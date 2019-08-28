Основные виды препаратов автохимии

Разнообразные средства автохимии впечатлят любого водителя. Остается только определить, что для какой цели использовать.

Для этого нужно определить:

Состояние элементов салона

Состояние лакокрасочного покрытия

Наличие повреждений бамперов

Типы автокосметики

Шампунь-очиститель. Помогает избавиться от следов насекомых, смол. Если разбавить, то можно использовать как обычный шампунь для авто.

Автошампунь. Средство, которое применяют растворенным в воде. Как правило, этот шампунь содержит добавки для полировки и блеска, которые обеспечивают кратковременную защиту поверхности.

Безводная смывка. Позволяет местно удалить загрязнения с поверхности.

Полироль. Придает блеск и заделывает мелкие шероховатости.

Восковой карандаш. Локально заделывает неглубокие царапины. Сверху нужно наносить слой полироли.

Средство-очиститель для пластиковых, виниловых, резиновых элементов. Хорошо убирают налет, убирают и следы полироли с различных элементов. Регулярное использование предотвращает старение поверхности, уменьшает износ.

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Полироль стекла. Мелкие царапины не шлифует, но на новом стекле ведет себя отлично - делает его более прозрачным.

Очиститель хромовых элементов.

Средство-очиститель для дисков. Применяют обычно для литья.

Средство-очиститель от следов насекомых. Специальное вещество, которое убирает не только следы насекомых, но устойчивые загрязнения, даже битум растворяют.

Полироль для приборной панели. Защищает поверхность, уменьшает количество оседаемой пыли.

Ремонтный флакончик. Флакон с акрилом для быстрой покраски сколов. Перед использованием поверхность должна быть очищена от ржавчины и обезжирена.

Очиститель двигателя. Пенные необходимо потом смывать чистой водой. Есть еще жидкости для того, чтобы протирать пространство под капотом.

Очиститель стекла. Имеют в своем составе нашатырь.

Антидождь. Наносится на сухое очищенное стекло, обеспечивает более хорошую видимость в плохую погоду.

Преобразователь ржавчины. Вытравливает ржавчину, чтобы подготовить поверхность к нанесению краски.

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Как правильно использовать основные средства ухода?

Для мытья авто никогда не следует использовать стиральный порошок, так как это в кратчайшие сроки нанесет повреждения ЛКП. Для мойки нужен автошампунь, а если его нет - просто вода. Все действия сводятся к тому, чтобы минимизировать попадание любого абразива на поверхность ЛКП: пористую губку нужно тщательно выжимать, а воду менять на чистую. После удаления основных загрязнений, нужно растворить шампунь в чистой воде и этим раствором промывать поверхность, по мере загрязнения нужно менять. Смывать лучше всего чистой водой.

Если есть царапины, сколы, то нужно обратить внимание на их глубину. Царапины верхнего слоя поможет устранить карандаш. Для широких нужна подкраска. В случае более глубоких (до грунта, до металла) подкраска обязательно нужна, так как обработка восковым карандашом будет давать очень кратковременный эффект или не даст его вообще. При необходимости также нужно нанести слой грунта.

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Фото: n24.by