renault Duster и Logan также обладают двигателями такого же объема. Мы придерживаемся мнения, что эти двигатели будут служить дольше, если их использовать в легких седанах, и у нас есть веские причины, подтверждающие это мнение.

Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Кроссоверы страдают от плохой аэродинамики, и эта проблема усугубляется увеличенным дорожным просветом. Повышенное сопротивление движению требует большей мощности для разгона до заданной скорости. Следовательно, двигатель испытывает более высокую нагрузку из-за повышенных требований к мощности. В результате двигатель подвергается большему износу.

Однако это не единственная проблема. Кроссоверы более склонны застревать в грязи и пробиваться через глубокие колеи. Кроме того, у таких автомобилей чаще происходит пробуксовка колес. Оба сценария создают дополнительную нагрузку на двигатель и компоненты трансмиссии. Поэтому при движении по бездорожью снижается охлаждающая способность силового агрегата. Все эти факторы способствуют сокращению срока службы двигателя и трансмиссии.

Не будем забывать и о "внедорожных шинах", которым часто отдают предпочтение любители тюнинга. Проблема заключается в неправильном подборе шин, что не только создает нагрузку на двигатель и трансмиссию, но и может привести к застреванию колес в грязи. В случае обычных легковых автомобилей такая "обувь" просто не используется, что исключает подобные проблемы, связанные с дорожными шинами.

Многие автовладельцы улучшают свои автомобили для внедорожных приключений, устанавливая нестандартные защитные меры в моторном отсеке. К сожалению, эти дополнения могут нарушить теплообмен в моторном отсеке. Как следствие, ухудшается качество моторного масла, что в конечном итоге влияет на срок службы двигателя.

Наконец, двигатель кроссовера должен справляться с требованиями относительно сложной трансмиссии. Например, полноприводный внедорожник требует вращения различных компонентов, включая карданный вал, угловую передачу, редуктор заднего моста, муфту включения задних колес и приводные валы, оснащенные шарнирами постоянных скоростей. Такая дополнительная нагрузка неизбежно сказывается на долговечности двигателя, и со временем ее влияние становится все более заметным.