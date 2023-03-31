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Даниил Полоников

Горит лампочка Check Engine: неисправная катушка зажигания, ослабленная крышка бензобака и другие причины

Авто

Если вы являетесь владельцем автомобиля, вы, возможно, испытывали разочарование, когда загоралась лампочка Check Engine. Это обычное явление, но его бывает трудно диагностировать и устранить. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым может загораться лампа Check Engine, и что можно сделать для ее сброса.

Горит лампочка Check Engine: неисправная катушка зажигания, ослабленная крышка бензобака и другие причины

Понимание индикатора Check Engine

Прежде всего давайте поговорим о том, что на самом деле означает лампочка Check Engine. Эта лампочка является частью системы бортовой диагностики (OBD) вашего автомобиля, которая контролирует выбросы и другие важные системы вашего авто. Когда система OBD обнаруживает проблему в одной из этих систем, загорается лампочка Check Engine.

Почему может загореться лампочка Check Engine

Существует множество причин, по которым может загореться лампочка Check Engine. Некоторые из наиболее распространенных причин включают:

  • Неисправный кислородный датчик: это одна из самых распространенных причин, по которой загорается лампочка Check Engine. Датчик кислорода измеряет количество кислорода в выхлопных газах вашего автомобиля, и если он неисправен, это может привести к снижению эффективности работы вашего авто.
  • Ослабленная крышка бензобака: хотите верьте, хотите нет, но неплотно закрытая крышка бензобака также может стать причиной загорания лампочки Check Engine. Убедитесь, что крышка бензобака плотно и надежно закрыта, прежде чем предполагать наличие более серьезной проблемы.
  • Неисправность каталитического нейтрализатора: каталитический нейтрализатор отвечает за снижение вредных выбросов из выхлопных газов вашего автомобиля. Если он не функционирует должным образом, это может привести к загоранию лампочки Check Engine.
  • Неисправная катушка зажигания: катушка зажигания отвечает за искру, которая воспламеняет топливо в вашем двигателе. Если она неисправна, двигатель может давать осечки и загораться лампа Check Engine.
  • Неисправный датчик массового расхода воздуха: датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и соответствующим образом регулирует впрыск топлива. Если он неисправен, двигатель может работать плохо, и может загореться лампа Check Engine.

Как сбросить лампочку Check Engine

Если вы устранили основную проблему, из-за которой загорелась лампочка Check Engine, вам нужно сбросить ее. Вот как это сделать:

  • Воспользуйтесь сканером OBD. Сканер OBD — это инструмент, который может считывать и сбрасывать показания системы OBD вашего автомобиля. Подключите сканер к порту OBD вашего автомобиля (обычно он расположен под приборной панелью) и следуйте инструкциям, чтобы сбросить индикатор Check Engine.
  • Отсоедините аккумулятор. Если у вас нет сканера OBD, вы также можете сбросить индикатор Check Engine, отсоединив аккумулятор автомобиля. Это приведет к стиранию всех бортовых настроек автомобиля, поэтому делать это не рекомендуется, если у вас нет других проблем.

В заключение следует отметить, что лампочка Check Engine — это важное предупреждение, которое не следует игнорировать. Понимая, почему она загорается и как ее сбросить, вы сможете обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля и избежать дорогостоящего ремонта. Не забывайте всегда устранять основную проблему, которая вызвала появление лампочки, а если вы не уверены, в чем проблема, отвезите свой автомобиль к надежному механику для диагностики и ремонта.

Переведено с помощью www. DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

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Что делать, если загорелся значок двигателя "чек" в машине?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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