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Автор Фархат Измайлов

Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи

Наука и техника » Эврика » Изобретения

Конец ушедшего года оказался судьбоносным для применения дронов, искусственного интеллекта и беспроводных сетей разных топологий. По отдельности каждая технология была в той или иной степени апробирована в военных условиях или проходила очередное испытание. В частности, в армии США произошли успешные испытания "дронового роя". Малый размер дронов в "рое", их потенциальная возможность подлететь к цели незаметно и их большое количество делает технологию одной из самых прорывных на сегодняшний день.

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Фото: Архив Pravda.Ru

Суть "роя" довольно проста: несколько десятков мелких дронов, существенно меньших размеров по сравнению с теми, что сейчас используются в армиях мира, получают определенное военное задание. Далее, они сами, обмениваясь между собой информацией, уклоняясь от препятствий военного характера, координируют между собой совместные действия по его выполнению. При этом, "рой" не обязан следовать до точки назначения, указанной в здании, кратчайшим маршрутом, его члены могут менять направление подлета к цели, менять скорость и т. д. Главное, это скоординировано выйти на цель. Большое количество дронов, которые координируют между собой полет, обмен информации - иными словами, пытаются вести себя как некое единое целое, - позволяет более точно и плотно вести разведку территории, осуществлять наведение ракетных и артилерийских комплексов на цель и пр.

Согласно самим американским планам, "подобная тактика потенциально может вырубить радары, системы запуска и управления ракетными установками или другие ключевые системы, оставляя их уязвимыми для других атак... а также вражеские системы ПРО, у которых просто не найдется достаточно ракет, чтобы остановить эти дроны". Но как известно, любая военная технология, усиливающая потенциал нападения, в ответ рождает оборонительную технологию.

В первых рядах оказался флот, поскольку проблема защиты от "дронового роя" задевает не только сухопутные войска. Флоту также есть чего опасаться, особенно если вспомнить, что выпускать "дроновый рой" можно и с обычного истребителя. Как раз для противодействия этому, американские ВМФ разрабатывают "умные пули".

Американское агентство оборонных исследований (DARPA) уже выбрало корпорацию Raytheon для второй фазы тестирования проекта "умная пуля" (по-английски - MAD FIRES, или мультиазимутная оборонительная система быстрого перехвата по периметру). Система скорострельная, пули скорее напоминают ракеты, а если точнее - ракетообразные роботизированные комплексы, которые могли бы перехватить все мелкие дроны, сколько бы их и с каких направлений не появилось. Уже в марте 2018 года корпорация планирует проверить свою разработку, так что ждать новинку осталось недолго.

Однако, все это касается в первую очередь США, а что в России?

За последние несколько лет мы стали свидетелями активного применения российской армией дронов. Чаще всего это были переделанные под военные нужды иностранные гражданские образцы. Ничего странного в этом нет, поскольку многие иностранные же специалисты считают, что активный дрейф гражданских дроновых технологий (на гражданских дронах уже давно стоят камеры-тепловизоры с возможностью осуществлять съемку в режиме ночного видения и пр.) в военную область приведет к быстрому прогрессу в это области.

В первую очередь это касалось применения дронов во время КТО на Северном Кавказе, в Сирии и, если судить по открытым источникам (в первую очередь украинским), дроны российского производства применялись во время гражданской войны на Украине для корректировки артогня и разведки со стороны ЛДНР.

Стоит отметить, что, несмотря на худшее качество российских дронов по сравнению с иностранными образцами, применяли их настолько грамотно, что это сильно озаботило американское военное ведомство. Так или иначе, но многие иностранные эксперты заключили, что российские военные быстро учатся. В том числе и по части систем подавления и обнаружения отдельных дронов.

После того как были обнародованы наработки в области "дронового роя", российские военные приступили к разработке контрмер против этой тактики, которую многие уже объявили чуть ли не ключом к "роботизированному полю боя". Особое внимание досталось проектам наподобие проекта "Саранча".

22 декабря глава Объединенной приборостроительной корпорации заявил, что в России уже продемонстрированы готовые образцы оружия подавления "стай" минидронов. Серьезные образцы будут готовы в течение ближайших четырех лет, а простейшие - в течение ближайших двух. Последнее означает, что технологический разрыв в это области, если все будет реализовано в соответствие с заявлениями, составит не более 2-2,5 лет, - небольшой срок.

Весьма вероятно, что одним из этих видов оружия будет комплекс "Репеллент". Он представляет собой мобильную установку обнаружения малых БПЛА на расстоянии до 35 километров и отключения их (нарушения функций связи и управления) путем постановки активных и заградительных помех. Кроме того, согласно разработчикам, система может работать в любое время суток, да еще и в весьма неблагоприятных погодных условиях (чуть ли не при температуре -45 и в арктических условиях). Разработчики заявили, что будет и переносная версия комплекса, и что он будет способен подавить центры управления "роями". В общем, торжество чувств и интеллекта в одном флаконе.

Заявленные технические характеристики делают систему в определенной мере уникальной, поскольку ближайшие образцы, например британские, могут создавать помехи для дронов на расстоянии не более 2,5 километров. Однако можно не сомневаться, учитывая открытый характер сведений о российской системе, что разработки более передовых систем уже началась.

Ситуация с минидронами осложняется, вообще говоря, тем, что проблемы их уничтожения имеющимися системами ПВО или ПРО накладываются на проблему их обнаружения. Совершенствование современных систем связи и особый упор на их малое энергопотребление привели к тому, что далеко не все современные системы РЭБ способны их обнаружить.

Стоит отметить, что имеющиеся на данный момент у РФ системы РЭБ обнаружить и подавить минидроны, тем более их рой, не способны. 

Это приводит к таким казусам, как де-факто создание ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) своей собственной дроновой авиации, которая осуществляет разведку, корректировку огня и даже бомбометание (натуральный шахид-дрон) на скрытые и замаскированные объекты управления противника. При этом отследить эти дроны, сбить их крайне сложно. Массовому применению препятствует только, по всей видимости, ухудшающееся военное положение исламистов.

"Рой" можно применять не только в военном деле: они ценны для решения таких задач, как ремонт, отслеживание пожаров, наблюдение за развитием каких-то техногенных катастроф, исследование состояние окружающей среды. Однако перспективное развитие определенной технологии при ее попадании не в те руки потенциально может привести к крайне неприятным последствиям. Так что без контр-технологии просто не обойтись.

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Россия и США будут воевать оружием будущего
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