Пламен Пасков: Против кого подняли "Щит Евфрата"

Почему президент Турции Реджеп Эрдоган начал сухопутную операцию Турции в Сирии? Для кого Эрдоган важнее как союзник — для России или США? Сможет ли вступление Эрдогана в Сирию помешать объединению курдов и созданию отдельного государства Курдистан? На эти вопросы Pravda.Ru ответил известный болгарский писатель, публицист и блогер Пламен Пасков.

Болгарский писатель, публицист и блогер Пламен Пасков

— Почему Раджеп Эрдоган начал сухопутную операцию Турции в Сирии? Его американцы подталкивали к этому весь последний год, а он никак не мог решиться и вдруг решился. В чем причина?

— Если помните, 15 июля Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Это случилось после того, как он официально преподнес письмо-извинение и сожаление о том, что было сделано с российским самолетом. О чем они говорили на этой встрече, пока никто не знает, потому что это глубокие, важные темы, затрагивающие не только регион и две страны, а глобальную конструкцию мира. Мы можем судить только о последующих событиях.

Первое, что произошло, - это попытка свержения Эрдогана пятым по очереди переворотом со стороны ЦРУ. Этот переворот, в силу утечки информации и в силу других тонких рычагов, не удался. И Эрдоган начал очень быструю, жестокую кадровую чистку, причем на всех институциональных уровнях. То есть он начал вырезать этот, на его взгляд, огромный тумор на административном теле Турции без наркоза и без оглядки на то, сколько крови будет потеряно.

Но когда обезглавливаешь административный аппарат, кадровые восстановления занимают не дни, не недели, не месяцы, а годы. И у Эрдогана кадров фактически нет, и неоткуда взяться, а значит, управлять Турцией так, как он управлял до этого, он не может.

Другая проблема Эрдогана в том, что теперь у него есть черная метка со стороны Америки. То есть он понял, что с ним уже договариваться и разговаривать будут только на уровне обмана, что не будет разговоров на уровне: "Ты остаешься главой государства Турции, мы тебя прощаем, ты делаешь так и так, и мы опять друзья". И это, на мой взгляд, побудило Эрдогана договориться с Путиным.

Я ставлю себя на место Эрдогана, и сразу передо мной возникают очень тяжелые вопросы. Представим, я сейчас разругаюсь с США, потому что они попытались меня убить, они мне делали цветные революции, после чего я хотел договориться с Владимиром Путиным. Я вижу, что это человек серьезный, Россия — серьезное государство, с русскими все разговоры и договоренности имеют огромные шансы.

Но как иметь такого союзника за спиной, когда у меня абсолютно вся армия натовская? То есть Эрдоган не может принять решения в рамках даже тех нескольких пунктов общих интересов, которые у него есть с Владимиром Путиным.

— Зачем ему понадобилось вступать в Сирию?

— В Сирии есть курды, и они разделены кланами. Фактически весь этот регион разделен. Есть курды, которые сотрудничают с Эрдоганом, и есть курды, которые с Эрдоганом не сотрудничают. Есть курды, которые подчинены США, и как раз именно этих курдов сейчас убивают, уничтожают, выселяют.

Почему США решили пожертвовать курдами? Потому что для США люди, народы и вообще любые договоренности со времен завладения Америкой и подписания договора с индейскими вождями ничего не значат. Они хотят сейчас на время убаюкать Эрдогана, для того чтобы технологически доделать и подготовить то, что им нужно, до конца года.

Я уверен, что реванш переворота в Турции будет, это оставлять так нельзя, невозможно оставить НАТО без единственной боеспособной армии, которой является турецкая армия. И они должны убрать Эрдогана для того, чтобы поставить во главе Турции такого человека, как Гитлер. В том смысле, что Гитлер стал брыкаться, и это позволило американцам сразу открыть Третий фронт. То есть ничего нового в историческом плане нет.

С другой стороны, Эрдоган не мог не войти в Сирию, потому что после своей кадровой чистки он должен показать и доказать не только миру, но даже турецким гражданам, что он владеет положением, военной силой и может решать не только внутренние политические и военные проблемы, но и внешнеполитические проблемы.

