Принципы сдерживания: Почему Россия не полагается только на РВСН

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в четверг, что в будущем ядерное оружие может перестать быть фактором стратегического сдерживания. На смену ему придет другое.
По словам главы оборонного ведомства, это будет высокоточное оружие. Такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами, заявил министр во время лекции для руководящего состава Министерства обороны и представителей общественности.
По словам Сергея Шойгу, к 2021 году основу группировки носителей высокоточного оружия составят корабли и подводные лодки, сообщают РИА Новости.
"К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания", - сказал Шойгу.
О том, что ядерное оружие может утратить сдерживающую роль, в декабре прошлого года говорил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Разумеется, произойдет это не вдруг и не завтра.
"Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли", - сказал генерал.
В то же время, по его словам, "в ближнесрочной перспективе опора на ядерное сдерживание должна обеспечить необходимый запас времени и баланс сил и для создания новых систем и средств вооруженной борьбы".
Стоит говорить о неком симбиозе, когда будет не один, а несколько факторов стратегического сдерживания. То есть, например, о высокоточном ядерном оружии.
"Первым, кто об этом заявил публично, был Владимир Путин в феврале 2012 года в своей предвыборной статье, посвященной вопросам оборонки. И он там как раз говорил, что действительно, ядерное высокоточное оружие смещает немножко фокус и несколько снижает традиционную роль стратегического ядерного оружия", - сказал Pravda.Ru главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов .
Эксперт считает, что полного отказа от ядерного оружия в обозримой перспективе не предвидится.
"Очень интересен вопрос о пороге его применения. То есть, с одной стороны, порог, возможно, будет повышаться", - полагает он.
С другой стороны, считает Андрей Фролов, возможно продолжение работ по миниатюризации ядерного оружия, создания оружия с контролируемой мощностью взрыва.
Заметим, что в таком случае встает вопрос о неких международных договоренностях относительно подобных видов вооружений. Поскольку в противном случае как раз и встает вопрос о пороге применения.
И наивно было бы полагать, что здесь все зависит исключительно от России и США - подобные разработки вполне могут вести другие страны.
Андрей Фролов также напомнил о разговорах насчет создания оружия, основанного на неких "новых физических принципах". Правда, "никто не знает что это, но все об этом говорят", добавил он.
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