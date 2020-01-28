Насколько важен контроль давления в шинах?

Многие водители знают, какое большое значение имеет контроль давления в шинах. Это хорошая профилактика неравномерного износа шин и гарантия более безопасного движения на дорогах. Обычно параметры давления в шинах машин среднего класса должны составлять две атмосферы для передних колес и 2.2 — для задних. Почему так важно соблюдать эти требования?

Если норма не соблюдается

В том случае, когда данными показателями пренебрегают, происходит неравномерный и преждевременный износ шин. Кроме того, они сильно перегреваются. При таких обстоятельствах ухудшается управляемость машины и снижается безопасность ее эксплуатации.

Автолюбитель серьезно рискует, если у шин его автомобиля высокое давление.

В этом случае колесо не полностью прилегает к дорожному покрытию, а лишь центральной и средней полосой протектора. Поэтому центр подвергается сильному износу, машиной становится сложнее управлять. Кроме того, повышенное давление отрицательно сказывается на тормозном пути.

Совокупность этих факторов зачастую вызывает аварии на дорогах.

Как измерить давление

Измерение давления в шинах совсем не сложная процедура, выполнимая в любом центре шиномонтажа, которых сейчас достаточно много в каждом населенном пункте. Но это простое дело по плечу и простым автолюбителям. Для этого им понадобится манометр. Перед измерением средство передвижения должно отдохнуть на стоянке, пока шины немного остынут. А с современными машинами еще проще, при конструкции модели заложен прибор измерения давления в шинах, и эти сведения поступают на приборную панель.

Если в ходе измерения водитель зафиксирует низкое давление, то необходимо немедленно подкачать колеса.

Для этого не придется затрачивать силы и время на ручной насос, эту процедуру быстро выполнят на любой АЗС, в пунктах техобслуживания или шиномонтажа.

Какой компрессор выбрать

Если водитель не хочет обращаться в сферу услуг, то может приобрести собственный компрессор для накачивания шин. Этот прибор обычно работает от бортовой сети и помогает подкачать шины до нормального давления.

Торговая сеть предлагает множество компрессоров, но существенной разницы между ними нет. Большинство из них — китайского производства, причем, они могут выпускаться под известным европейским или американским брендом. Такие устройства стоят недорого и по карману любому автолюбителю.

Специалисты считают, что при покупке стоит обратить внимание на компрессоры средней ценовой категории (от 1000 рублей). Качество слишком дешевых приборов оставляет желать лучшего. А более дорогостоящие устройства предназначены не только для легковых машин, но и грузовиков среднего размера.

Если коснуться конструкции компрессоров, то они бывают двух видов: поршневые и вибрационные.

Первые — используют для всех типов колес и считают самыми надежными.

Вторые — чаще всего применяют для накачивания шин малых размеров.

Итак, давление в шинах необходимо контролировать и не относиться к этой процедуре беспечно. Если нет возможности тратить время на регулярный мониторинг шин и их обслуживание, то стоит обратиться в шиномонтажный сервис, оснащенный специальным оборудованием.

Мастера измеряют давление,

быстро накачают все четыре колеса

и в случае необходимости приведут их в рабочее состояние.

Фото: autolandija. ru