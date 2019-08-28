Разнообразные средства автохимии впечатлят любого водителя. Остается только определить, что для какой цели использовать.
Для этого нужно определить:
Типы автокосметики
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Как правильно использовать основные средства ухода?
Для мытья авто никогда не следует использовать стиральный порошок, так как это в кратчайшие сроки нанесет повреждения ЛКП. Для мойки нужен автошампунь, а если его нет - просто вода. Все действия сводятся к тому, чтобы минимизировать попадание любого абразива на поверхность ЛКП: пористую губку нужно тщательно выжимать, а воду менять на чистую. После удаления основных загрязнений, нужно растворить шампунь в чистой воде и этим раствором промывать поверхность, по мере загрязнения нужно менять. Смывать лучше всего чистой водой.
Если есть царапины, сколы, то нужно обратить внимание на их глубину. Царапины верхнего слоя поможет устранить карандаш. Для широких нужна подкраска. В случае более глубоких (до грунта, до металла) подкраска обязательно нужна, так как обработка восковым карандашом будет давать очень кратковременный эффект или не даст его вообще. При необходимости также нужно нанести слой грунта.
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Фото: n24.by
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