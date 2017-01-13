Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Северная Америка
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Редакция рубрики "Мир"

Яков Кедми: США превратятся в Японию

Мир » Северная Америка » США и Канада

Израильский аналитик, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми был одним из тех, кто заранее предсказывал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Тем более интересно его мнение о том, что ожидает новоизбранного американского президента в обозримом будущем. Об этом Якова Кедми спросила обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.

Яков Кедми: США превратятся в Японию

— Я не занимаюсь прогнозами, я отмечаю тенденции в американском обществе. Сказать, какие из них победят, невозможно, для этого надо обладать сверхъестественной интуицией. Но общие тенденции такие: победные заявления всех почти средств информации, и американской власти, и штаба демократической партии, оказались не соответствующими реальному развитию событий. Они не понимали того, что происходит в стране.

Вышло почти по Ленину: страна не захотела жить по-старому, а прежняя власть оказалась не способной жить по-новому. Если бы не грязные методы Хиллари Клинтон, то предвыборная борьба шла бы вообще между Сандерсом и Трампом: один — стопроцентный американец-миллиардер, а другой — старый еврей-социалист, у которого ничего нет за душой. Такого в Америке никогда не было. Но сработал бюрократический аппарат, и на выборы вышел не Сандерс, а Клинтон, поставив тем самым Трампа в очень выгодную позицию: общее недовольство сыграло против Клинтон, в которой Обама видел продолжательницу своей политики. А этого американцы, как выяснилось, не хотят. И они проголосовали за Трампа с его весьма туманной политической позицией, сказав тем самым, что не желают продолжения того, что было.

— Чего именно?

— Американское общество вступило в очень серьезный кризис, который, по большому счету, можно охарактеризовать так: молодое поколение американцев до 40-45 лет от роду пришло к выводу, что хотя они выросли в более богатой Америке, чем их родители, и получили лучшее образование, чем они, им никогда не удастся добиться тех успехов, каких добились их родители. Эта часть населения проголосовала и против республиканцев, и против демократов.

Но в итоге к обновлению, как ни странно, пришла не Демократическая, а Республиканская партия. В ней на первые роли вышел человек, который сказал: "Я хочу другого". А Демократическая партия поставила на женщину-ретрограда, которая хотела оставить все, как есть. Но оставлять "все, как есть", американский народ не пожелал.

Плюс ко всему на это наложились колоссальные неудачи бездарной политики американских президентов в последние 20 лет. Ошибки совершали другие люди, но в этом году они ударили по Клинтон. То есть Соединенные Штаты вошли в противоречие не только со своими внутренними проблемами, но и внешними: американская политика закончилась крахом везде — в Европе, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. И хотя американские избиратели не интересуются внешней политикой, это добавило негатива к общему фону. Американцы сказали, что они хотят жить в другой Америке.

— Возможна ли она, другая Америка? Трампу предстоит претворять в жизнь то, что наобещал. А наобещал он очень много. И, с моей точки зрения, самое сложное — это возвращение в Америку рабочих мест. Что-то ему надо будет делать и с финансовой системой, и с долларом. Способен ли он на все это?

— Вопрос не в том, сможет ли Трамп что-то сделать, а в том, возможно ли это в принципе. Он хочет вернуть Америку к состоянию, в котором она была раньше, когда основные виды производства находились в Соединенных Штатах и основное накопление капитала происходило там же. А для этого Америка должна отказаться от роли, которую она сегодня играет в мире. Эта страна взяла на себя слишком много. Если взглянуть на огромное интеллектуальное и материальное богатство, накопленное в Соединенных Штатах, то станет ясно, что сделано это было за счет двух мировых войн, которые разрушили весь мир, но обогатили США. Эта страна развивалась в тепличных условиях, но времена изменились.

