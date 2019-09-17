Как отличить объявление о продаже автомобиля "частников" от перекупщиков

Выбирая автомобиль, большинство потенциальных покупателей предпочитают не связываться с перекупщиками машин. Они, как правило, всегда предлагают технически неисправные автомобили с правовыми нарушениями и наложенными ограничениями.

При покупке подержанного автомобиля в автосалонах тоже не следует быть уверенным в надежности авто, поскольку даже официальные дилеры не осматривают техническое состояние транспортного средства. Однако, официальный автосалон гарантирует правовую чистоту автомобиля, поэтому какие-то преимущества все-таки имеются.

Для потенциальных покупателей, которые собираются искать автомобиль в Интернете, существует несколько простых советов. В первую очередь необходимо искать авто по фильтрам — выставленным параметрам во время поиска. Такой подход поможет избежать лишней рекламы.

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Чтобы отличить собственника от перекупщика, следует смотреть на технические документы автомобиля. Обычно, если авто имеет более 2 владельцев, то возможность наличия перекупщика гораздо выше. Если же владелец всего один, то скорее всего продает ее собственник.

Определить автомобили, которые продаются перекупщиком можно также по цене. Обычно в объявлениях цены снижены на 30-100 тысяч рублей. Такой подход нужен, чтобы привлечь потенциального покупателя. Стоит помнить, что автомобили со сниженной ценой скорее всего будут с ухудшенным техническим состоянием и даже повреждениями кузова.

Перекупщики предпочитают продавать автомобили в одних и тех же местах, поэтому рекомендуется присматривать к фотографиям на объявлениях. Обычно они однотипные — фото возле дома или на общей парковке.

Официальные дилеры же всегда фотографируют авто на специальных площадках. Если же на фотографиях есть нечеткие элементы, то скорее всего повреждения были скрыты от покупателя.

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Эксперты рекомендуют присматриваться к тексту объявления. Обычно перекупщики пишут общие слова, используемые во всех объявлениях. Если же в тексте есть фразы, например, "машина не крашена", "не требует вложений", то такой вариант лучше сразу не рассматривать.

Другой момент, на который стоит обратить внимание — это номер телефона продавца. Если, по его словам, смотреть автомобиль можно только в рабочее время, то это скорее всего перекупщик, поскольку дилер работает только в будни. Обычно перекупщики с большим нежеланием встречается по вечерам и часто от таких встреч отказываются.

Во время разговора по телефону лучше всего расспросить о всех нюансах автомобиля сразу. Если продавец будет утверждать, что с машиной все в порядке и не будет конкретно отвечать на вопросы, то скорее всего это менеджер автосалона.

Таким образом, покупая автомобиль у автосалонов, следует помнить, что их цены немного выше, а техническое состояние желает оставлять лучшего. Чтобы избежать последствий, рекомендуется внимательно изучать технический паспорт, фотографии и текст объявлений.

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Фото: topfacts. com.ua