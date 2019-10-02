FAA потребовала от ICAO решить проблему ослабления навыков "ручного" пилотирования — пилоты разучились управлять самолетами в нестандартных, кризисных условиях и попросту не готовы к чрезвычайным ситуациям.
Оказывается, в мировой авиации, утрировано говоря, повальная болезнь — пилоты отдают все управление сложным автоматизированным системам, которые предназначены для предотвращения ошибок и помощи, а не замены экипажа.
Больше того, некоторые эксперты отмечают, что "большинство линейных пилотов полагаются на автопилот от взлета самолета и до момента посадки, сводя ручное управление воздушным судном к минимуму". И главное — причиной этого является не столько лень или некомпетентность пилотов, сколько требование авиакомпаний, прописывающих "меньше человека, меньше беды".
"Когда автоматика перестает работать должным образом, пилоты, не имеющие достаточного опыта ручного управления и надлежащей подготовки, могут проявить нерешительность или не иметь достаточных навыков для того, что бы взять на себя управление самолетом", — говорится в документе FAA, переданном ICAO.
Эксперты по безопасности полетов давно предупреждают об ухудшении навыков ручного пилотирования, причем некоторые эксперты отмечают, что большинство линейных пилотов полагаются на автопилот от взлета самолета и до момента посадки, сводя ручное управление воздушным судном к минимуму",- пишут специалисты портала Report.Aero.
В свою очередь, эксперты проекта "ГлавМедиа" сообщают, что при всем негативе к самолету "Сухой Суперджет" (по сути, кстати, хороший ближнемагистральник со своими детскими болезнями) — самым "опасным" самолетом в мире является Boeing-737 Max 8.
"Чистая статистика — B-737 Max 8 убил больше пассажиров и показал больше потенциально "смертоносных" ошибок, чем все его коллеги по небу. Что же касается Boeing в целом — понятно, что это одна из двух самых популярных марок лайнеров, с миллионами полетов — а в этих полетах случается всякое",- пишут они.
"А на самом деле — летать безопасно. Вероятность того, что вы — конкретный пассажир — попадете в авиакатастрофу или даже авиаинцидент действительно исчезающе мала. Так что не волнуйтесь, долетите. Наверное. Особенно если Дамир Юсупов будет КВС",- иронизируют они.
Ну, а сборник последних слов тех, кто вылетел, но все же не смог приземлиться, опубликовал ранее Politonline. ru.
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