Нынешняя американская политическая гегемония служит американской экономике. Американские компании, в основном трансконтинентальные, — компании надгосударственные и свои доходы, в основном, получают за пределами США. Вернуть их на родину — это означает построить другую экономику. Другими словами, превратить Соединенные Штаты в Японию, которая живет за счет собственного труда и собственного развития. Но Япония при этом ограничена своими островами.

План Трампа — в мировом плане вернуть Соединенные Штаты к своим естественным границам. Это усилит Соединенные Штаты внутренне, но при этом ограничит власть и доходы крупнейших международных монополий. За это и развернется основная борьба. Насколько Трамп в ней преуспеет — увидим. Но процесс, который сейчас начинается, означает возвращение Соединенных Штатов к своим естественным размерам в мире, потому что в нем появились и другие силы, которые требуют своего места в мировой экономике.

— Этот процесс необратимый?

— Необратимый.

— Но Трамп рано или поздно уйдет. Восемь лет — максимум, на что он может рассчитывать. И на смену ему, вполне возможно, придет другой, снова с желанием мировой гегемонии?

— Я не люблю пользоваться сравнениями с нацистской Германией, но на уроках истории надо учиться. Гитлер пришел к власти в 1933 году. И через шесть лет Германия уже была самой сильной страной в Европе, одной из сильнейших в мире, с мощной экономикой и сильной армией. Не вдаваясь в анализ конкретных деталей, из этого можно сделать вывод: за восемь лет реально добиться очень многого.

Возьмем другую страну — Советский Союз. В 1932 году в СССР еще не было ни современной армии, ни промышленной инфраструктуры, с трудом восстановили то, что было до революции, до Первой мировой войны. Но в период начиная с 1932-го по 1941 год, за девять лет, страна сделала скачок, который помог ей выстоять в тяжелейшей войне. В общем, за пять, семь, восемь лет можно сделать очень многое, но и потерять тоже.

— Какой позиции Трамп будет придерживаться в международных делах? Он не раз говорил о том, что стремится наладить отношения с Россией…

— Американцы ни на кого не смотрят, как на равных, они, в том числе и Трамп, считают себя "первее всех первых". До сих пор, когда заключались все договоры между Россией и Соединенными Штатами, американцы заключали их так же, как они заключали их с индейцами, и смотрели на вас, как на краснокожих, не равных себе. Такое отношение ко всему миру глубоко укоренилось в американских элитах — экономических, государственных, политических, интеллектуальных. Это разновидность расизма: я принадлежу к общности, которая лучше других, поэтому мне полагается больше прав, и я должен предписывать вам, более примитивным, как вам жить. Это высказал Обама, когда заявил: мы определяем правила, которым должен подчиняться весь мир.

Позиция Трампа не будет такой резкой и агрессивной, но за одно поколение это не уходит. Понятие "равенство" противоречит американской системе, американскому образу жизни, американскому пониманию, потому что там в основе всего лежит принцип: "Докажи, что ты лучше". Но "лучше" и "успешнее" еще не дают тебе права определять, как жить другим людям. Человек может быть успешнее в науке, искусстве, неважно в чем, это не дает ему никаких дополнительных прав. А в Америке — фактически да.

— Жизнь заставит взглянуть на вещи по-другому. У Китая не менее сильная идеология, у России тоже. Китай не будет воевать, он будет внедряться в мир через экономику, не ассимилируясь с теми народами, куда он приходит. В России православная идеология. Я сейчас думаю, что вот это христианство, "панславянство", возвращается в Россию как государственная идеология. Это тоже очень сильная идеология, с отстаиванием каких-то своих ощущений — о том, что душа первична, что если заботиться о душе, мы получим и материальные блага.

