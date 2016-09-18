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Источник Правда.Ру

Обама призвал афроамериканцев голосовать за Клинтон, чтобы не обижать его лично

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Барак Обама заявил, что если афроамериканцы не будут голосовать за Хиллари Клинтон, то он воспримет это как личное оскорбление.

Обама призвал афроамериканцев голосовать за Клинтон, чтобы не об
Барак Обама. Фото: REX

Как сообщает ВВС, Обама, выступая перед сторонниками, отметил, что его фамилии не будет в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах, но Клинтон будет представлять его наследие.

Президент США также заявил, что оппоненты из республиканской партии своей риторикой затрудняют процесс голосования для представителей различных меньшинств.

Ранее, Барак Обама, выступая с речью в поддержку Хиллари Клинтон, заявил, что кандидат в президенты Дональд Трамп считает Владимира Путина образцом для подражания. Об этом ранее сообщало издание The Huffington Post.

Президент США так отреагировал на интервью, которое Трамп дал телеканалу RT. "Можете ли вы представить себе, чтобы Рональд Рейган боготворил кого-то вроде него?" — заявил Обама.

"Только на прошлой неделе Трамп на российском государственном телевидении … заискивал перед Путиным. Он любит этого парня", — сказал президент Штатов.

Барак Обама также отметил, что политика России осуждается лидерами всего земного шара за нарушение прав человека, игнорирование международного права и замалчивание мнения инакомыслящих. По словам президента США, ему приходится вести дело с Россией, так как это часть внешней политики.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на заявление Обамы ответил, что риторика президента США в адрес России отличается от переговорной и вряд ли способствует формированию взаимного доверия.

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Темы США выборы Барак Обама Хиллари Клинтон
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