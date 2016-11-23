Каждой "Армате" — по собственному дрону

Боевые машины из семейства "Армата" планируется оснастить разведывательными беспилотными летательными аппаратами, которые будут подниматься в небо и сканировать местность на расстоянии в десятки километров вокруг него, помогая его экипажу обнаруживать врага и наводить на него свои собственные боевые средства. Такой дрон, сконструированный в Московском авиационном институте (МАИ), будет способен держаться в воздухе практически неограниченное время, так как у него нет бортовых источников тока, а питание он должен получать по гибкому кабелю непосредственно из танка.

Фото: Архив Pravda.Ru

"Птеродактиль" — такое название получил этот новый легкий БПЛА — имеет обшивку из композитных материалов, поэтому он прочен и легок, ну, а питаться электроэнергией от танка он будет по кабелю. При этом он сможет совершать облет машины в радиусе 50-100 метров и забираться в небо на высоту в несколько десятков метров. "Глазами" БПЛА станет портативный радар и тепловизор — прибор ночного видения.

На сегодня самая важная часть системы — привязная кабельная схема уже прошла испытания в лаборатории института и все заданные характеристики подтвердила полностью. Понятно, что иметь питание от кабеля очень выгодно. Во-первых, это неограниченный ресурс нахождения в воздухе, во-вторых, нет аккумуляторов — значит БПЛА имеет меньший вес, что позволяет навесить на него больше всякого полезного оборудования. Наконец, такая система питания и управления полностью защищена от воздействия со стороны противника.

Другой особенностью "Птеродактиля" является то, что он сконструирован по схеме конвертоплана — летательного аппарата, у которого воздушные винты поворачиваются вместе с крыльями, что позволяет сочетать в одной машине достоинства как самолета, так и вертолета. Благодаря этой особенности дрон развивает в воздухе такую скорость, что вполне может двигаться вместе с танком, движущимся на полном ходу. К тому же он способен подниматься с очень небольшой площадки, то есть — и это самое важное, — прямо с корпуса танка.

Впрочем, тут и обычный квадрокоптер можно было бы применить. Позади башни установить бокс с распахивающимися крышками и в нем два портативных квадрокоптера и две лебедки для тонкого и легкого (последнее очень важно) кабеля электропитания и управления. В любом случае для танка такие "летающие глаза" никогда лишними не будут.

Как это часто бывает, впервые подобное техническое решение удалось реализовать еще в конце 1960-х годов на западногерманском опытном беспилотном вертолете Dornier Do-32K, который по кабелю получал горючее для двигателя и одновременно по нему же и управлялся. Кабельная система питания применяется на современном израильском коптере Hovermast, однако он не работает в тандеме с боевой машиной. То есть российским конструкторам и тут удалось придумать нечто такое, в чем они обогнали других.

Тут стоит заметить, что автор данного материала писал о танке с подъемными боевыми модулями в своей книге "Танки уникальные и парадоксальные", изданной еще в 2007 году. Там, правда, предлагался двухвинтовой (с соосными винтами) аппарат, который был не только разведчиком, но и мог нести на себе вооружение — две пусковые установки для противотанковых ракет. Блок приборов находился у него в бронированном шаре над винтами, а сами винты в целях безопасности имели кольцевое ограждение.

Создатели "Птеродактиля" считают, что совмещение БПЛА с танком, как об этом говорилось и в вышеназванном издании, особенно подходит для перспективных образцов бронетехники, где дальность действия вооружения меньше дальности действия бортовых средств обнаружения. Например, пушка "Арматы" способна поражать цель на дистанции восемь километров, но дальность распознавания такого объекта, как танк противника, через визирный канал всего пять километров. То есть танк получает возможность выстрелить по нему снарядом, управляемым на расстоянии, вне зоны прямой видимости. Например, это может быть снаряд с наведением по лучу лазера, а подсвечивать цель этим лучом как раз и можно будет с БПЛА. Так что танки "Армата", оснащенные такими вот беспилотниками, смогут обозревать местность на расстоянии как минимум в 10 километров, что позволит обеспечить неоспоримое превосходство над любым из образцов существующей бронетехники, у которых таких БПЛА нет.

Кстати говоря, в прошлом тоже было немало любопытных, а порой и совершенно фантастических проектов объединения самолета и танка. Первый и самый известный конечно, это проект летающего танка У. Кристи, который имел воздушный винт с приводом от двигателя танка, и бипланную коробку крыльев с таким же двойным хвостом. Конструктор предполагал, что его танк-самолет сможет взлетать с обыкновенного аэродрома, добираться по воздуху до территории противника, там садиться на гусеницы, сбрасывать крылья и идти в бой! Причем предлагалось все это в 1931 году, то есть по сути на заре бронетанковой техники, которая только-только стала отходить от неуклюжих английских "ромбов".

В годы войны у нас в СССР испытывалась практически такая же сбрасываемая коробка из двух крыльев и двухкилевого оперения, крепившаяся на танк Т-60. Воздушного винта на нем не было и танк с крыльями должен был взлетать на буксире. Система получила название "Крылья танка". Она была испытана в 1942 году, но на вооружение не поступила, так как не было достаточно мощных и хороших самолетов-буксировщиков.

Разрабатывались проекты танков-аэродромов, представлявших собой короткую металлическую взлетную площадку, закрепленную на корпусах нескольких танков. На площадке сверху крепился самолет, который с нее же и стартовал, проводил разведку местности или даже атаковал неприятеля, а затем приземлялся на эту же площадку, словно на палубу авианосца. Понятно, что такой "военный цирк" остался в итоге на бумаге.

Предполагались танки-автожиры со складывающимися лопастями. А в уже упомянутой книге "Танки уникальные и парадоксальные" был предложен проект танка-вертолета, то есть вертолетного шасси, под которым крепился легкий, высокомобильный танк. Будучи скрепленными в одно целое, этот вертолет-танк мог применять оружие этого танка, а затем приземлиться и "отпустить его на волю", после чего улететь за горючим и боеприпасами. Насколько эта идея "безумна" для того, чтобы быть принятой на вооружение, — покажет время.

В послевоенное время много разговоров было о боевых машинах с подъемными боевыми частями. По сути дела, гусеничное или колесное шасси оборудовалось чем-то вроде раскладывающейся крановой стрелы, на конце которой устанавливались средства наблюдения и поражения. Например, контейнеры с реактивными снарядами. Такая машина могла спрятаться в овраге, за забором, за деревьями и вести огонь оттуда. Но серийно такие машины не выпускались, так как вести огонь могли только с места. На подъем стрелы и ее уборку расходовалось много драгоценного времени.

Новый виток в развитии комбинированных боевых машин связан с появлением и распространением БПЛА. Причем оснащаться ими в принципе могут любые танки. Так, это могут быть очень дешевые и примитивно устроенные БПЛА стартующие непосредственно с корпуса танка или боевой машины пехоты вертикально. Крылья у таких аппаратов раскрываются после их запуска, причем сами они одноразовые. Будучи запущен, такой БПЛА набирает высоту, передает по телевизионному каналу на танк изображение местности, после чего экипаж танка направляет его на выбранную цель, поскольку он имеет кумулятивную боевую часть.

Такие аппараты могут быть очень дешевы, однако их главный недостаток заключается в том, что управляются они не по защищенному кабелю, а по радио, то есть канал их связи с танком может быть "забит" помехами противника.

В принципе возможно создание и применение даже специальных машин — БПЛАносцев, имеющих на борту до десятка и более летательных аппаратов различного предназначения, в том числе и управляемых по проводам.