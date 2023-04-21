Как часто менять мотороное масло

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Моторное масло — важный компонент для здоровья двигателя вашего автомобиля, и если оно используется правильно, то машина прослужит долго. Однако, как правило, в реальной эксплуатации автомобиля моторное масло подвергается сильным воздействиям, которые ускоряют процесс его старения.

Это может включать в себя езду на горных дорогах, буксировку прицепов и, как недавно выяснилось, длительную езду в условиях пробок. Поскольку пробки стали все более распространенным явлением, современные моторные масла были адаптированы к таким условиям эксплуатации.

Если у вас есть гарантийный автомобиль, то проблемы с моторным маслом должны решаться сервисными специалистами, которые принимают решения от имени владельца автомобиля. Однако, когда ваш автомобиль выходит из гарантии, у вас может быть несколько вариантов действий, касающихся замены моторного масла.

Три типа пользования автомобилем: разный подход к замене масла

В зависимости от того, как вы используете свой автомобиль, вы можете отнестись к одной из следующих категорий владельцев:

Дедушка-дачник: этот тип владельца использует автомобиль для поездок на дачу и обратно, и это происходит не чаще, чем один раз в неделю. В остальное время автомобиль простаивает.

Городской служащий: этот тип владельца использует автомобиль для ежедневных поездок в город, которые часто сопровождаются ездой в условиях пробок.

Путешественник: этот тип владельца использует автомобиль в основном для поездок за город, например, в выходные и во время отпуска.

Для трех разных категорий автовладельцев рекомендации по замене моторного масла будут совершенно разные. Если речь идет о дедушке-дачнике, то ему рекомендуется менять масло раз в год, основываясь на календаре. Хотя дедушка может возразить, что за год его автомобиль проезжает меньше тысячи километров, но масло начинает портиться с того момента, как его распечатали из канистры. Окисление в замкнутом объеме канистры идет медленно, а в моторе — гораздо быстрее.

Для автомобиля путешественника, чья эксплуатация оптимальна, жизнь проходит без проблем. Рекомендуется менять масло в соответствии с показаниями одометра, например, каждые 15 тысяч километров.

Однако автомобилю городского служащего не так просто. Низкая средняя скорость, малые дневные пробеги и длительное пребывание в пробках с работающим двигателем сильно влияют на старение моторного масла. В таких условиях показания одометра нужно делить на 2, иначе масло не продержится 15-20 тысяч километров, как это предписывается. Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать на автомобиль счетчик моточасов и ориентироваться на него. Если отмотало 150 моточасов, пора менять масло.

Как определяют необходимость замены моторного масла?

Один из способов определить необходимость замены масла в двигателе основан на количестве потребленного топлива. Если вы документируете все заправки и считаете расход топлива, то можете определять необходимость замены масла по количеству сожженного топлива. Например, если вы сожгли тысячу литров топлива, то пришло время заменить масло. Однако следует помнить, что малолитражный автомобиль и большой внедорожник имеют существенно разный расход топлива. Поэтому этот метод не подходит для всех типов автомобилей и только те, кто точно знают, что делают, могут использовать этот метод.

Тем не менее, любители автомобильной техники часто оценивают состояние масла в двигателе, проверяя его наличие на масляном щупе. Если на щупе обнаруживается что-то необычное, например, капля гудрона или воды, то необходима замена масла, независимо от того, сколько топлива было потреблено и сколько моточасов было отработано.