Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму

Президенту России Владимиру Путину докладывают о решении Украины провести стрельбы в воздушном пространстве Крыма, федеральные власти делают все необходимое. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так в Кремле прокомментировали информацию о намерении Украины провести 1-2 декабря стрельбы в акватории Черного моря. С "научно-исследовательскими целями", как уточнили в Киеве.

Стоит заметить, что на утро вторника в Москве не получили официального ответа Украины на требование отменить стрельбы в районе Крыма.

"Пока официальных сообщений мы не получали. Но время ещё есть", - сказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее Росавиация потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений и считает недопустимыми попытки установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве РФ.

Впрочем, можно предполагать, что либо ответа из Киева не будет вообще, либо он будет отрицательным. К такому выводу подталкивает комментарий секретаря СНБО Александра Турчинова. Высказавшегося в том духе, что "Крым - это Украина", а потому где хотим, там и проводим "научные исследования".

Вообще говоря, информация о стрельбах спровоцировала шквал энтузиазма в рядах разнокалиберных украинских экспертов. Суть рассуждений сводится к тому, что Россию необходимо постоянно держать в напряжении. То есть провоцировать. Желательно почаще. Не будет ответа - значит в Москве сомневаются насчет статуса Крыма. Будет - например, собьют в воздушном пространстве полуострова мирно летящую украинскую ракету - это уже неприкрытый акт агрессии. На что должна последовать реакция Запада - санкции, поставки оружия, может быть кредиты и так далее - отследить берега этого океана фантазий не представляется возможным.

Так что, эти стрельбы - повышение ставок в расчете на резкий ответ России? В Киеве действительно рассчитывают на это и надеются извлечь выгоду?

Напомним, Украина уже устраивала несколько "блокад" полуострова - водную, проводовольственную, энергетическую. Эффект нулевой. С нынешнего лета в Крыму периодически отлавливают украинских диверсантов. От причастности к которым в Киеве всячески открещиваются.

Но не от ракетных стрельб. Хотя они и в самом деле крайне опасны. Напомним о событиях октября 2001 года, когда над акваторией Черного моря украинской ракетой был сбит российский авиалайнер.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, постоянные провокации Киева создают проблемы не только России.

"Украина может мечтать о разном, но Украина не является независимым государством. С этой точки зрения их провокации понятны, но они создают проблему всем: европейцам, американцам. Полагаю, что пока сейчас междувластие в Вашингтоне, они могут проявить некую самодеятельность. При этом, совершенно понятно, что Россия технически может их ракеты перехватывать на территории Крыма. Пойдет ли на это Россия, я не знаю. Но техническая возможность по перехвату есть", - сказал политолог "Правде.Ру".

"Если, положим, будут создавать угрозу, Россия может даже нанести удар по тем средствам, которые используются для поражения гражданских самолетов. И такие возможности есть. Но я думаю, все-таки до этого не дойдет. Замена администрации в Белом доме создаст господину Петру Порошенко некое неудобство. Потому что если действительно будет принято решение о выстраивании нового российско-американского диалога на базе стабильности, то антироссийская деятельность Украины будет не совсем уместна. А это может выразиться, например, в том, что ей просто помогать перестанут. И ее деятельность настолько уже создала проблемы Европе, что там начинают говорить, что не пора ли возлагать ответственность за (выполнение) Минских соглашений не только на Россию, но и на Украину", - отметил эксперт.

Он также скептически оценил предложения о частых украинских учениях.

"Во-первых, им (даже) раз в месяц стрелять нечем, дай Бог хотя бы одни учения провести. Потому что ракеты, которое у них есть, это советские ракеты. У них нет технической возможности для такой частоты проведения. Во-вторых, (подобная) деятельность может оказаться неуместной, она может оказаться неудобной для США и Европы. В этих условиях Украину могут ждать очень серьезные последствия от подобного рода провокаций", - подчеркнул Владимир Евсеев.