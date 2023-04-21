Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Как часто менять мотороное масло

4:06
Авто

Моторное масло — важный компонент для здоровья двигателя вашего автомобиля, и если оно используется правильно, то машина прослужит долго. Однако, как правило, в реальной эксплуатации автомобиля моторное масло подвергается сильным воздействиям, которые ускоряют процесс его старения.

Как часто менять мотороное масло

Это может включать в себя езду на горных дорогах, буксировку прицепов и, как недавно выяснилось, длительную езду в условиях пробок. Поскольку пробки стали все более распространенным явлением, современные моторные масла были адаптированы к таким условиям эксплуатации.

Если у вас есть гарантийный автомобиль, то проблемы с моторным маслом должны решаться сервисными специалистами, которые принимают решения от имени владельца автомобиля. Однако, когда ваш автомобиль выходит из гарантии, у вас может быть несколько вариантов действий, касающихся замены моторного масла.

Три типа пользования автомобилем: разный подход к замене масла

В зависимости от того, как вы используете свой автомобиль, вы можете отнестись к одной из следующих категорий владельцев:

Дедушка-дачник: этот тип владельца использует автомобиль для поездок на дачу и обратно, и это происходит не чаще, чем один раз в неделю. В остальное время автомобиль простаивает.

Городской служащий: этот тип владельца использует автомобиль для ежедневных поездок в город, которые часто сопровождаются ездой в условиях пробок.

Путешественник: этот тип владельца использует автомобиль в основном для поездок за город, например, в выходные и во время отпуска.

Для трех разных категорий автовладельцев рекомендации по замене моторного масла будут совершенно разные. Если речь идет о дедушке-дачнике, то ему рекомендуется менять масло раз в год, основываясь на календаре. Хотя дедушка может возразить, что за год его автомобиль проезжает меньше тысячи километров, но масло начинает портиться с того момента, как его распечатали из канистры. Окисление в замкнутом объеме канистры идет медленно, а в моторе — гораздо быстрее.

Для автомобиля путешественника, чья эксплуатация оптимальна, жизнь проходит без проблем. Рекомендуется менять масло в соответствии с показаниями одометра, например, каждые 15 тысяч километров.

Однако автомобилю городского служащего не так просто. Низкая средняя скорость, малые дневные пробеги и длительное пребывание в пробках с работающим двигателем сильно влияют на старение моторного масла. В таких условиях показания одометра нужно делить на 2, иначе масло не продержится 15-20 тысяч километров, как это предписывается. Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать на автомобиль счетчик моточасов и ориентироваться на него. Если отмотало 150 моточасов, пора менять масло.

Как определяют необходимость замены моторного масла?

Один из способов определить необходимость замены масла в двигателе основан на количестве потребленного топлива. Если вы документируете все заправки и считаете расход топлива, то можете определять необходимость замены масла по количеству сожженного топлива. Например, если вы сожгли тысячу литров топлива, то пришло время заменить масло. Однако следует помнить, что малолитражный автомобиль и большой внедорожник имеют существенно разный расход топлива. Поэтому этот метод не подходит для всех типов автомобилей и только те, кто точно знают, что делают, могут использовать этот метод.

Тем не менее, любители автомобильной техники часто оценивают состояние масла в двигателе, проверяя его наличие на масляном щупе. Если на щупе обнаруживается что-то необычное, например, капля гудрона или воды, то необходима замена масла, независимо от того, сколько топлива было потреблено и сколько моточасов было отработано.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Моторное масло - как часто менять? Советы Японцев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
РВ: военнослужащие ВС России уничтожили скопление боевиков ВС Украины
В Кремле предупредили о последствиях запрета экспорта в Россию: всемирный экономический кризис
Президент Италии Серджо Маттарелла назвал ошибкой отмену русской культуры на Западе
Российское ружьё "Степашка" будет сбивать самые совершенные дроны ВСУ
Жёны боевиков 35-й бригады ВСУ призывают снимать скальпы с солдат ВС РФ
TopWar: Запад боится экстремальной тактики Путина в СВО
Патриарх Кирилл назвал неприязнь россиян друг к другу изменой Родине
Герой России Липовой назвал причину "схода" боеприпаса над Белгородом технической ошибкой военной авиации
Конгрессмены потребовали остановить "безудержную помощь" Украине со стороны США
Глава Минобороны Германии назвал нормальными операции ВСУ на территории России
Популярное
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"
РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком
ВС РФ уничтожили убегающую колонну техники НАТО
Битва на Курской дуге 2.0: Украина провалит наступление из-за ошибок Гитлера
Стоит переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта СВО — Сладков
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
Космонавты начали травлю Юлии Пересильд после полёта актрисы в космос
Космонавты начали травлю Юлии Пересильд после полёта актрисы в космос
Последние материалы
Глава Минобороны Германии назвал нормальными операции ВСУ на территории России
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил американские власти в начале СВО на Украине
МИД РФ: Европе и США становится все труднее выполнять заявки Украины по поставкам вооружения
Генерал ВС США Бен Ходжес: контрнаступление ВС Украины будет на очень узком отрезке южного фронта СВО
Эксперт РИСИ Ермаков: вступление Украины в НАТО ограничится обещаниями Столтенберга
Число пострадавших в Белгороде увеличилось до трех человек
В Винницкой области в результате взрыва повреждён объект критической инфраструктуры
В заброшенной взрывом на "Пятёрочку" машине в Белгороде не было людей
Источник РИА Новости опроверг данные о взятии в "котёл" артёмовской группировки ВСУ
Адвокат Киркорова прокомментировал призыв проверить артиста на пропаганду ЛГБТ: "А в чём тут пропаганда?"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников