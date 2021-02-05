Пинок для чемпиона: как работать с детьми в спорте

Нашумевшая история о пожизненной дисквалификации тренера по хоккею СШОР № 1 Московского района Санкт-Петербурга Валерия Овчинникова, который несколько раз пнул 15-летнего подростка, вызвала общественный резонанс. Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) вынес решение об отстранении тренера от работы навсегда. Интернет взорвался от бурных дискуссий. Мы решили опросить тренеров, вырастивших не одно поколение чемпионов мира. Имеет ли право тренер "дать пинка" своему спортсмену и как работать со сложными детьми в современных условиях? Вот что они ответили.

О наказаниях в спорте

Андрей Белецкий, президент спортивной федерации тхеквондо ИТФ Ленинградской области (стаж работы 30 лет):

"Тема наказаний детей в спорте — сейчас больная. Многие тренеры сейчас в странной ситуации, если в советское время можно было дать затрещину, то сейчас эти вещи не приемлемы, последует уголовное преследование. Наказания детей должны быть, но лишь как следствие нарушения правил, которые устанавливаются между педагогом и учеником в самом начале работы. На первом занятии тренер должен объяснить ребенку эти правила и технику безопасности. Когда ребенок входит в спортзал, он принимает эти правила и этикет. Дети должны понимать, что пришли учиться не дать кому-то в глаз, а быть сильными и защищать других. Если кто-то плохо себя ведет, можно воздействовать упражнениями. Это не для того, чтобы унизить маленького человека, это для того, чтобы ребенок запомнил, что делать нельзя. Маркерная точка. Правила должны быть исполнимыми и понятными".

Руководитель клуба исторического фехтования "Танненберг" (тренерский стаж 10 лет) Алексей Петрик отметил, что наказания должны быть, но соразмерны провинности. "Цель наказания — восстановить дисциплину на занятии и заставить подопечного работать на должном уровне. Но при этом тренер не должен превратиться в изверга, который за любую провинность кошмарит своих учеников. Наказания не должны унижать или причинять вред ребенку — это его только обозлит. Можно заставить его приседать, отжиматься, бегать по залу, уносить за всех экипировку, но ни в коем случае не унижать или избивать. Обязанность тренера — завоевать уважение детей. Это в первую очередь уметь сдерживать себя в конфликтных ситуациях, не скатываясь в истерику".

Дмитрий Смолин, руководитель Ленинградского областного отделения Всероссийской федерации каратэ СЭНЭ (стаж работы 20 лет):

"Это очень интересная тема, о ней можно говорить часами. Думаю, большинство коллег меня поддержит. Да, есть наказания в виде физических упражнений, но я не считаю это наказанием, это всего лишь чуть более усиленный вид тренировки для особо отличившихся. В любом виде спорта нужны не наказания, а соблюдение и поддержание дисциплины. Если дети не слушают тренера, а балуются в его присутствии, значит, он сам им это позволяет. В дальнейшем такому педагогу будет очень сложно или даже невозможно усмирить пыл такого ребенка. Некоторые преподаватели-тренеры начинают прибегать к использованию телесных наказаний ввиду собственной беспомощности. Чтобы достичь результата, спортсмена нужно мотивировать, нужно правильно подбирать методики тренировки. Оплеухами можно только разозлить и сломать неокрепшую психику ребенка".

Максим Синельников, руководитель клуба "Кировец", тренер детской сборной по фехтованию HMB-soft Санкт-Петербурга:

"Наказания, как и поощрения, нужны в любом случае, это основа педагогики. Вопрос в приемлемых с точки зрения общества формах. Это связано с любой воспитательной деятельностью. Хорошо бы понять, что учить и воспитывать — это разные виды деятельности. Проблема с дисциплиной обычно связана с неправильным выбором мотивации ребёнка или незнанием детской психологии, с приписыванием детям взрослых форм поведения, таких как долг, ответственность или здравый смысл. Здесь много примеров, но редко кто заставляет себя их анализировать. Поэтому и получается, что у нас вместо воспитанных детей получаются обученные".

Александр Носов, президент спортивного клуба единоборств "ЗОМБИР":

"За годы тренировок видел много разных тренеров — и умных, и технически сильных, и тех, кто по методикам работает, слабохарактерных, физически не развитых. Но одно оставалось единым — ученик это зеркальное отражение тренера. Бесхарактерные тренеры никогда не добьются высот со своими учениками. В системе преподавания есть не только технический аспект, важны еще и волевые качества. Они закладываются тренером, педагогом. Но если ученик балуется, не реагирует на замечания — лучше всего расстаться с таким воспитанником. Есть дети, которые всё равно ничего не поймут. Таких детей надо вовремя распознать, предложить родителям выбрать другую секцию".

О работе со сложными, агрессивными и избалованными детьми

Андрей Белецкий отмечает, что дети встречаются разные. Сейчас дети очень подвижные, у них рассеянное внимание. В его практике случалось работать и с агрессивными, и разбалованными детьми. Он старается объяснить ребенку правила, если он их не усваивает, то тренер предлагает родителям сменить секцию, потому что такие товарищи мешают развитию всей группы. "Если тренер позволяет себе бить детей, это означает, что он не справляется со своими эмоциями, ему не место в этой профессии. Когда взрослый дяденька дает пинок юному спортсмену — это унижение человеческого достоинства. Я так считаю".

Алексей Петрик отмечает, что спорт — занятие не для всех, особенно единоборства. Если ребенок с самого начала не слушается, хамит, то ему стоит покинуть эту секцию. "Тренер не нянька и не аниматор — его задача работать с теми, кто хочет заниматься, а не лечить от лени. Конечно, дети всякие приходят. Зачастую самые конфликтные это подростки, которые хотят показать свой гонор и спесь, но в нашем клубе эта проблема не сильно актуальна, так как старшие ребята уже подросли и своей дисциплиной и собранностью подтягивают младших и новичков".

Александр Носов:

"Дети любят лениться, чтобы они двигались вперед, им иногда нужна жесткая мотивация. У всех тренеров свои подходы, свои педагогические приемы. Спорт это не система уговоров. Пришел? Работай. Достигай. Чемпионы вырастают в суровых условиях и в жесткой дисциплине. Избалованные и агрессивные дети травмоопасны. Они и сами получают травмы, и из-за них страдают окружающие. Я считаю, что наказывать нужно, но бить нельзя".

Дмитрий Смолин:

"Если у ребенка есть потенциал и тренер не хочет его просто выставить за дверь, он должен работать не только с ребенком, но и с его родителями, если нужно - и в школу придется обратиться, и пообщаться с преподавателями. Насильственными действиями решить проблему нельзя, можно только еще больше озлобить ребенка. Скажу одно, детей бить нельзя ни при каком раскладе. Каким бы ни был ученик, он в первую очередь ребенок, и насилие в отношении него не допустимо".