Безопасно ли добавление спирта в бензин

Водители России давно ведут спор о том можно ли добавлять в бензин спирт, безопасно ли это и какие негативные последствия это может вызвать. Мнения разделились. Одни считают, что это способ сэкономить, а другие уверены, что это очень вредно для автомобиля. Давайте разбираться.

По факту в данном споре правы и те, и другие. Все зависит от ситуации. Давайте узнаем, когда добавление спирта вредит, а когда приносит определенную пользу.

В странах Западной Европы на заправочных станциях можно обнаружить топливо с обозначением АИ-95, Е5 или Е10. Подобная маркировка означает, что это по сути смесь бензина и этилового спирта. Причем приписка Е и говорит о том, каков процент спирта в данном виде топлива. Это уже говорит о том, что это топливо можно лить в бак автомобиля. Но чуть ниже всегда можно прочитать небольшое дополнение. Оказывается, такое топливо подходит не всем автомобилям, и чтобы быть уверенным в его безопасности, следует проконсультироваться со специалистами вашего дилерского центра.

То есть это топливо подходит не для всех автомобилей, а тем кому оно подходит получают определенные преимущества. Давайте разберемся какие именно?

Подобное топливо отличается своей экологичностью. При его сжигании в атмосферу выделяется меньше вредных примесей.

Стоимость такого топлива примерно на двадцать процентов ниже, чем чистого бензина.

Насчёт лучшей динамики работы мотора есть спорные моменты, одни автовладельцы отмечают большую шумность работы на смешанном топливе, другие явно ощущают, что мотор заводится легче.

Если смотреть в общем, то серьезных преимуществ смешенного топлива не наблюдается. В массе своей, люди используют это топливо только ради экономии. Бензин стоит не дёшево и естественно, что экономия в двадцать процентов со временем превращается в круглую сэкономленную сумму денег.

На территории России купить топливо с добавлением этилового спирта невозможно. Естественно, что умельцы изготавливают его самостоятельно. Увы, но приобрести этанол хорошего качества и в нужных количествах у нас довольно проблематично. Поэтому некоторые автовладельцы вместо этанола используют изопропиловый спирт. Его несложно приобрести в магазине химических реактивов или у оптовых компаний. Готовят такое топливо просто. Добавляют необходимое количество в канистру с бензином, а потом эту смесь заливают в бак автомобиля.

Сказать толком, что даёт такая смесь двигателю, сложно. Некоторые исследования утверждают, что выхлоп действительно становится более экологичным, но и существенного улучшения в работе мотора не наблюдается.

Последствия смешивания спирта и бензина.

Так что же всё-таки ждать от суррогатной смеси бензина и спирта, приготовленной в собственном гараже? Эффект от использования таких смесей носит скорее психологический характер и отчасти экономический. Люди подсознательно верят в пользу таких смесей и внушают сами себе определенные улучшения в работе мотора. Плюс это подкрепляется определенной экономией. Поэтому и существуют настоящие адепты подобного смешивания. Но ведь очевидно, что данные кустарные смеси имеют ощутимые недостатки, и о них не следует забывать. Если автолюбитель начнет применять десятипроцентную самодельную смесь, его могут ожидать следующие проблемы:

Спирт сам по себе, способен вызывать появление конденсата и со временем этот конденсат может увеличиваясь скопиться в топливной системе автомобиля. В сильные морозы, он обязательно приведет к заморозке топливопроводов или вообще приведет к разрыву какого-то шланга.

Многие части двигателя соприкасаясь со спиртом подвергаются более быстрой коррозии.

Любые резиновые элементы топливной системы и двигателя автомобиля, например прокладки, приходят в негодность значительно быстрее нежели от воздействия чистого бензина.

Понятно, что использование такого смешанного топлива со временем приведет в лучшем случае к промывке системы подачи топлива или того хуже к очень дорогостоящему ремонту двигателя. Но тут надо сделать одну поправку. Все вышесказанное относится к автомобилям, которые предназначены для использования сугубо чистого бензина. В тех автомобилях в которые создавались для использования альтернативного топлива, эти проблемы были предусмотрены заранее. В таких автомобилях установлены материалы, которые не подвергаются вредному воздействию спирта.

В любом случае, перед тем как начать эксперименты со смешанным топливом, надо убедиться, что автомобиль конструктивно подходит для этого. И если это так, то в каких концентрациях допускается использовать такое топливо. Кстати если производитель запрещает использование смешанного топлива, то при его использовании сразу теряется гарантия на новый автомобиль.

Есть ли выгода спирта в бензине?

Если углубится в этот вопрос, то по факту можно прийти к следующим выводам:

Реклама смешанного топлива в Европе обещает массу полезных улучшений в работе двигателя. По факту это не соответствует действительности. Тем более это работает не на всех автомобилях

Задача этого топлива экономия углеводородов и защита экологии, а не улучшение работы двигателя.

В целом имеется небольшая экономия на цене топлива, но при этом увеличивается расход, который может покрывать экономию.

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