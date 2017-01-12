Принципы сдерживания: Почему Россия не полагается только на РВСН

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в четверг, что в будущем ядерное оружие может перестать быть фактором стратегического сдерживания. На смену ему придет другое.

Запуск Калибра. Архивное фото

По словам главы оборонного ведомства, это будет высокоточное оружие. Такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами, заявил министр во время лекции для руководящего состава Министерства обороны и представителей общественности.

По словам Сергея Шойгу, к 2021 году основу группировки носителей высокоточного оружия составят корабли и подводные лодки, сообщают РИА Новости.

"К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания", - сказал Шойгу.

О том, что ядерное оружие может утратить сдерживающую роль, в декабре прошлого года говорил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Разумеется, произойдет это не вдруг и не завтра.

"Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли", - сказал генерал.

В то же время, по его словам, "в ближнесрочной перспективе опора на ядерное сдерживание должна обеспечить необходимый запас времени и баланс сил и для создания новых систем и средств вооруженной борьбы".

Стоит говорить о неком симбиозе, когда будет не один, а несколько факторов стратегического сдерживания. То есть, например, о высокоточном ядерном оружии.

"Первым, кто об этом заявил публично, был Владимир Путин в феврале 2012 года в своей предвыборной статье, посвященной вопросам оборонки. И он там как раз говорил, что действительно, ядерное высокоточное оружие смещает немножко фокус и несколько снижает традиционную роль стратегического ядерного оружия", - сказал Pravda.Ru главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов .

Эксперт считает, что полного отказа от ядерного оружия в обозримой перспективе не предвидится.

"Очень интересен вопрос о пороге его применения. То есть, с одной стороны, порог, возможно, будет повышаться", - полагает он.

С другой стороны, считает Андрей Фролов, возможно продолжение работ по миниатюризации ядерного оружия, создания оружия с контролируемой мощностью взрыва.

Заметим, что в таком случае встает вопрос о неких международных договоренностях относительно подобных видов вооружений. Поскольку в противном случае как раз и встает вопрос о пороге применения.

И наивно было бы полагать, что здесь все зависит исключительно от России и США - подобные разработки вполне могут вести другие страны.

Андрей Фролов также напомнил о разговорах насчет создания оружия, основанного на неких "новых физических принципах". Правда, "никто не знает что это, но все об этом говорят", добавил он.