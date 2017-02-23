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Автор Антон Куликов

Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Со следующего года российский военно-промышленный комплекс планирует начать разработку наукоемкого оружия. Речь идет о высокотехнологичном оружии нового поколения. Причем на создание подобного рода систем планируется отвести всего семь лет.

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Фото из архива "Правды.Ру"

"Силами правительства и армии РФ была создана новая программа вооружения государства. Полностью осуществить ее мы планируем до 2025 года. В цели поставленной задачи входит разработка робототехнических средств и вооружений с искусственным интеллектом", — заявил ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Руководство министерства обороны, высокопоставленные чиновники, депутаты Госдумы в последнее время часто и охотно говорят о направлениях развития вооруженных сил, акцентируя внимание как раз на высоких технологиях. Понятно, что это к тому же еще и серьезный стимул для развития экономики страны, именно наукоемких производств.

Ранее "Правда.Ру" цитировала министра обороны Сергея Шойгу, который в минувший вторник заявил, что роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться за счет развития высокоточных средств поражения.

По его словам, это позволит обеспечить безопасность РФ по всему периметру границ. При этом развитие стратегических ядерных сил остается безусловным приоритетом, сказал глава оборонного ведомства.

20 февраля на встрече с военными атташе зарубежных стран эту тему поднял глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что развитие в России неядерных сил в качестве основного фактора сдерживания обеспечит к 2021 году их доминирование над ядерными.

"В перспективе предусматривается постепенный перенос сдерживающего фактора с ядерной в неядерную плоскость. В первую очередь, это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения. Повышение боевых возможностей стратегических неядерных сил в 2021 году вырастет в четыре раза, что даст возможность решать задачи неядерного сдерживания в полном объеме", — сказал Владимир Шаманов.

Но вернемся к заявлению Дмитрия Рогозина — точнее сказать, той его части где идет речь о роботехнике. В данный момент на вооружении российской армии и в разработке находится много роботизированных систем. Речь именно о таковых, требующих участия человека, — автономных роботов, пригодных для использования в боевой обстановке, пока нет ни у одной армии мира.

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В Сирии, например, активно используются системы "Уран": это разминирование, поддержка спецподразделений, пожаротушение. Этим же целям отвечает комплекс "Платформа М". Система "Арго" предназначается для разведки и патрулирования местности. Испытания проходят комплекс "Нерехта" — боевая гусеничная платформа с возможностью смены модулей. А возможности комплекса "Аватар" разработчики сравнивают с человеческими. Его в 2015 году продемонстрировали президенту России Владимиру Путину.

В этом году на вооружение армии поступит комплекс "Соратник", который также испытали в Сирии. Это бронированная гусеничная машина для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает семи тонн, он способен развивать скорость до 40 километров в час. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до десяти километров. На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметра, а также 30-миллиметровый гранатомет типа АГ-17А.

Разумеется, это далеко не все роботизированные системы, которые либо приняты на вооружение, либо проходят испытания. Но, как уже было сказано, все они требуют управления человеком. Задача сейчас как раз и заключается в повышении автономности, чтобы присутствие людей не было обязательным.

А о каких других перспективных направлениях может речь еще? Этот вопрос "Правда.Ру" задала экспертам.

По словам главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, предметно рассуждать о подобных темах — задача непростая, поскольку это очень закрытые вещи.

"Но, например, по лазерному оружию наработки у нас есть, они еще со времен Советского Союза длятся, и не так давно по некоторым программам имело место восстановление различных работ. По лазеру, можно сказать, есть неплохие заделы", — сказал он.

А главный редактор журнала "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение" Михаил Дегтярев, давший интервью "Правде.Ру", считает необходимым учитывать главную особенность современных боевых действий — дистанционность.

"Уменьшается количество фронтальных коротких столкновений, в которых наибольшее значение имеют какие-то примитивные характеристики оружия — пробивное действие, скорострельность. Война смещается в сложные условия относительно дистанций, погодных условий, условий дня и ночи. И тут на первый план выходят высокотехнологичные характеристики оружия", — подчеркнул эксперт "Правды.Ру".

"То есть задача противника поразить дальше в то время, в которое он не ожидает, с большей эффективностью на месте. Речь идет, прежде всего, о высокоточных образцах оружия и образцах оружия, спроектированного на новых физических принципах, за которыми скрываются вполне понятные представления о электромагнитном оружии, о лазерном оружии. Эти все образцы не являются фантастическими, они в том или ином виде уже существуют, в настоящее время совершенствуются. Я думаю, что в неотдаленном будущем мы будем свидетелями их демонстрации", — заявил "Правде.Ру" Михаил Дегтярев.

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