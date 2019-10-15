Запускаем холодный двигатель

Не у всех автомобилистов имеется в наличии теплый капитальный гараж. Большинство владельцев собственных автомобилей держат машину на стоянке или просто в собственном дворе. А если учесть, что в большинстве регионах нашей необъятной родины зимой стоят довольно сильные морозы, то понятно, что у владельца машины заметно прибавляется хлопот. И это даже не связано с запуском двигателя, иногда автовладелец попросту не в состоянии открыть автомобильную дверь, так как за ночь замок намертво замерз. И чтобы избежать такой досадной неприятности, надо следовать нескольким советам, которыми мы поделимся ниже.

Чтобы открыть замерзшую за ночь дверь, можно использовать специальные химические аэрозоли. Или устройства в виде небольших брелоков, которые можно приобрести на авторынках или автомагазине. Это довольно надежный способ быстро освободить замок от наледи.

Иногда автомобилисты советуют разогреть автомобильный ключ с помощью спичек или зажигалки. Но после того, как ключ раскалится, его надо очень осторожно поворачивать, так как при нагреве он становится хрупким.

Также, чтобы быстро разморозить замок, можно сложив ладони в виде трубки, подышать в замок собственным теплым дыханием или использовать для этого соломинку. Главное не прикасаться губами и языком к металлу, так как велика вероятность примерзнуть.

Некоторые автовладельцы, заранее кипятят воду и утром поливают горячей водой замок. Это конечно очень быстро поможет его отогреть, но позже эта же вода заморозит замок ещё сильнее. А поливая автомобиль кипятком в сильный мороз, можно испортить лакокрасочное покрытие, так как оно очень не любит резких перепадов температуры.

Можно освободить автомобильный замок с помощью спирта. Для этого, спирт надо набрать в шприц и залить его во внутрь самого замка. Кстати спирт хорош тем, что он разморозит и вытеснит воду и уже позже замок вряд ли замерзнет.

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Так. Автомобиль мы открыли, и теперь стоит новая задача. Надо завести автомобиль так, чтобы при этом не посадить аккумуляторную батарею. Переходим к следующему этапу.

Сев за руль не стоит спешить с поворотом ключа зажигания. Первым делом нужно как бы оживить и немного разогреть замерзший за ночь аккумулятор. Для этого можно на короткое время включить дальний свет фар и магнитолу. Но подчеркиваю, делать это надо ненадолго, иначе можно самому посадить батарею.

Следующим шагом, будет включение режима зажигания, но не следует торопится с прокручивание стартера. Сначала надо дождаться, когда бензонасос прокачает немного бензина. На это уйдет не более пяти секунд.

Далее, мы отключаем все электрические приборы и прокручиваем стартер. Очень важно не держать его более десяти секунд. Если держать дольше, то вероятен перегрев самого стартера и при этом можно высадить аккумулятор в ноль.

Если стартер нормально крутит, но автомобиль не желает заводится, то надо сделать следующее. После нескольких безуспешных попыток завестись, надо подождать тридцать секунд, а затем полностью выдавить педаль газа и при этом попытаться завести машину. Дело в том, что во время предыдущих попыток завестись, в камерах скопилось топливо. Выжимая педаль газа, мы избавляемся от излишков этого топлива, что впоследствии должно помочь запуску двигателя.

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Важно отметить, что если на автомобиле стоит механическая коробка передач, то все манипуляции по запуску двигателя надо делать с выжатой педалью сцепления. Такой подход позволяет мотору легче справляется и так с трудной задачей. Более того, даже когда двигатель заведется, желательно держать сцепление выжатым в течении нескольких минут. Это позволит мотору прогреться, не испытывая дополнительных нагрузок. Помимо этого, такой прием позволит коробке передач прослужить более длительный срок.

Может случится так, что даже используя все эти рекомендации автомобиль все равно отказывается заводится. Не стоит впадать в панику, а следует продолжать попытки. Переходим к третьей фазе.

Более половины случаев, когда автомобиль не заводится зимой — это проблемы с сильно севшим или полностью разряженным аккумулятором. Поэтому не теряем надежды, и продолжаем наши попытки завести свой автомобиль.

Хорошим способом, будет попытка завести свой автомобиль, с помощью аккумулятора другого автомобиля. В среде автомобилистов такой способ называется "прикурить". Очень полезной вещью в зимний период будет наличие проводов для прикуривания. С наличием этих проводов, шанс найти отзывчивого автомобилиста вырастает в десять раз.

Если позволяет время и имеется в наличие зарядное устройство, то лучше всего забрать аккумулятор домой, где хорошенько его зарядить. Также, если срок службы аккумулятора подходит к концу, а на улице стоят сильные морозы, то следует держать аккумулятор дома. Конечно это немного хлопотно, но это даст гарантию, что автомобиль с утра точно заведется, и не придется танцевать с бубном вместо того, чтобы отправится на работу.

Если всё-таки аккумулятор в машине уже не держит заряд, то понятно, что в мороз он постоянно будет создавать проблемы. Поэтому лучше всего заменить его на новый.

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Фото: sochi-avto-remont.ru