"Слон против дракона": Победит ли Трамп Китай?

Почему президент США Дональд Трамп не посылает ни одного ободряющего сигнала Китаю? По словам Трампа, китайцы занимаются торговыми и валютными махинациями, занижая, в частности, курс юаня, чтобы наводнять Соединенные Штаты своими товарами и лишать справедливых доходов американских производителей.

Президент грозит наложить 45-процентные пошлины на китайские товары. Еще большим шоком стало то, что Трамп ставит под сомнение священный для Пекина принцип «одного Китая». В то время как Си Цзиньпин в Давосе поет гимны рынку, Трамп вводит протекционистские меры.

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Отметим, что недавно войну между США и Китаем допустил китайский националистический таблоид Global Times, входящий в холдинг официального печатного органа Компартии КНР «Женьминь жибао». Соответствующее предположение сделано в редакционной статье на сайте издания.

Поводом послужили высказывания потенциального госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время процедуры утверждения его Сенатом: он заявил, что в случае назначения пошлет Китаю сигнал, что ему будет закрыт доступ на спорные острова в Южно-Китайском море (ЮКМ).

«Тиллерсону бы следовало подумать о стратегии использования ядерных сил, если он хочет заставить большую ядерную державу уйти с принадлежащих ей территорий», - говорится в материале. «Похоже, он просто решил набрать очков в глазах сенаторов и увеличить свои шансы на назначение», - резюмирует автор заметки.

А государственное издание КНР The Global Times, чьи публикации всего согласовываются с властями Китая, уже пригрозило США и новому президенту Трампу "местью" в случае поддержки Тайваня.

"Требование придерживаться принципа "одного Китая" - не каприз КНР. Каждый президент США должен уважать этот принцип, если он хочет поддерживать китайско-американские отношения на должном уровне и с уважением относится к порядку, сложившемуся в Азиатско-Тихоокеанском регионе",- звучит в редакционной статье.

"Если Трамп, вступив в должность, откажется от политики "одного Китая", наш народ потребует от правительства мести. Это не тема для переговоров",- пишут журналисты, связанный с руководством КНР.

Кстати, в 2016 году министр обороны КНР Чан Ваньцюань официально призвал более миллиарда китайцев готовиться к "народной войне на море для защиты суверенитета страны". Информагентство "Синьхуа" заявило, что он сообщил Китаю "о существующих угрозах на морских просторах".

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