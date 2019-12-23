Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Сергей Бухранский

Безопасно ли добавление спирта в бензин

Авто

Водители России давно ведут спор о том можно ли добавлять в бензин спирт, безопасно ли это и какие негативные последствия это может вызвать. Мнения разделились. Одни считают, что это способ сэкономить, а другие уверены, что это очень вредно для автомобиля. Давайте разбираться.

По факту в данном споре правы и те, и другие. Все зависит от ситуации. Давайте узнаем, когда добавление спирта вредит, а когда приносит определенную пользу.

В странах Западной Европы на заправочных станциях можно обнаружить топливо с обозначением АИ-95, Е5 или Е10. Подобная маркировка означает, что это по сути смесь бензина и этилового спирта. Причем приписка Е и говорит о том, каков процент спирта в данном виде топлива. Это уже говорит о том, что это топливо можно лить в бак автомобиля. Но чуть ниже всегда можно прочитать небольшое дополнение. Оказывается, такое топливо подходит не всем автомобилям, и чтобы быть уверенным в его безопасности, следует проконсультироваться со специалистами вашего дилерского центра.

То есть это топливо подходит не для всех автомобилей, а тем кому оно подходит получают определенные преимущества. Давайте разберемся какие именно?

Подобное топливо отличается своей экологичностью. При его сжигании в атмосферу выделяется меньше вредных примесей.

Стоимость такого топлива примерно на двадцать процентов ниже, чем чистого бензина.

Насчёт лучшей динамики работы мотора есть спорные моменты, одни автовладельцы отмечают большую шумность работы на смешанном топливе, другие явно ощущают, что мотор заводится легче.

Если смотреть в общем, то серьезных преимуществ смешенного топлива не наблюдается. В массе своей, люди используют это топливо только ради экономии. Бензин стоит не дёшево и естественно, что экономия в двадцать процентов со временем превращается в круглую сэкономленную сумму денег.

На территории России купить топливо с добавлением этилового спирта невозможно. Естественно, что умельцы изготавливают его самостоятельно. Увы, но приобрести этанол хорошего качества и в нужных количествах у нас довольно проблематично. Поэтому некоторые автовладельцы вместо этанола используют изопропиловый спирт. Его несложно приобрести в магазине химических реактивов или у оптовых компаний. Готовят такое топливо просто. Добавляют необходимое количество в канистру с бензином, а потом эту смесь заливают в бак автомобиля.

Сказать толком, что даёт такая смесь двигателю, сложно. Некоторые исследования утверждают, что выхлоп действительно становится более экологичным, но и существенного улучшения в работе мотора не наблюдается.

Последствия смешивания спирта и бензина.

Так что же всё-таки ждать от суррогатной смеси бензина и спирта, приготовленной в собственном гараже? Эффект от использования таких смесей носит скорее психологический характер и отчасти экономический. Люди подсознательно верят в пользу таких смесей и внушают сами себе определенные улучшения в работе мотора. Плюс это подкрепляется определенной экономией. Поэтому и существуют настоящие адепты подобного смешивания. Но ведь очевидно, что данные кустарные смеси имеют ощутимые недостатки, и о них не следует забывать. Если автолюбитель начнет применять десятипроцентную самодельную смесь, его могут ожидать следующие проблемы:

  • Спирт сам по себе, способен вызывать появление конденсата и со временем этот конденсат может увеличиваясь скопиться в топливной системе автомобиля. В сильные морозы, он обязательно приведет к заморозке топливопроводов или вообще приведет к разрыву какого-то шланга.
  • Многие части двигателя соприкасаясь со спиртом подвергаются более быстрой коррозии.
  • Любые резиновые элементы топливной системы и двигателя автомобиля, например прокладки, приходят в негодность значительно быстрее нежели от воздействия чистого бензина.

Понятно, что использование такого смешанного топлива со временем приведет в лучшем случае к промывке системы подачи топлива или того хуже к очень дорогостоящему ремонту двигателя. Но тут надо сделать одну поправку. Все вышесказанное относится к автомобилям, которые предназначены для использования сугубо чистого бензина. В тех автомобилях в которые создавались для использования альтернативного топлива, эти проблемы были предусмотрены заранее. В таких автомобилях установлены материалы, которые не подвергаются вредному воздействию спирта.

В любом случае, перед тем как начать эксперименты со смешанным топливом, надо убедиться, что автомобиль конструктивно подходит для этого. И если это так, то в каких концентрациях допускается использовать такое топливо. Кстати если производитель запрещает использование смешанного топлива, то при его использовании сразу теряется гарантия на новый автомобиль.

Есть ли выгода спирта в бензине?

Если углубится в этот вопрос, то по факту можно прийти к следующим выводам:

  • Реклама смешанного топлива в Европе обещает массу полезных улучшений в работе двигателя. По факту это не соответствует действительности. Тем более это работает не на всех автомобилях
  • Задача этого топлива экономия углеводородов и защита экологии, а не улучшение работы двигателя.
  • В целом имеется небольшая экономия на цене топлива, но при этом увеличивается расход, который может покрывать экономию.

Фото: fb.ru

Темы авто спирт бензин топливо автомобиль
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Роль галлюциногенов в военном деле
Собаки
Анорексия у собак
Авто
Безопасно ли добавление спирта в бензин
Новости Все >
В Росконтроле рассказали, что красная икра заражена кишечной палочкой
Совет Федерации одобрил закон о виноделии, принятый в Госдуме
Подпольное казино закрыла полиция в Орехово-Зуево
Специалисты создали искусственный зуб на чипе
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
В космосе обнаружены сверхлегкие планеты
Солдат-срочник получил опасное ранение в Карелии
В ПФР объяснили, как заработать пенсию более 50 тыс.рублей
Опубликован состав сборной России на Тур де Ски
В Сирийском МИД заявили, что нефтяные объекты страны были атакованы США
Последние материалы
Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года
Хонда ушел из "Витесса" вслед за Слуцким
В Красноярске впервые сделали операцию таракану
Российские сапёры обезвредили свыше 300 американских бомб в Лаосе
Президент России открыл сообщение по Крымскому мосту
"Барселона" лидирует по средним зарплатам в мировом спорте
Соцопрос: треть жителей России не читает книги
Владимир Путин открыл железнодорожный сегмент Крымского моста
Гороскоп на 2020 год: деньги, знакомства, общение
Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным
Популярное
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать

О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.

О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Овен, Телец, Близнецы, Рак
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Любовь Степушова Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года Любовь Степушова Соломон Соловьев Дорогу осилит идущий - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Якутский гамбит: шаман Саня и второй "крестовый" поход Василий Амирджанов
Комментарии
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Зять Ельцина повышает градус откровений. Зачем?
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Самуэльссон удивлён молчанием российских спортсменов
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Соловьев - украинцу Гордону: мошенникам-нацистам лучше помалкивать
Мужчины на Урале помолились против закона о домашнем насилии
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Откуда россияне предпочитают узнавать новости
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Икре - нет: сексолог Полеев составил "романтическое" новогоднее меню
В КПРФ рассказали о возможном политическом кризисе
Жители Коми заставили мэра убрать уродливую новогоднюю елку
Наргиз нарвалась на критику россиян из-за высказываний о стране
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
"Единая Россия" выступила против запрета снюса
Икре - нет: сексолог Полеев составил "романтическое" новогоднее меню
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