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Даниил Полоников

Ford Bronco DR готов к гонкам по бездорожью

3:42
Авто

Новый сверхжесткий DR — от Desert Racer - стоит от 295 000 долларов США, и является самым лучшим внедорожником в линейке Bronco от Ford. DR — это десятилетнее наследие гонок по пустыне, которое началось с победы стокового Bronco первого поколения в легендарном классе Baja 1000 в 1967 году, абсолютной победы в гонке в 1969 году, дальнейших побед в классе в 1971 и 1972 годах и 15 побед в Baja 1000 класса 3 для моделей с 78 по 95 год в период с 2002 по 2019 год.

Ford Bronco DR готов к гонкам по бездорожью

Стремясь сохранить родство DR с дилерским Bronco, Ford намеренно отказался от традиционной трубчатой рамы, характерной для лучших внедорожных гонок Trophy Trucks, вместо этого решив построить его на базе серийного четырехдверного Bronco с максимально возможным количеством стоковых компонентов подвески и трансмиссии.

Стандартная автоматическая трансмиссия 10R80 передает мощность на независимые передний и задний дифференциалы с электронной блокировкой 4.70:1 через стандартную раздаточную коробку Ford с электронным переключением на лету.

Верхние А-образные рычаги передней подвески — серийные Bronco, а в передних колесных колодцах видна передняя секция жесткости шасси, вырезанная из задней рамы серийного Bronco. Задняя ось — стандартная от F-150, что обеспечивает расширенную колею в 73,3 дюйма, а тормоза — стандартные от Bronco или, в данном случае, опциональные Alcon. Мощность DR обеспечивается 5,0-литровым Coyote V-8, оснащенным громогласными выхлопными трубами, которые мгновенно опровергают любые представления о легальности на дороге (DR не легален на дороге).

Когда мы плавно переваливаемся через ландшафт, опасения, что мои межпозвоночные диски будут разбиты до состояния пенистой мякоти, исчезают. 80-миллиметровые амортизаторы Multimatic с дистанционным резервуаром и золотниковым клапаном обеспечивают более чем на 50% больший ход подвески, чем у серийного Bronco Badlands — 15,7 дюйма спереди и 17,4 дюйма сзади, а гидравлические отбойники поглощают последние несколько дюймов хода 37-дюймовых шин BFGoodrich.

Конструкция DR очень прочная, а рулевое управление с электроусилителем — полностью лишенное отдачи — очень чувствительно, прямолинейно и внушает уверенность. С правого сиденья ЛеДюк рассказывает о 25-летнем опыте гонок по пустыне Дакар и Баха, его непринужденное остроумие так же сухо, как и пустыни, в которых оно родилось, и я начинаю расслабляться.

Помимо того, что DR — это инструмент, созданный для работы, на этой скорости он неожиданно комфортен и доставляет огромное удовольствие.

В пресс-релизе DR описывается как "готовое гоночное решение для серьезных внедорожников", но подозревается, что многие из 50 автомобилей, которые Ford планирует построить, окажутся в руках коллекционеров или богатых любителей бездорожья, которые просто хотят промчаться по пустыне на самом крутом Bronco из всех существующих.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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