— Китай — это цивилизация. И китайская цивилизация, в отличие от западноевропейской, не экспансивная. Китайцы всегда говорили: "Мы не хотим, чтобы эти варвары влияли на то, что у нас происходит. Мы, китайцы, сами определяем, как нам жить". Китай никогда не хотел завоевывать другие страны. Они говорят: "То, что нам надо от них получить, мы получим мирным путем, но мы не хотим их пускать к себе". В этом отличие китайцев от американцев. Американцы говорят: "Мы хотим, чтобы все думали, как у нас, потому что мы самые правильные". У китайцев другой подход. Они говорят: "Как вы живете -не наше дело. Главное — чтобы ваши интересы не мешали нашим и чтобы мы могли получать пользу от вас".

У России ситуация другая. После всех катастроф, которые она пережила начиная с времен Петра Первого, она усиленно ищет ответ на вопрос, что же это такое, русская цивилизация, что такое российский народ. То есть не что значит быть гражданином России, а что значит быть частью русской цивилизации. Сам факт, что об этом задумываются, пытаются искать, вкладывают в это лучшие интеллектуальные силы, говорит о том, что в обществе есть здоровые силы. Как это определится — это развитие, диалектика. Но факт: когда перестают задумываться и когда говорят, что "нам все ясно, у нас все хорошо", кончается развитие — и это уже очень опасно. Пока это бурлит, пока людям важно понять, кто они, а не что они едят, понять, какие у них ценности, на какой нравственной базе они стоят, как относятся друг к другу, в обществе будут здоровые силы.

— И какая самая главная, на ваш взгляд, сегодня проблема России?

— Если говорить в нравственном отношении, это определение того, какие у России государственные интересы, какие у народов России и у народа России в целом национальные интересы. Ответов на эти вопросы еще не нашли, и в этом основная проблема. Все остальное — второстепенные проблемы. Экономические, политические, традиционные проблемы — все это или болезни роста, или пережитки прошлого, они есть всегда и у всех. Основная проблема — это определить национальные и государственные интересы.

Вторая проблема — коррупция. Тут я могу сказать, что есть еще два народа, для которых коррупция, пусть меня не обвиняют в расизме, — национальная черта. Это Китай и Индия. Но при этом есть страна, в которой основное население -китайцы и индусы. Это Сингапур. И коррупция там нулевая! То есть можно преодолеть проблемы, которые были наложены прошлым развитием.

Наконец, третья проблема России — бесхозяйственность. Бесхозяйственность — это результат крепостного права. Когда ему на смену пришла государственная власть, она не смогла побороть ощущения "это не мое". И с этой проблемой российскому обществу еще предстоит справиться.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Сергей Валентинов

Читайте также:

Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"

Яков Кедми: "У Трампа много противников, но он выдержит"

Трамп у власти. Что будет с Киевом

Яков Кедми: "Трампу плевать, что делается в других странах"

Яков Кедми: "Элиты в США решают не все"


Яков Кедми об убийстве российского посла в Турции и терактах в Европе
Темы Яков Кедми выборы в США Дональд Трамп проблемы России
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Министерство обороны
"Сармат": Ответ России на "мгновенный глобальный удар"
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Изобретения
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса"
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Сейчас читают
Житейские истории
Неудачный брак можно вычислить за 15 минут
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса"
Изобретения
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Видео 
Православие
С новым 7519 годом!
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Мир
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Общество
Психиатры требуют отмены новогодних "каникул"
Юрий Носовский ﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов Любовь Степушова Мексика на грани революции Любовь Степушова
Комментарии
Виктор Сафарян На всякий случай: Небо Крыма прикрыли С-400
Vladivir Rodin ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Саныч Сан России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Ivan Leshyi За долги по ЖКХ из обесточенных квартир забирают детей
ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ Дон прикажет всем залечь на матрасы
ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ Дон прикажет всем залечь на матрасы
Саныч Сан Ученые нашли порталы в параллельные миры
Саныч Сан Ученые: Витамин С убивает раковые клетки
Саныч Сан Ученые: Россия только выиграет от глобального потепления
Саныч Сан Не есть! В России найдены неизвестные науке черные грибы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?