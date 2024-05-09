Домохозяйкам на заметку: почему лимонная кислота опасна для стиральной машины

Домохозяйкам не стоит следовать народному совету по добавлению лимонной кислоты в барабан стиральной машины для борьбы с жесткостью воды.
Эксперты "МОС СМИ" предупреждают, что это может привести к поломке техники.
Специалисты рекомендуют вместо этого использовать специальные умягчители воды. Частое добавление лимонной кислоты в стиральную машину может негативно сказаться на ее работоспособности.
Во-первых, кислота начнет разрушать внутренние детали машины, повреждая их на глубину до одного миллиметра. Затем из-за нагрузки появятся трещины на отдельных частях машины, хотя она еще будет функционировать.
На следующем этапе трещины образуются на поверхности барабана, что уже требует ремонта. В дальнейшем металл может полностью разрушиться даже от легкого прикосновения.
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