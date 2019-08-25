Сухая мойка машины

Многие прекрасно понимают, что автомобиль надо держать в чистоте и регулярно за ним ухаживать. Одни моют автомобиль самостоятельно, другие посещают автомойки, где доверяют свою машину мойщикам или автоматическим щеткам. В любом случае, везде речь идёт о том, что с помощью большого количества воды автомобиль избавляют от загрязнений. А знаете ли вы, о том, что существует и сухой способ помыть автомобиль?

Оказывается, сегодня в продаже можно найти специальные шампуни и полироли, для сухого вида мойки автомобиля. Сегодня технический прогресс позволил автомобилисту избавится от посещения обычной мойки, и позволил ему отмыть машину у себя под окном и при этом не оставить после себя огромных луж и грязи.

Если еще недавно интернет магазины предлагали специальные средства для сухого мытья автомобиля, которые могли справится со своей задачей только в теплое время года. То сегодня вполне можно найти средства ухода за автомобилем, которые отлично себя показывают и в минусовые температуры.

Читайте также: Мойка самообслуживания - развод на деньги: миф или реальность?

Сам процесс сухого мытья автомобиля до неприличия прост. Подробная инструкция есть на любом флаконе. Всего только нужно хорошо потрясти средство и просто нанести его на кузов автомобиля. Как правило для удобства пользователя на флаконе обязательно присутствует дозатор.

Проводить сухую мойку автомобиля будет значительно удобнее, если приобрести вместе с моющим средством специальные салфетки из микрофибры. Они состоят из материала с мелким ворсом, который не только хорошо удаляет частички грязи, но и придает автомобилю блеск. Важно, что при проведении такой мойки, не остается подтеков, разводов и микро-царапин, которые часто наносятся мелкими частичками песка на старых тряпках.

Читайте также: Почему так важно содержать свою машину в чистоте

Несколько слов о процессе сухого мытья.

Очень важно во время сухой мойки автомобиля пользоваться резиновыми перчатками. Состав шампуня довольно токсичен. Он прекрасно справляется с загрязнениями, но для кожи может быть достаточно вреден.

Сухую мойку следует начинать, как и мокрую сверху автомобиля. Сделать это не сложно. Взболтать емкость с шампунем и распылить его по плоскости крыши. Затем все надо просто протереть салфеткой. Те кто уже давно практикует подобную сухую мойку, советуют протирать шампунь в одну сторону, так будет легче избежать разводов, а грязь будет равномерно уходить. На такую мойку у автолюбителя уйдет максимум тридцать минут, что очень хорошо для занятого человека.

Плюсы и минусы сухой мойки.

К плюсам такой мойки можно отнести тот факт, что полностью отсутствует механическое воздействие на краску автомобиля. Также такая мойка забирает меньше времени, чем мойка водой. Стоимость флакона шампуня и салфеток, ниже, чем посещение обычной мойки.

К минусам можно отнести невозможность помыть таким образом колесные арки и диски. Также минусом можно считать обязательное использование при такой мойке резиновых перчаток.

Читайте также: Хитрости и советы по уходу за автомобилем

Фото: blog.scitraining.com