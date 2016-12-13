"А Мариэтта Чудакова досидела до конца!"

В понедельник в российской столице прошло заседание круглого стола "12 декабря". Приурочено мероприятие было к Дню российской Конституции. И названо "первым широким собранием демократических сил после выборов в Государственную Думу 18 сентября этого года".

Фото: Facebook/Круглый стол 12 декабря

На круглый стол собрались представители столичной либеральной интеллигенции, всего более 130 человек. Одной из главных тем собрания стала идея... консолидации оппозиционных сил.

Здесь с сольной партией выступил лидер "Парнаса" Михаил Касьянов. Который заявил о готовности его партии к переговорам с "Яблоком" об объединении. Условие одно - чтобы объединение было равноправным. Все остальное - "вопрос техники и переговоров".

Как следует из сообщения на сайте "Парнаса", за скорейшее объединение "высказались один из инициаторов круглого стола историк Андрей Зубов, правозащитник Лев Пономарев, один из лидеров движения "Солидарность" Михаил Шнейдер, бывший министр экономики Андрей Нечаев и ряд других общественных деятелей".

Стоит отметить, что ранее Pravda.Ru уже сообщала о призыве Михаила Касьянова к объединению с "Яблоком". Ответной реакции, впрочем, можно сказать что и не было. Мол, надо посмотреть, что стоит за этим предложением.

Да и судя по комментарию Шнейдера в "Фейсбуке", призыв к объединению - "это лишь предложение ММК" (то бишь лидера "Парнаса").

Участникам встречи был предложен проект заявления, в котором, в частности, отмечается, что демократическим силам следует выставить единого кандидата на президентских выборах 2018 года. Аккурат на следующий день Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в качестве кандидата на пост главы государства. Как говорится, сюрприз-сюрприз...

К слову сказать, проект заявления так и не был принят. Поскольку собрались люди рефлексирующие, практически у каждого нашлось, что сказать и добавить. В итоге было принято его доработать.

Пожалуй, лучшей характеристикой круглого стола стал вопрос все тому же Михаилу Шнейдеру по итогам мероприятия:

"Миша! А почему: Альтшуллер выступил - ушёл? Лев Пономарев выступил - ушёл? Рыклин выступил - ушёл? Гозман выступил - ушёл? Ганнушкина выступила - ушла? Сванидзе (ведущий!) выступал-выступал - ушёл? Гудков старший выступил - ушёл? Гудков младший ушёл, не выступая? Орешкин ушёл, не выступая? Гонтмахер выступил - ушёл? А Мариэтта Чудакова досидела до конца!!!!" (процитировано оригинальное сообщение - прим.)