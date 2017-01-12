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Автор Антон Куликов

Принципы сдерживания: Почему Россия не полагается только на РВСН

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в четверг, что в будущем ядерное оружие может перестать быть фактором стратегического сдерживания. На смену ему придет другое.

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Запуск Калибра. Архивное фото

По словам главы оборонного ведомства, это будет высокоточное оружие. Такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами, заявил министр во время лекции для руководящего состава Министерства обороны и представителей общественности.

По словам Сергея Шойгу, к 2021 году основу группировки носителей высокоточного оружия составят корабли и подводные лодки, сообщают РИА Новости.

"К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания", - сказал Шойгу. 

О том, что ядерное оружие может утратить сдерживающую роль, в декабре прошлого года говорил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Разумеется, произойдет это не вдруг и не завтра.

"Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли", - сказал генерал.

В то же время, по его словам, "в ближнесрочной перспективе опора на ядерное сдерживание должна обеспечить необходимый запас времени и баланс сил и для создания новых систем и средств вооруженной борьбы".

Стоит говорить о неком симбиозе, когда будет не один, а несколько факторов стратегического сдерживания. То есть, например, о высокоточном ядерном оружии.

"Первым, кто об этом заявил публично, был Владимир Путин в феврале 2012 года в своей предвыборной статье, посвященной вопросам оборонки. И он там как раз говорил, что действительно, ядерное высокоточное оружие смещает немножко фокус и несколько снижает традиционную роль стратегического ядерного оружия", - сказал Pravda.Ru главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов .

Эксперт считает, что полного отказа от ядерного оружия в обозримой перспективе не предвидится.

"Очень интересен вопрос о пороге его применения. То есть, с одной стороны, порог, возможно, будет повышаться", - полагает он.

С другой стороны, считает Андрей Фролов, возможно продолжение работ по миниатюризации ядерного оружия, создания оружия с контролируемой мощностью взрыва.

Заметим, что в таком случае встает вопрос о неких международных договоренностях относительно подобных видов вооружений. Поскольку в противном случае как раз и встает вопрос о пороге применения. 

И наивно было бы полагать, что здесь все зависит исключительно от России и США - подобные разработки вполне могут вести другие страны.

Андрей Фролов также напомнил о разговорах насчет создания оружия, основанного на неких "новых физических принципах". Правда, "никто не знает что это, но все об этом говорят", добавил он.

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Темы РВСН стратегия Сергей Шойгу ядерное оружие высокоточное оружие
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