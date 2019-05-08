Машины из гаража Джастина Бибера

Джастин Бибер, вне всякого сомнения, является одной из самых популярных звезд современности. Несмотря на то, что у значительной части населения земного шара его милое личико вызывает отвращение, а большинство мужчин хотело бы разукрасить это личико парочкой гематом, Джастин зарабатывает огромные деньги и является всемирной знаменитостью.

Имеется у него и все, чем положено обладать знаменитости: красавицы-подружки, дома и, конечно же, роскошные автомобили. За свою карьеру в музыкальной индустрии Джастин стал обладателем большого количества интересных автомобилей. Его личная коллекция машин, впрочем, далека от того, чтобы поражать воображение, но он никогда и не заявлял, что является особым любителем. При этом он демонстрирует не самый лучший вкус в автомобилях. Впрочем, едва ли стоит его винить. Когда на юношу неожиданно сваливаются мировая слава и большие деньги, это неизбежно влияет на его психику.

Коллекция авто Бибера

Porsche 997 Turbo

Большинство любителей автомобилей, которым доводилось оказаться за рулем Porsche 911, говорят о том, что мало есть в мире машин, которыми так же приятно управлять. Добавьте к этому турбированный двигатель, и вы получите машину, которая понравится любому. Никогда нельзя ошибиться, приобретая Porsche, и Джастин, конечно же, не прогадал в этом случае.

Porsche 997 Turbo

Project Khan Range Rover Evoque

Роман Джастина Бибера с другой поп-знаменитостью, Селеной Гомес, привлек некогда к себе немало внимания. И Бибер, и Гомес были и остаются невероятно популярными, и их отношения проходили под пристальным взглядом поклонников, папарацци и СМИ. Поэтому когда Джастин приобрел Project Khan Range Rover для того, чтобы впечатлить свою подружку, это немедленно стало известно. Эта машина, которая просто источает роскошь, может впечатлить кого угодно. Если только вы не другая мировая знаменитость.

Mercedes-Benz Sprinter Van

В настоящее время у знаменитостей появилась новая мода — разъезжать на микроавтобусах, таких как Mercedes-Benz Sprinter. Конечно же, при длительных путешествиях такие машины позволяют больший комфорт, почти как дом на колесах. Известно, что Sprinter Джастина Бибера прошел модификацию в мастерской West Coast Customs.

Fisker Karma

На свое 18-летие Джастин получил много дорогих подарков. Менеджер певца рассказал на шоу Эллен Дедженерес, что он подарил певцу в тот день. Это была роскошная и невероятно дорогая Fisker Karma, которая в те дни была более модной и дорогой, чем любая модель "Тесла". И без того роскошная, она стала выглядеть еще более эффектно после того, как Бибер покрыл ее сияющим хромом. Впрочем, всего через несколько месяцев один из друзей Джастина разбил эту великолепную машину.

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