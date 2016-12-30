Американцы повально жалуются правительству США на баптистов и Бибера

5 лет назад президент США Барак Обама запустил сайт для петиций в адрес власти. Минимальный порог для рассмотрения правительством того или иного обращения изначально составлял 5 тысяч подписей, однако в 2013 году его повысили до 100 тысяч из-за чрезмерно большого количества обращений.

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За это время больше всего жалоб пришло на Баптистскую церковь Вестборо, известную своими жесткими высказываниями в адрес мусульман, представителей ЛГБТ-сообщества и христиан других деноминаций, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на International Business Times. 370 тысяч человек попросили отнести ее к "группам ненависти".

Второй в рейтинге популярности является призыв американцев к Обаме повлиять на разрешение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, собравший 332 тысячи подписей. Обращение с требованием выдворить из США известного канадского поп-певца Джастина Бибера, подписали свыше 100 тысяч человек.

Как ранее сообщала Правда.Ру, жители США теряют веру не только в политических лидеров, но и в способность самих американцев делать осознанный разумный выбор в политике. К такому выводу пришли эксперты Gallup в ходе недавнего опроса.

В сравнении с 2004 годом, показатели "доверия" упали на 20%. Сейчас лишь 42% граждан США доверяют политическим лидерам, а верят компетентность народа выбрать более-менее толкового политика только 56%. Аналитики Gallup склонны называть причиной такой тенденции ухудшающееся положение внутри страны.

А недавно стало известно, что жители страны повально отказываются от гражданства США. С января по сентябрь этого года 3,4 тыс. американцев отказались от гражданства США. Количество желающих добровольно лишиться американского паспорта с каждым годом растёт — за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3,2 тыс. человек, а в 2014 году — 2,3 тыс. человек. Об этом говорится в отчёте Федерального Реестра Штатов.

Эксперты называют несколько причин "бегства" жителей США из страны. Первая — уход от налогов, которые там довольно высокие. Вторая — идеологическая. Именно по этой причине в ближайшее время страну может покинуть значительно число людей. Это связано с прошедшими выборами. По мнению политологов, уедут из Америки сторонник Хилари Клинтон, которым тяжело далось ее поражение на выборах.

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