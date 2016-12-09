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Автор Олег Артюков

"Плохая новость": Американцев пугают российским "Статусом"

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

Американская пресса сообщила об испытаниях российскими военными беспилотной подводной лодки. В материале обозревателя The Washington Free Beacon Билла Герца речь идет о проекте "океанской многоцелевой системы "Статус-6", которая способна нести ядерное оружие. Аппарат назван "революционным". Еще одно издание сообщило, что это "плохая новость для США".

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Архивное фото

А американские эксперты бьют тревогу по поводу "новой стратегической угрозы", которая создана "путинской Россией".

Медийная история "российского подводного супербеспилотника" берет свое начало в ноябре 2015 года, когда в репортажах российских телеканалов о совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса под руководством президента России были показаны материалы по океанской многоцелевой системе "Статус-6".

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в сюжетах действительно были продемонстрированы засекреченные до сих пор системы вооружений. И пообещал принять "превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось".

Разработку "Статуса-6" (в Пентагоне проекту дали кодовое название "Каньон"), судя по данным из открытых источников, ведет ЦКБ МТ "Рубин". Система — судя опять-таки по показанным по телевидению материалам — является оружием массового поражения, предназначенным в том числе для уничтожения объектов экономики противника.

В марте нынешнего года представители "Объединенной судостроительной компании" подтвердили разработку "беспилотного подводного робота", достаточно крупного, чтобы нести собственные торпеды, а также разработку АПЛ-носителей для таких роботов.

Что любопытно, "эксперт" Павел Фельгенгауэр, комментируя по горячим следам сюжеты о "Статусе-6", поставил под сомнение все. Во-первых, сами разработки, во-вторых, их практическую необходимость, даже если таковые ведутся.

Причем, по судя по словам Фельгенгауэра, в США о проекте сообщили на пару месяцев раньше, чем российское телевидение. Как раз вышеназванный Билл Герц, который даже обращался за авторитетным мнением о "торпеде Судного дня" к "специалисту" из России. Но российский "эксперт" своего американского коллегу не убедил и тему российского "супероружия" американский обозреватель не забросил.

Судя по нынешнему сообщению, испытания состоялись 27 ноября. Задействована была подводная лодка Б-90 "Саров" проекта 20120. Как утверждается, испытания зафиксировала американская разведка, однако никаких данных об их результатах нет. В Пентагоне также отказались от комментариев.

Но бывшие сотрудники американского оборонного ведомства оказались менее сдержанными. Например, один из таковых, Марк Шнайдер, заявил, что испытание "Статуса-6" представляет собой новую стратегическую угрозу.

"Статус-6" — это самая безответственная программа по созданию ядерного оружия, которую придумала путинская Россия" — сообщил Шнайдер. Хотя не похоже, чтобы он обладал еще какой-то информацией, помимо той, которая появилась в прессе.

К слову, в прошлом году на информацию о этом проекте отреагировала Хиллари Клинтон. "У нас есть проблемы с Россией. На днях в России была показана по телевидению дистанционно управляемая автоматическая подводная лодка, способная нести ядерное оружие", — сказала она в ходе теледебатов. Но потом интерес к этой теме утратила.

Как уже было сказано, Билл Герц — на данный момент эксклюзивный поставщик информации о "Статусе-6" в западной прессе — считает российскую разработку вполне серьезной затеей и даже называет аппарат "революционным". Еще и потому, что он должен оснащаться "ядерной боеголовкой мегатонного класса — крупнейшего из существующих ядерных вооружений".

Но мало того, Россию еще и подозревают в кампании по дезинформации США. Поскольку по неким документам испытания прототипа "Статуса-6" были запланированы на 2019 год, а ведутся уже сейчас.

Российские военные эксперты, с которыми побеседовал Pravda. Ru, к информации об испытаниях "подводного беспилотника" отнеслись спокойно.

Например, экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов сказал, что у него нет сведений, которые каким-либо образом подтверждали эту историю. И вообще назвал ее "страшилкой".

Которая к тому же может оказаться весьма выгодной для бюджета какого-нибудь американского ведомства или компании. В смысле пополнения, конечно. Надо же дать ответ "стратегической угрозе"…

Шеф-редактор сайта "Воентернет" Николай Ушанов согласился с мнением, что подобного рода истории вполне могут быть использованы как обоснование для увеличения военных расходов.

Эксперт напомнил, что военный бюджет США многократно превосходит российский. "Другое дело, каким образом и с какой целью они его используют, рационально ли. Все это нагнетание, истории про Россию — "мировую угрозу" для сохранения и пополнения бюджетов используются", — сказал Николай Ушанов.

Он не исключил, что и в США могут вести разработки чего-то подобного "Статусу-6".

"Вообще проектов у них много. Но посмотрите — они рассказывают, например, о применении лазерной пушки в авиации. На это было потрачено 15 миллиардов долларов, если не больше. И, по-моему, они 15 лет разрабатывали все это хозяйство. Единичное применение, неуспешное, проект закрыли. И сколько таких проектов? Поэтому говорить они могут все, что угодно — на выходе очень мало современного оружия, которое действительно работает", — считает эксперт.

"Думаю, у нас несколько другие задачи в вооруженных силах. И если есть разработка какая-то, то она действительно должна дойти до конца", — сказал Николай Ушанов.

Темы Пентагон атомная подлодка
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"Плохая новость": Американцев пугают российским "Статусом"
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