— Насколько я поняла, сейчас разыгрывается какой-то спектакль. Город Джералблус взяли фактически за несколько часов, затем курды ушли из города Манбиджа на западном берегу Евфрата, который был тоже взят. Американцы сделали вид, что они отдали приказание курдам уйти с западного берега Евфрата, потому что Эрдогану главное - не допустить, чтобы слились анклавы с востока и запада.

При этом Эрдоган не мог войти в Сирию без разрешения России, потому что небо над Сирией контролировала РФ. Значит, он договорился и с Путиным.

Державы делают вид, что не хотят потерять Эрдогана. Путину он важен как союзник, американцы тоже боятся его потерять как союзника, ведь он член НАТО. И вот ему дали возможность показать нации, что он сильный руководитель.

Но сейчас я не вижу никакого продвижения армии. К тому же, 360 человек десантников и 20 танков — это несерьезно. А дальше что будет?

— Значимость Эрдогана для Америки и для НАТО в сотни раз больше, чем значимость Эрдогана для российского президента. Сейчас американцы хотят восстановить статус-кво, и его нужно восстанавливать, потому что счет идет на дни. Надо понимать, что Алеппо — это Сталинград. Если Алеппо упадет, это многое решит, поэтому контроль за сирийско-турецкой границей — это и есть вопрос жизни и смерти как для Сирии, так и для ИГИЛ (организация, запрещенная в России. - Ред.), так и для Турции, так и для американцев.

После вмешательства России все шло к тому, что война разрешится в сторону, противоположную той, которую хотели американцы, то есть Сирия будет зачищена, будет освобождена, а Башар Асад останется президентом, сильным человеком региона. Этого американцы допустить не могут никоим образом. То есть контроль за этой сирийско-турецкой границей решает слишком важные вопросы.

Поэтому ту часть курдов, которые подчинялись американцам, они очистили. Именно поэтому произошло такое чудодейственное, быстрое вторжение, и победа, фактически почти без никаких сражений. Потому что это было согласовано, вы совершенно правы.

Я считаю, что, если даже Россия была об этом информирована и это было согласовано, это было вынужденное и очень неприятное решение или разрешение. Я думаю, что буквально в ближайшие пару-тройку недель у нас будет очень серьезная развязка. Только, честно говоря, не могу сказать, в какую сторону она будет двигаться.

Если Алеппо все-таки упадет, это означает, что Башар Асад, Россия и союзники: Ливан, Иран, и т.д., — выиграли. Все остальное — это вопрос времени.

Но при этом американцы будут накачивать ситуацию на сирийско-турецкой границе другими своими очень богатым инструментариям и силами, будут копошить эту границу и будут поддерживать дестабилизацию этого региона, потому что для них главное не победа, а дестабилизация противника.

— Значит, будем ждать, что случится с Алеппо. Но, судя по шумихе, которая идет на Западе вокруг Алеппо, там все же ситуация складывается в пользу правительственных войск.

Что касается курдов, они могут быть разрознены, но они почувствовали реальную возможность создать свое государство. Они, может быть, в одной стране сначала организуют автономию, в Сирии, допустим, потом где-то в Турции.

Но нам главное понять, что это будет за Сирия, какая она будет и что это будет за Турция, какая она будет в отношении России. Пока ничего не ясно.

— Примерно вот как это будет: в Турции 45 миллионов курдов, у курдов есть от восьми до одиннадцати детей, у турок есть от одного до двух детей, поскольку у них европейская модель семьи. У курдов же демографический взрыв в режиме реального времени и больше 70 процентов населения моложе 30 лет. Где-то как-то они точно сделают свое государство, это однозначно, путем войны. Это невозможно остановить ни Ирану, ни Ираку, ни Сирии, ни Турции, ни политическими, ни социальными, ни экономическими средствами.

Беседовала Любовь Люлько

К публикации подготовила Мария Сныткова