Главу Коломны нашли мертвым. Перед смертью он сильно выпивал

Глава городского округа Коломна (Московская область) Денис Лебедев покончил с собой. В правоохранительных органах сообщили, что тело мэра было найдено в его собственной квартире.

Жаловался на бытовые проблемы

"Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой", — сказал собеседник ТАСС.

Предположительно, причиной смерти чиновника стало огнестрельное ранение. По словам знакомых Дениса Лебедева, перед смертью он несколько дней употреблял алкоголь и жаловался на бытовые проблемы.

По указанию областного прокурора Сергея Забатурина, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и прокурор Коломны Александр Рубанов.

Работал в охранных структурах и возглавлял подмосковные города

С середины 1990-х годов Денис Лебедев работал на различных постах в ряде частных структур безопасности. С 2009 года по 2011 годы работал первым заместителем руководителя Центра общественных связей ООО фирмы "Оскордъ". Это предприятие связывают с Геннадием Гудковым, который ныне состоит в оппозиции и проживает в Болгарии. Хотя тогда Гудков оппозиционером еще не был.

Политическую карьеру Денис Лебедев начал в 2011 году, когда был избран депутатом Московской областной думы. Спустя три года Лебедев возглавил Озерский муниципальный район в Подмосковье, а затем — городской округ Озеры. В 2016 году Денис Лебедев возглавил Коломну, в марте этого года переизбран на этот пост.

В Следственном комитете России сообщили, что возбуждено уголовное дело о доведении мэра Коломны до самоубийства. В настоящее время криминалисты и следователи осматривают квартиру.

По словам представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольги Врадий, дело заведено по статье 110 УК РФ, чтобы в рамках расследования "объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего".

Она подтвердила, что тело Лебедева было обнаружено в его собственной квартире. "На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК по Московской области Игорь Дойников", — сказала Врадий.